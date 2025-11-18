Будьте обережні: три неочікуваних предмети, через які ви можете підхопити коронавірус і грип

Де можна підхопити коронавірус і грип / © Credits

Що таке туалетний плюм, чому електричні сушарки небезпечні, які віруси й бактерії може приховувати смартфон та як себе захистити, розповіла кандидатка біологічних наук, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Клініки МЕДІКОМ Боярська Ганна Михайлівна.

Електросушарки для рук

У 2018 році дослідники з Коннектикутського університету та Університету Квінніпіак припустили, що «шкідливі» бактерії з повітря в громадських вбиральнях можуть потрапляти в електричні сушарки та розвіюватись потім на щойно вимиті руки.

Щоб перевірити це, вони скористалися чашками Петрі для вирощування мікроорганізмів і провели два експерименти. Першу частину чашок поставили у приміщенні з вимкненими електричними сушарками — за дві хвилини у них виросла одна колонія бактерії або жодної. Другу частину чашок протягом 30 секунд тримали під потоком гарячого повітря, що виходило з сушарок, — кількість бактеріальних колоній склала від 18 до 60. На одній чашці Петрі виросло аж 254 колонії.

Тоді вчені прикріпили на прилади спеціальні повітряні фільтри, увімкнули сушарки і знову піднесли до них чашки Петрі, після чого кількість бактеріальних колоній знизилася на 75%. Це засвідчило, що під час роботи прилади засмоктують забруднене повітря, а з них бактерії потрапляють прямісінько на вимиті руки.

Повітря, яке видуває сушарка, зазвичай має температуру 40–60°C. Мокрі руки висихають орієнтовно за 30-50 секунд. Більшість бактерій гинуть за кількахвилинного впливу температури від 70°C. Віруси, зокрема грип, ротавірус чи коронавірус руйнуються за температури 60–65°C протягом 30 хвилин або довше.

Як тоді бути?

Можете скористатися антисептиком, одноразовими рушниками або ретельно помити руки з милом. Після миття закривайте кран умивальника і відчиняйте двері, виходячи з убиральні, кистю або ліктем, адже на цих поверхнях за день можуть накопичуватися деякі бактерії, вірус гепатиту А, ротавіруси, аденовіруси, норавіруси, яйця гельмінтів тощо.

Багато бактерій, зокрема коронавіруси чи віруси грипу, мають жирову оболонку, яку мило руйнує, внаслідок чого вони гинуть. Бруд, шкірне сало, елементи ліпідної оболонки мікроорганізмів утворюють емульсію, що змивається потоком води.

Злив води в унітазі

Коли ми натискаємо кнопку зливу, вода під тиском потрапляє в унітаз, стикається з відходами і стінками чаші, створюючи турбулентний потік, який формує toilet plume.

Тиск води створює дрібні бризки — близько 0,3–3 мікрометри в діаметрі. Краплі піднімаються у повітря через швидкий потік, який утворюється всередині чаші. Частина крапель осідає на кришці та стінках, але більшість викидається вгору і вперед — до 1,5 метра заввишки на відстань до 2 метрів. Аерозольний шлейф утримується в повітрі до 5–8 хвилин, особливо у приміщеннях без належної вентиляції.

Туалетний плюм може містити кишкову паличку, фекальний ентерокок, гепатит А, вірус грипу, сліди сечових солей, які накопичуються на підлозі, кришці унітаза та сміттєвого контейнера. На поверхнях вони живуть від декількох годин до кількох тижнів, передаючись під час контакту.

Існує думка, що бактерії та віруси під час зливу води в унітазі осідають на поверхні шкіри і сприяють виникненню висипань. Але клінічних досліджень, які б її підтвердили, немає. У більшості випадків патогени, що викликають подразнення, запалення чи почервоніння, переносяться на шкіру обличчя через руки. Іноді їх «пробуджують» хвороби внутрішніх органів, дефіцити вітамінів, гормональні або шкірні порушення, зміна доглядових засобів тощо.

Туалетний плюм — це не «отруйна хмара», а радше мікроскопічний розпил води з бактеріями й фрагментами вірусів. В організм вони потрапляють контактним шляхом: руки → поверхня → ротова порожнина (вирішили перекусити) або слизові (потерли очі).

За можливості, опускайте кришку унітаза перед змиванням. Але в будь-якому разі потім обов’язково ретельно мийте руки.

Мобільний телефон

Протягом дня ми використовуємо телефон десятки разів: у громадському транспорті, під час приготування і споживання їжі, для виконання робочих завдань, перед сном тощо. Він постійно контактує з нашими руками, а вони своєю чергою — з різними поверхнями.

На смартфоні може жити вірус SARS-CoV-2 , віруси грипу, кишкова паличка (інфекції сечових шляхів, кишкові інфекції), золотистий стафілокок (фурункули, пневмонія), мікрококи (ендокардит, менінгіт у людей з ослабленим імунітетом), бактерії роду сальмонела (харчові отруєння), спори бацил-збудників «сибірки».

Група лікарів проаналізувала дослідження телефонів від 2020 до 2023 року і з’ясувала, що 45% були заражені збудником коронавірусу. У дослідженні вони охопили десять країн, 511 пристроїв, що не так уже й багато, але змушує пригадати, де з вами був ваш смартфон і коли ви востаннє його дезінфікували.

Бактерії та віруси на поверхнях і в повітрі мають різну життєздатність, тому не забувайте вчасно, ретельно і правильно мити руки з милом, особливо, перекушуючи на бігу. Не тріть брудними руками очі, не торкайтесь обличчя та слизових оболонок. Не їжте з телефоном в руках чи за комп’ютером, паралельно виконуючи роботу. Щогодини провітрюйте приміщення, очищайте робочі поверхні та обов’язково робіть профілактичні щеплення і чекапи.