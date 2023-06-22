Цукровий діабет і зір: симптоми, які не можна ігнорувати

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), цукровий діабет є однією із провідних хвороб, що призводять до сліпоти. Зокрема, діабетична ретинопатія, яка часто розвивається внаслідок стійкого підвищення рівня цукру в крові.

Які офтальмологічні хвороби найчастіше розвиваються при діабеті, як їх розпізнати та чи можна зберегти зір, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Офтальмологічні хвороби діабетиків

Цукровий діабет – це захворювання, за якого збільшується рівень цукру (глюкози) в крові. У здорових людей натщесерце вміст цукру в крові складає від 4 до 5,5 ммоль/ л. У людей, які мають цукровий діабет, – від 4,4 до 7,8 ммоль/ л.

Щоразу, коли ми їмо, рівень цукру в крові зростає, але через 3-4 години опускається до нормального рівня. У людей, які мають діабет, рівень цукру завжди в кілька разів вищий, ніж потрібно. Через це порушується робота нирок, шлунково-кишкової та серцево-судинної систем, "падає" зір.

Стійке підвищення глюкози сповільнює кровопостачання, а отже, порушується обмін речовин і всі структури ока недоотримують поживні речовини. Підвищує рівень внутрішньоочного тиску, проникність і ламкість судин і капілярів (найтонші судини), пошкоджує нерви.

Тому у діабетиків діагностують:

катаракту – помутніння природного кришталика, що призводить до повної або часткової втрати зору;

глаукому – хворобу, за якої на кінцевій стадії відмирає зоровий нерв і розвивається сліпота;

відшарування сітківки – відокремлення світлочутливої оболонки від внутрішньої поверхні ока і нервової оболонки;

діабетичну ретинопатію (ДР) – прогресувальне пошкодження дрібних судин ока, яке може призвести до сліпоти. Нині ДР – це найпоширеніша причина сліпоти після 50 років у світі

діабетичну макулопатію, або діабетичний макулярний набряк – пошкодження макули, центральної ділянки сітківки;

крововилив у скловидне тіло.

Зорові симптоми, які не можна ігнорувати під час діабету

Якщо ви маєте діабет, я раджу мінімум що пів року перевіряти зір в офтальмолога. Традиційно профілактичний огляд проводиться раз на рік, але оскільки багато офтальмологічних хвороб розвиваються безсимптомно, а діабет всіляко сприяє їхньому розвитку, можна пропустити початок, наприклад, катаракти чи глаукоми. Лікування хвороб і патологій на початкових стадіях розвитку проходить морально легше для пацієнтів та дозволяє повернути втрачений зір.

Серед симптомів, які при діабеті потребують негайного звернення до лікаря, я виділяю:

появу мушок, чорних цяток, спалахів, тіней, двоїння, крововиливів;

періодичне затуманення зору;

періодичний або стійкий пульсаційний біль в очах та скронях;

погіршення нічого бачення;

зниження гостроти зору;

швидку втомлюваність очей.

Часто люди з діабетом у разі появи нетипових симптомів починають виконувати зорову гімнастику, пити вітаміни, дотримуватися дієти. Усе це має накопичувальний ефект і працює в довготривалій перспективі, але до появи мушок, затуманення чи інших симптомів. Спроби усунути їх – погана ідея, бо вони вказують на проблему, на певну несправність в зоровій системі. Усуваючи або маскуючи симптом чи симптоми, ми не лікуємо катаракту чи глаукому.

Профілактика зорових хвороб

У разі діабету важливо правильно харчуватися – їсти багато жирів, але мінімум вуглеводів (низьковуглеводна дієта з високим вмістом жирів і білків). Займатися спортом – фітнес, біг, швидка ходьба, плавання. Курсами приймати вітаміни, які підтримуватимуть роботу зорової системи. Але це мають бути вітаміни, прописані лікарем, який враховує тип діабету, стан зору та здоров’я конкретної людини, спосіб життя тощо. Що пів року проходити профілактичний офтальмологічний огляд. Бажано робити це в одного й того ж офтальмолога, який, на основі попередніх досліджень, помічатиме найменші зміни в роботі очей. таким чином своєчасно призначатиме лікування – медикаментозне, хірургічне, лазерне. Досить часто у пацієнтів, які мають діабет і зволікають із візитом до лікаря, розвиваються ускладнення. Тоді лазерне чи консервативне лікування припиняє бути ефективним, а процес відновлення стає складнішим.

Колись діагноз "цукровий діабет" був вироком, але сучасна медицина має все для того, аби покращити ваше життя, попередити розвиток супутніх хвороб чи патологій. Головне, щоб пацієнт відповідально ставився до свого здоров’я та самопочуття. Тому за появи найменших змін, навіть тимчасових, – звертайтеся до офтальмолога.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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