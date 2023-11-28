Діагностика зору: лікар-офтальмолог розповів про два найпоширеніші методи

Сучасна медицина має у своєму розпорядженні десятки діагностичних методів, найсучасніше обладнання. Завдяки цьому лікарі можуть виявляти порушення і патології, які вже розвинулися, і навіть запобігати їхній появі. ОКТ (оптична когерентна томографія) і ФАГ (флюоресцентна ангіографія) – два методи діагностики зору, з якими ви можете стикнутися під час огляду в офтальмолога.

Що таке оптична когерентна томографія і флюоресцентна ангіографія, як вони проводяться, та чим відрізняються розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Оптична когерентна томографія

Оптична когерентна томографія (скорочено: ОКТ) – це сучасне дослідження як переднього так і заднього відрізків ока, зокрема безконтактна візуалізація рогівки, райдужки, кришталика та кута передньої камери ока, а також високоточна деталізація зорових нервів, шарів сітківки та судин очного дна.

Дана діагностика дозволяє швидко та ефективно оцінити стан структур ока і виявити захворювання на ранніх стадіях задовго до погіршення зору.

Як вона проводиться?

1. Ви сідаєте навпроти томографа, фіксуєте голову на підголівнику, за проханням лікаря фокусуєтеся на певній точці.

2. Почергово томограф сканує кожне ваше око: лазерний (інфрачервоний) промінь потрапляє на сітківку, відбивається від її поверхні і повертається назад в об’єктив приладу.

3. Комп’ютерна програма обробляє дані та завдяки високій роздільній здатності детально візуалізує структури ока.

Процедура абсолютно безболісна, безконтактна і нетравматична, оскільки не потребує втручання в тіло пацієнта – світловий промінь не пошкоджує тканини. Триває кілька хвилин, але водночас є максимально інформативною і безпечною для пацієнта.

ОКТ застосовується для діагностики:

короткозорості – людина добре бачить на близьких відстанях;

далекозорості – людина добре бачить на далеких відстанях;

глаукоми – хронічне захворювання очей, яке проявляється підвищенням тиску всередині очей, пошкодженням та подальшим відмиранням зорового нерва;

відшарування сітківки – відокремлення світлочутливої оболонки ока від нервової оболонки;

змін у структурі кришталика, нашої природної лінзи, яка допомагає заломлювати промені, фокусувати та проєктувати їх на сітківку, завдяки чому формується загальна картинка;

макулярної дегенерації – ураження макули, центральної зони сітківки;

увеїту – запалення судинної оболонки;

деяких пухлин ока тощо.

Також ОКТ допомагає відстежувати, як відновлюється зір після лазерного або хірургічного лікування глаукоми, відшарування сітківки, заміни природного кришталика абощо.

Флюоресцентна ангіографія

Флюоресцентна ангіографія (скорочено: ФАГ) – контрастний тест, який дозволяє оцінити стан судин в оці: наявність уражень чи аномалій, судинне ложе сітківки та її кровотік.

Як вона проводиться?

1. Пацієнту внутрішньовенно вводять біологічний контрастний препарат – флуоресцентний барвник.

2. За допомогою спеціальної камери лікар фотографує, як саме барвник розподіляється по великих, малих і навіть найдрібніших кровоносних судинах.

3. Контраст виділяється на тлі забарвлених судин, що дозволяє детально вивчати їхню структуру та функцію, точно і швидко виявити місця "поломок".

Показами до проведення ФАГ є:

діабетична ретинопатія – ураження сітківки, викликане цукровим діабетом;

гіпертонічна ретинопатія – ураження сітківки та її судин на тлі цукрового діабету;

вікова макулодистрофія – ураження макули, центральної області сітківки, зумовлене віковими змінами;

розвиток запальних процесів або новоутворення в судинній оболонці ока;

тромбоз центральної вени сітківки – гостре порушення кровотоку сітківки внаслідок утворення тромбу, який перекриває притік крові в судини;

макулярний набряк – набряк макули, центральної області сітківки;

спадкові дистрофії сітківки, наприклад, пігментна абіотрофія сітківки, дистрофія Штаргардта;

центральна серозна хоріоретинопатія тощо.

ФАГ – це унікальний метод діагностики, який немає аналогів. І є незамінним, коли йдеться про порушення кровотоку сітківки чи виявлення судинних аномалій, адже по-іншому їх виявити просто неможливо.

Також ФАГ застосовується для рутинного контролю прогресу лікування.

ОКТ чи ФАГ

Метод обстеження завжди визначає лікар, опираючись на скарги, відчуття пацієнта, історію його хвороби.

ОКТ є стандартною діагностичною процедурою, яку проводять під час кожного профілактичного огляду в сучасних клініках. Якщо виникають підозри на складніші порушення, які неможливо виявити під час ОКТ, проводиться ФАГ або інше дослідження. Тобто за життя вам може ніколи не знадобитися другий метод діагностики. Але якщо у ньому виникне потреба, він допоможе зберегти ваш зір, наприклад, під час тромбозу центральної вени сітківки. Також хочу наголосити, що перша і друга процедура є високоінформативними, абсолютно безболісними та безпечними для здоров’я людини.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе і свій зір!

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