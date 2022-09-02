Дефіцит йоду може призвести до раку: ознаки, на які варто звертати увагу

На думку експертів, дефіцит йоду, від якого страждають мільярди людей у всьому світі, може призвести до підвищеного ризику раку щитовидної залози.

Нестача йоду, який має вирішальне значення для синтезу гормонів щитовидної залози, в разі неадекватного лікування може призвести до раку.

Як повідомляє Еxpress.co.uk, близько двох мільярдів людей страждають від дефіциту йоду, з яких 50 мільйонів мають клінічні прояви його нестачі.

Продукти, що містять йод

Йод у найбільшій кількості міститься в таких продуктах:

водорості;

риба;

йодована сіль;

молочні продукти;

яйця;

курка.

Дефіцит йоду залишається найпоширенішою причиною гіпотиреозу у всьому світі, оскільки він має вирішальне значення для синтезу гормонів щитовидної залози.

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Якщо споживання йоду людиною падає нижче приблизно 10-20 мкг/день, виникає гіпотиреоз, стан, який часто супроводжується зобом. Зоб – припухлість на передній частині шиї, викликана збільшенням щитовидної залози – зазвичай є ранньою клінічною ознакою дефіциту йоду.

Крім зоба, у дорослих легкий чи помірний дефіцит йоду може спричинити порушення розумової функції та зниження продуктивності праці на тлі гіпотиреозу.

Хронічний дефіцит йоду може бути пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку фолікулярної форми раку щитовидної залози.

Хоча вузлики зазвичай нешкідливі, деякі з них мають злоякісний потенціал і тому повинні бути перевірені лікарем.

Більше того, коли зоб раковий, злоякісність рідко проявляється, допоки хвороба не досягає пізніх стадій.

Хто може відчувати дефіцит йоду

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Лікарі також виділяють групи, схильні до найбільшого ризику дефіциту йоду:

люди, які не використовують йодовану сіль;

вагітні жінки;

вегани та люди, які їдять мало чи зовсім не їдять молочні продукти;

люди, які проживають у регіонах із бідними йодом ґрунтами;

люди з прикордонним станом йоду, які їдять продукти, що містять гойтрогени – речовини, що блокують поглинання йоду щитовидною залозою.

Симптоми дефіциту йоду

Зоб часто є ознакою дефіциту йоду, але деякі інші запобіжні ознаки можуть вказувати на цей стан.

Серед них можуть бути:

збільшення ваги, втома та слабкість;

стоншування волосся;

сухість шкіри;

відчуття холоду, більше, ніж зазвичай;

сповільнений серцевий ритм.

Якщо лікар підозрює, що ці симптоми сигналізують про недостатність йоду, він може провести медичний огляд та взяти аналіз сечі чи крові. Коли діагноз встановлений, за ним часто йдуть рекомендації щодо дієти або добавок, залежно від тяжкості стану.

Заходи необхідно вжити швидко, оскільки дефіцит йоду може бути проблематичним з різних причин. Він має множинний несприятливий вплив на зростання й розвиток та є найбільш поширеною причиною запобігання розумовій відсталості у світі.

Під час вагітності та в ранньому дитинстві дефіцит йоду може спричинити незворотні наслідки.

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