Діагностика перед дзеркалом: про які проблеми зі здоров'ям розповість стан вашого язика

Язик відповідає за багато речей: допомагає вам говорити, жувати і куштувати улюблені ласощі. Та чи відомо вам, що його зовнішній вигляд може розповісти вам про деякі проблеми зі здоров'ям.

Поверхня вашого язика може допомогти вам навчитися вести більш здоровий спосіб життя, вважають у Womans world.

Уважно розглядаючи його у дзеркалі, ви можете визначити, які проблеми зі здоров'ям у вас є та на що варто звернути увагу.

Якщо ваш язик гладкий

Здоровий язик має колір від світлого до темно-рожевого з крихітними горбками на ньому – смаковими рецепторами. Якщо шкіра має вигляд гладкої, без дрібних горбків (стан, який називається атрофічним глосситом), можливо, у вас дефіцит заліза. Ця поживна речовина є життєво важливою для утворення гемоглобіну, який допомагає серцю і переносить кисень до тканин. Вживання багатих на залізо продуктів, як-от шпинат, може підвищити його рівень. Але не переберіть міру: після менопаузи потреба в залізі знижується, тому перед корекцією дієти проконсультуйтеся з лікарем.

Якщо ваш язик потріскався або має борозенки

Потрісканий з борозенками язик може бути ознакою того, що ваш організм не отримує достатньої кількості вітамінів групи В, необхідних для відновлення тканин, і це збільшує ризик когнітивних проблем, як-от сплутаність свідомості та втрата пам'яті. І з віком у вас підвищується ймовірність дефіциту певних компонентів вітаміну В. Щоб зміцнити свої запаси, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чи варто вам щодня приймати комплекс вітаміну B-50.

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Якщо на вашому язиці є білі плями

Ті самі бактерії, які живуть у кишечнику, населяють і язик. А білий наліт – відомий також як молочниця – є потенційною ознакою надмірного зростання поширених видів дріжджів Candida albicans. Надмірне зростання Candida пов'язане з усім: від збільшення ваги до депресії, синусових і вагінальних інфекцій. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб дізнатися, чи радить він вам щоденне приймання пробіотичних добавок, які стимулюють зростання хороших бактерій для запобігання зростанню поганих.

Якщо на вашому язиці є червоні плями

Якщо ваш язик покритий червоними плямами, схожими на карту, це може бути "географічний язик". Такий стан може свідчити про те, що вам не вистачає цинку, який підвищує імунітет і допомагає тканинам захищатися від застуди й вірусів. Клінічні випробування показали, що цинк може допомогти з лікуванням "географічного язика". Якщо цей стан турбує вас, проконсультуйтеся з лікарем, щоб дізнатися, чи потрібне вам додаткове приймання цинку.

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