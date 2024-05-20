Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти яйця

Яйця – дуже корисний продукт для нашого здоров’я, особливо, якщо ви займаєтесь спортом і хочете тримати себе у формі.
Уявити своє життя без яєць можливо, але складно. Це інгредієнт багатьох страв, салатів та випічки. А також окрема страва, якою можна насититись, і часто ми їх їмо, навіть не замислюючись, чи є в них хоч якась користь.
На сторінці Healthy To Me вийшло відео, присвячене користі яєць для нашого організму і тому, що буде, якщо їсти їх кожного дня.
Отже, на що в нашому організмі впливають яйця:
- Ви збільшите м’язову масу тіла. Це одна з найбільш повноцінних амінокислот білкових продуктів, які ви можете знайти. Одне яйце забезпечує від 6 до 7 грамів білка.
- Ви поліпшите здоров'я серцево-судинної системи. Дослідження показали, що вживання від трьох до п’яти яєць на день сприяє здоров'ю серця, оскільки їхній харчовий холестерин корисний для організму.
- Ви схуднете. Високий вміст білка у яйцях підвищує ситість і зменшує бажання поїсти. Включивши яйця у свій раціон, вам стане легше контролювати власний апетит.
- У вас покращиться зір. Яйця містять потужні антиоксиданти для ваших очей, такі як лютеїн і зеаксантин. Дослідження виявили, що регулярне споживання яєць підвищує рівень антиоксидантів у вашій крові та сприяє покращенню зору.
- Покращиться робота мозку. Яйця багаті на поживні речовини для розвитку та функціонування мозку. Якщо з’їдати 3-5 яєць на день, ви покращите концентрацію та пам’ять.
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Без сумніву, яйця – корисний продукт, але зауважимо, що білок можна їсти окремо від жовтка, адже саме жовток вважається алергеном для багатьох людей. Тому перед вживанням двох і більше яєць щодня варто перевіритись у лікаря на відсутність алергії.
А нещодавно ми писали про “Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед”