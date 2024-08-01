Деменція: лайфгаки, які можуть знизити ризик появи захворювання

Варто лише трохи змінити свій звичний спосіб життя і ви зможете вберегти себе від такого тяжкого і страшного захворювання як деменція.

У своїй статті DailyMail розповіли читачам про таке захворювання як деменція та поділилися інформацією що до простих звичок здорового способу життя, які можуть попередити та знизити ризик появи цієї хвороби.

Деменція — це загальний термін, що охоплює кілька прогресуючих неврологічних розладів які впливають на пам’ять, мислення та поведінку. Деменція - стан, при якому порушується функція мозку, що позбавляє хворих спогадів. Існує багато типів деменції, найпоширенішою з яких є хвороба Альцгеймера. Деякі люди можуть страждати від комбінації кількох типів деменції одночасно. Незалежно від того, який тип діагностовано, кожна людина буде відчувати деменцію по-своєму.

Хвороба Альцгеймера - найпоширеніший тип деменції, що вражає від 50% до 75% тих, у кого діагностовано захворювання. З віком людини зростає й ризик розвитку деменції.

На сьогодні не існує ліків проти деменції, але існують препарати які можуть уповільнити розвиток хвороби та чим раніше її помітять, тим ефективнішим може бути лікування. На жаль, з кожним роком хворих на деменцію стає все більше і вважається, що це зумовлено поєднанням старіння населення, зростанням обізнаності про симптоматику, адже все більше людей бажають зробити спеціальні тести перевірки, а також збільшенням поширеності факторів ризику, які можуть призвести до деменції.

До факторів ризику можна віднести: вживання алкоголю та куріння, якість сну, соціальне спілкування та хобі, малорухливий спосіб життя, ожиріння та діабет другого типу.

Отже, вважається, що лише кілька змін у способі життя можуть значно знизити ризик розвитку захворювання:

Активність більш як десять хвилин "майже щодня" або "3-4 дні на тиждень";

Здорове та збалансоване харчування;

Кинути палити. Чим раніше, тим краще;

Вживання алкоголю максимум пару разів на місяць;

Мінімум три рази на тиждень соціальні зустрічі, а саме спілкування з друзями, родичами чи сусідами;

Щодня читати книги чи газети, щоденно користуватися Інтернетом або грати в карти принаймні двічі на тиждень;

Дотримання режим сну, мінімум сім годин на добу;

Вчені сподіваються, що завдяки підвищенню обізнаності про фактори ризику, які змінюються з віком, люди зможуть вжити заходів, щоб зменшити свої шанси на захворювання. Адже велика кількість людей у світи живе із цим захворюванням, але не отримують жодної підтримки, або навіть не знають, що мають деменцію. Ця хвороба - один із найбільших вбивць у світі, від якої помирає кожна десята людина.

Нещодавно ми також писали "Що таке Альцгеймер і куди зникає наша пам'ять"

Читайте також: