Діабетична ретинопатія: офтальмолог розповів, як цукровий діабет впливає на зір

За статистикою, приблизно у 30-40% людей, які мають цукровий діабет, розвивається діабетична ретинопатія. У пацієнтів, що хворіють на діабет 1 типу понад 20 років, ймовірність розвитку діабетичної ретинопатії складає аж 80-90%.

Чому діабет провокує виникнення діабетичної ретинопатії, як розпізнати захворювання та до яких ускладнень воно може призвести, якщо його не лікувати, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вплив діабету на розвиток діабетичної ретинопатії

Діабетична ретинопатія – серйозне офтальмологічне ускладнення, яке виникає на тлі цукрового діабету.

Чому це стається?

За підвищеного рівня глюкози стінки судин, які живлять сітківку, стоншуються, випинаються і слабшають. Через це вони нездатні витримувати тиск крові і часто лопають. Плазма або кров із них витікає у навколишні тканини сітківки, призводячи до набряку (зокрема макулярний набряк) і погіршення зору.

Також пошкоджені судини можуть закупорюватися, порушуючи кровопостачання окремих ділянок сітківки. Сітківка не отримує достатньо кисню, який їй потрібен, і надсилає організму сигнал: "Створи для мене нові судини". Проте ці новоутворені, аномальні судини є неправильно сформованими і крихкими, тому легко розриваються – кров витікає у сітківку та склисте тіло. Згодом на місці розриву утворюється рубець, який може деформувати сітківку й спричинити її відшарування.

Внаслідок усіх цих змін сітківка поступово втрачає здатність сприймати світлові промені і передавати зорові сигнали у мозок. А формується зображення саме у мозку.

Без своєчасного і правильного лікування діабетична ретинопатія призводить до сліпоти.

Симптоми діабетичної ретинопатії

Розвивається діабетична ретинопатія поступово. На ранніх стадіях зміни в зоровій системі незначні, малопомітні та епізодичні. Але я раджу обов’язково звернутися до офтальмолога, якщо:

вранці зір розмитий і нечіткий (ніби ви споглядаєте світ через запітнілі окуляри), а увечері покращується, повертається до норми;

бачення затуманюється після фізичної роботи або занять спортом;

центральна частина зображень чи тексту розмита – контури і лінії хвилясті, літери деформовані;

перед очима виникають блискавки, світлові спалахи, миготливі "мушки", темні плями;

вам важко розпізнавати обличчя людей та дрібні деталі, наприклад, дрібний шрифт;

кольори втратили яскравість, стали тьмяними, дещо приглушеними;

погіршився нічний зір;

На пізніх стадіях діабетичної ретинопатії у полі зору виникають "сліпі" зони, тобто частина тексту або зображення випадають.

Лікування діабетичної ретинопатії

Лікування діабетичної ретинопатії залежить від стадії хвороби, наявних ускладнень, індивідуальних особливостей пацієнта. Але загалом важливо контролювати і стабілізувати рівень цукру, холестерину та артеріальний тиск, які впливають на міцність судин сітківки.

Надмірний рівень глюкози пошкоджує внутрішні стінки судин, через що вони стоншуються і стають ламкими. Високий рівень холестерину сприяє розвитку атеросклерозу – утворенню холестеринових бляшок на стінках судин. Це звужує судини і погіршує кровопостачання. Підвищений артеріальний тиск (гіпертонія) посилює тиск на стінки судин, що може призвести до їхнього розриву. Також гіпертонія, як і атеросклероз, порушує кровообіг у сітківці, що стимулює утворення нових аномальних судин, які лопають і викликають крововилив.

Для лікування діабетичної ретинопатії в офтальмології застосовують лазерну фотокоагуляцію, вітректомію, внутрішньоочні ін’єкції у склисте тіло (анти-VEGF терапія) та інші хірургічні методи.

Якщо у вас діагностували діабетичну ретинопатію, дуже важливо регулярно обстежувати очі, стежити за харчуванням, бути фізично активними та підтримувати рівень цукру в крові в межах норми. Це дозволить уникнути ускладнень в майбутньому – розвитку глаукоми чи сліпоти.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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