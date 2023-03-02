Дієта для чоловічої фертильності: топ-5 головних рекомендацій

Безпліддя у чоловіків стає дедалі поширеною проблемою. Багато в чому це пов'язано з способом життя, стресами, труднощами з підтриманням здорової ваги та неправильним харчуванням. Водночас завдяки правильно підібраним продуктам харчування можна покращити якість сперми і підтримувати нормальний рівень тестостерону.

Раціон, що підвищує фертильність, повинен містити поживні речовини, що беруть участь у процесі сперматогенезу та підтримують роботу ендокринної системи.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як змінити харчові звички та яким продуктам особливо слід приділити увагу чоловікові, який бажає якнайшвидше стати батьком.

Як спосіб життя впливає на фертильність чоловіка

Проблеми з фертильністю у чоловіків стають дедалі поширенішими. Певною мірою пов'язано це з сучасним способом життя — хронічні стреси, недостатність сну, неправильне харчування, вживання різних стимуляторів, забруднення довкілля.

Чому виникає чоловіча безплідність

В основному це пов'язано з порушенням сперматогенезу, що, своєю чергою, може спричинити розвиток олігоспермії — коли сперма містить низьку концентрацію сперматозоїдів. До того ж, недолік в організмі таких вітамінів, як В, Е, А, негативно впливає на швидкість сперматогенезу.

Щоб покращити якість сперми, потрібно зосередитися на здоровій дієті, багатій на свіжі овочі та фрукти, корисні жири, вітаміни, а також мікроелементи. Наукові дослідження показують, що чим більше індекс ваги рухається у бік надмірної, тим більше проблем із фертильністю у чоловіків. зі свого боку, здорова дієта і адекватне харчування дозволяють утримувати вагу в нормальному стані. Понад те, дотримання здорового режиму харчування позитивно пов'язані з концентрацією і рухливістю сперматозоїдів.

Як підвищити чоловічу фертильність за допомогою дієти

Раціон, що підвищує фертильність, повинен містити поживні речовини, що беруть участь у процесі сперматогенезу та підтримують роботу ендокринної системи. Антиоксиданти особливо позитивно впливають на репродуктивну здатність чоловіків:

вітамін А. Необхідний для нормального сперматогенезу. Тому до раціону слід включити рибу, яйця, шпинат, моркву;

вітамін Е. Допомагає регулювати вільні радикали під час чоловічої репродукції, міститься в оліях, фундуку, насінні соняшника, авокадо, мигдалі;

вітамін С. Покращує якість сперми, міститься в таких овочах та фруктах, як петрушка, червоний перець, брюссельська капуста, шипшина, полуниця, ківі, малина, апельсини.

Крім іншого, важливо дотримуватися дієти, багатої на жирні кислоти омега-3, вони захищають від окислювального стресу і регулюють роботу ендокринної системи.

Топ-5 рекомендацій для підвищення фертильності

Отже, на що слід звернути увагу за бажання підвищити чоловічу фертильність, які корисні вітаміни та мікроелементи у цьому допоможуть? Топ-5 рекомендацій:

Вітамін D. Його рівень у сироватці крові впливає на якість сперми (рухливість, структуру сперматозоїдів) та на концентрацію тестостерону, який є основним чоловічим гормоном і від нього залежить процес сперматогенезу. Міститься вітамін D у жирних сортах риби, яєчному жовтку та молочних продуктах. Цинк. Також відповідає за якість сперми та запобігає проблемам із простатою. Джерелом цинку є устриці, червоне м'ясо, боби, мигдаль, цілісні злаки. Селен. Бере участь у виробленні тестостерону, допомагає покращити якість еякуляту. Природними джерелами селену є горіхи (особливо бразильські горіхи), риба (тунець, лосось), птах, банани, гриби та яйця. Перед включенням до раціону продуктів, багатих на селен, слід перевірити його концентрацію в крові. Така необхідність пов'язана з тим, що надлишок селену може призвести до випадання волосся, діареї та порушення роботи печінки. Коензим Q10. Дослідження за участю безплідних чоловіків показали, що додавання коензиму Q10 через 6 місяців покращувало фертильність, а саме рухливість сперматозоїдів. Коензим Q10 природним чином міститься в таких продуктах харчування, як устриці, риба, шпинат, броколі, лляна олія. Лікопін. Ця речовина, що відповідає за червоний колір помідорів, а також інших овочів, є потужним антиоксидантом, тому вважається, що він перешкоджає окисному пошкодженню сперматозоїдів. Лікопін міститься в помідорах, червоному винограді, малині, буряках.

Основою дієти для фертильності є відмова від продуктів, що сприяють підтримці хронічного запалення: чипси, фастфуд, солодощі, алкоголь.

Зверніть увагу! Здоровий раціон харчування – лише частина комплексного поліпшення фертильності. На жаль, не можна стверджувати, що, змінивши харчові звички, можна покращити якість чи кількість сперми. У низці випадків порушення сперматогенезу – лише симптом захворювання, як пов'язаного з сечостатевою системою, так і непов'язаного. Потрібно розуміти, що порушення фертильності потребує якісної діагностики та нерідко проходження медикаментозного лікування.

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