Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти ківі

Ківі – це не лише яскравий та смачний фрукт, це надзвичайно корисний продукт для нашого здоровʼя.

На сторінці Healthy To Me розповіли, як вплине на наш організм щоденне вживання ківі.

Яскрава шкіра

Ківі - чудове джерело вітаміну С. Він своєю чергою є важливим для виробництва колагену — білка, що підтримує пружність та еластичність шкіри. Вітамін С також має потужні антиоксидантні властивості. Вони допомагають боротися з вільними радикалами, що можуть пошкодити клітини шкіри та сприяти старінню. Регулярне вживання ківі може допомогти зменшити видимі ознаки старіння, пігментні плями та підтримувати здоровий колір обличчя.

Покращення якості сну

Ківі містить серотонін — нейромедіатор, який допомагає регулювати цикл сну. Тож, вживання ківі може допомогти швидше заснути та підтримувати глибокий сон. Це може виявитися корисним для тих, хто страждає від безсоння або порушень сну.

Здоров’я кишківника

М’яка текстура ківі та високий вміст клітковини сприяють нормалізації роботи кишківника. Клітковина допомагає покращити перистальтику кишківник, а це допомагає уникнути запорів. Крім того, ківі містить ензим актинидин, який полегшує травлення білків і може зменшити здуття живота.

Здоров'я серця

Ківі багатий на калій, який допомагає підтримувати нормальний рівень артеріального тиску, знижуючи навантаження на серце і судини. Також у ківі містяться такі антиоксиданти як флавоноїди. Вони допомагають запобігти окисленню холестерину, що може зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Калій і клітковина, що містяться в ківі, працюють разом, щоб підтримувати здоров'я серцево-судинної системи.

Загалом, включення ківі у ваш раціон може стати простим і смачним способом покращення вашого загального здоров’я та самопочуття.

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