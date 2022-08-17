Цукрозамінники та знежирена молочка: чи корисніші вони за звичані продукти

Замінники цукру або підсолоджувачі призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо їм важко відмовитися від звички їсти солодке. ⁣Однак вживати здоровій людині підсолоджувачі дієтологиня Світлана Фус не рекомендує.

В останні роки з'явилися дані про несприятливий вплив цих речовин на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому. Тому, якщо ви можете відмовитися від цукру і підсолоджувачів, то найкраще відмовтеся зовсім.

Достатню кількість глюкози і фруктози містять фрукти, сухофрукти, мед і ягоди. Якщо ви не прибрали їх з раціону, то додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.

Використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо жиру надходить достатньо з інших продуктів харчування. Найкраще використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності. Наприклад, стакан кефіру або іншого кисломолочного продукту (1-2.5%) і 100 г сиру (5-9%), якщо вони більшої жирності, їх кількість зменшується.

Будьте здорові!

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