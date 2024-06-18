Дитина не хоче носити окуляри: лікар пояснив, що робити

Якщо у вашої дитини виявили короткозорість, далекозорість або інше офтальмологічне порушення, важливо вчасно звернутися до лікаря та розпочати лікування, а також створити умови, за яких дитина носитиме окуляри щодня, бо постійність безпосередньо впливає на результат терапії.

В яких випадках дітям призначають окуляри, чому вони не хочуть їх носити та як це можна виправити, порадами поділився офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини носіння окулярів

Окуляри дітям призначають, якщо у них виявляють:

короткозорість – дитина добре бачить зблизька і погано – в далечінь;

далекозорість – дитина добре бачить у далечінь і погано – зблизька;

астигматизм – дитина загалом бачить погано, оскільки відсутня єдина точка фокусування. За норми світлові промені фокусуються чітко на сітківці, за короткозорості – перед сітківкою, за далекозорості – за нею, за астигматизму світлові промені сходяться на сітківці в різних точках, тому зображення виходить нечітким і розмитим;

за астигматизму світлові промені сходяться на сітківці в різних точках, тому зображення виходить нечітким і розмитим; косоокість – очі не можуть сфокусуватися на одному об’єкті через постійне або періодичне відхилення зорової осі одного або обох очей від єдиної точки фіксації;

амбліопію – стан, коли одне око бачить добре, а інше – погано, і оскільки мозок важко сприймає різну інформацію, він "вимикає" око, яке бачить гірше. В такому разі одна лінза закривається, щоб пасивне око включалося в роботу (око може закриватися і без окулярів).

Амбліопія може розвиватися за далекозорості, короткозорості та косоокості.

Причини небажання носити окуляри та що з цим робити

За моїми спостереженнями, діти не хочуть носити окуляри, бо вважають, що вони роблять їх негарними або смішними. Насправді ж правильно підібрані окуляри не псують імідж, а навпаки – увиразнюють погляд, дозволяючи добре бачити на різних відстанях. Дитина може не розуміти, чому має їх носити, тому лікареві й батькам важливо пояснити причину, розповісти, що здоровий зір – це можливість не лише навчатися, а й стати в майбутньому водієм, гонщиком, пілотом, фотографом, полярником, програмістом.

Якщо вдома діти носять окуляри, а в школі навідріз відмовляються, можливо, їх дражнять однокласники. В цій ситуації важливо включатися вчителям, які мають пояснювати дітям, що окуляри – це аксесуар, як годинник або ланцюжок. Інколи люди купують окуляри без корекції (діоптрій), щоб доповнювати свій імідж. Інколи носять їх усе життя і це жодним чином не заважає їм досягати успіху. Наприклад, актор і продюсер Джонні Депп має короткозорість на правому оці, а співачка й модельєрка Вікторія Бекхем – короткозорість на обох очах.

Подеколи діти не хочуть носити окуляри, якщо вони натискають на перенісся та вилиці, зсуваються у стані спокою, змінюють положення під час руху. Це означає, що вони були неправильно підібрані, і дитині у них незручно. Також причиною можуть бути головний біль, запаморочення, перевтома очей, відчуття піску в очах, нудота, які вказують на невідповідність підібраної оптики. Якщо дитина ніколи не носила окуляри, впродовж кількох днів вона може відчувати легке запаморочення, звертати підвищену увагу на оправу. Та якщо дискомфорт не зникає за тиждень, я раджу звернутися до офтальмолога.

Обираючи для дитини окуляри, орієнтуйтеся на її побажання. Вони можуть бути кольоровими, мати на дужках смайлики або рослинний чи тваринний декор, текстильний оклюдер з героями улюблених мультфільмів (за амбліопії, коли одну лінзу потрібно повністю закрити). Для дітей дошкільного віку це може стати додатковою мотивацією носити окуляри щодня, адже постійність дуже важлива.

В ситуації, коли з окулярами не складається, можна спробувати перейти на контактні лінзи. Треба навчитися правильно їх надівати та знімати, доглядати за ними. Зазвичай діти самостійно можуть це роботи від 10 років, але бувають і винятки. Головне – бажання батьків допомогти та бути поряд.

Також хочу зауважити, що носіння окулярів або лінз можна поєднувати з апаратним лікуванням. Під таким лікуванням я маю на увазі інфрачервону лазерну терапію, лазеростимуляцію, вакуумний масаж, електростимуляцію, магнітотерапію, спеціальні комп’ютерні програми тощо.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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