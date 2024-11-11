Детокс-ванна: як зробити та в чому її користь для організму

Цей простий та ефективний засіб очищення організму на основі магнію, солі, соди та ефірних олій активно набирає неабиякої популярності. На сторінці thecozyhomestead поділилися цікавими властивостями детокс-ванни та дали рецепт її приготування.

Користь детокс-ванни для організму

Очищення шкіри

Після регулярного приймання детокс-ванн шкіра стає чистішою та ніжнішою. Така ванна може зменшити дрібні висипання на шкірі та зменшити шишки, оскільки сприяє виведенню шкідливих речовин через шкірні пори. Магній та гімалайська сіль м’яко впливають на шкіру, допомагають зняти запалення та очищають від токсинів.

Виведення токсинів через потовиділення

Під час детокс-ванни ви пітнієте, що є показником активної роботи шляхів детоксикації організму. Це процес, під час якого через піт виходять шкідливі речовини, що накопичилися в організмі. Гаряча вода з сіллю та содою відкриває пори, сприяє ефективнішому очищенню.

Поліпшення сну

Завдяки високому вмісту магнію, така ванна заспокоює нервову систему, що є особливо корисним для тих, хто хоче покращити якість сну. Магній знімає напруженість та розслабляє тіло, це сприяє легшому засипанню. Це одна з причин, чому приймати ванну рекомендується ввечері, перед сном.

Зменшення рівня стресу

Детокс ванна допомагає знизити рівень стресу, адже в процесі її приймання знижується рівень гормонів стресу в організмі. Ефірні олії, такі як лаванда, додатково забезпечують заспокійливий ароматерапевтичний ефект, підсилюючи розслаблення та покращуючи настрій.

Зняття болю в суглобах та м’язах

Для тих, хто займається фізичною роботою чи спортом, детокс-ванна може стати надійним засобом зняття напруги в м’язах і суглобах. Тепла вода, насичена магнієм, зменшує біль, сприяє швидкому відновленню м’язової тканини та зняттю втоми.

Інгредієнти

Пластівці магнію 1 склянка

Гімалайська сіль 1 склянка

Харчова сода 1 склянка

Ефірна олія лаванди чи інша улюблена заспокійлива олія 20 крапель

Приготування

Поки вода наповнює ванну, розчиніть у ній пластівці магнію, сіль і соду. Важливо, щоб вода була досить гарячою, щоб компоненти повністю розчинилися. Після того, як вода у ванні нагрілася, додайте 20 крапель ефірної олії лаванди чи іншої заспокійливої олії на ваш вибір. Приймайте ванну протягом 20–30 хвилин. Важливо не використовувати мило та інші засоби, щоб не порушити природний баланс речовин. Після ванни змийте залишки солі та висушіть шкіру рушником.

Приймайте детокс-ванну не частіше 1-2 разів на тиждень, особливо якщо ваша шкіра чутлива чи схильна до сухості. Людям із хронічними захворюваннями чи шкірними алергіями краще проконсультуватися з лікарем перед початком процедури. Не приймайте гарячу ванну, якщо у вас є проблеми з артеріальним тиском або серцево-судинною системою.

Ми також писали про те, як приготувати молочно-лавандову ванну для розслаблення організму.

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