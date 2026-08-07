Дієта MIND для захисту мозку: дослідники перевірили її вплив на ризик деменції

Пиріг зі шпинатом / © Credits

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Дієта MIND була розроблена для уповільнення когнітивного спаду. Але чи справді вона працює, оскільки нові дослідження дієти MIND дають цікаві результати.

Ось що Woman`s World розповідає про останні наукові дані про захист мозку, ризик деменції та як харчуватися для здоровішого розуму.

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Що таке дієта MIND і як вона працює для здоров’я мозку

Дієта MIND поєднує частини середземноморської дієти та дієти DASH (дієтичні підходи для зупинки гіпертензії) в схему харчування, спрямовану на захист мозку, що старіє. Вона робить акцент на зернових, листовій зелені та ягодах, обмежує водночас такі продукти, як хлібобулочні вироби та червоне м’ясо, які пов’язані з передчасним старінням.

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План розроблений для зменшення запалення мозку, покращення кровотоку, зниження шкідливих білків та стабільного постачання палива для мозку. Основна мета дієти MIND — запобігти когнітивному спаду. Продукти, що входять до плану, містять клітковину, вітамін Е та фолат, а також омега-3 жирні кислоти, каротиноїди та флавоноїди, які підтримують загальну функцію мозку.

Які продукти входять до списку продуктів для дієти MIND

Американське товариство боротьби з деменцією виділяє сім груп продуктів, корисних для мозку, в основі дієти MIND. Листова зелень, така як шпинат, капуста кале та салат, пов’язана з уповільненням погіршення пам’яті. Ягоди, такі як чорниця та полуниця, багаті на антиоксиданти. Горіхи, включаючи волоські горіхи, мигдаль та кешью, є корисними жирами. Також рекомендуються цільні зерна, такі як вівсянка, коричневий рис та цільнозерновий хліб. Жирна риба, така як лосось, форель та сардини, корисна для омега-3. Оливкова олія допомагає зменшити запалення мозку. Квасоля забезпечує білок та стабільне надходження клітковини.

Дієта MIND буде найбільш привабливою для тих, хто хоче зосередитися на здоров’ї мозку з віком. Якщо у вас є сімейний анамнез хвороби Альцгеймера або деменції, ця дієта може бути особливо привабливою.

Чи справді дієта MIND запобігає хворобі Альцгеймера та деменції

Докази неоднозначні. Спостережувальні дослідження показують сильний зв’язок між дієтою MIND та повільнішим когнітивним зниженням, але велике рандомізоване дослідження виявило лише незначні покращення порівняно з контрольною дієтою.

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Дослідження, в якому спостерігали за 960 людьми похилого віку протягом майже п’яти років, показало, що ті, хто найретельніше дотримувався дієти MIND, мали повільніше погіршення пам’яті та мислення, що приблизно еквівалентно 7,5 року когнітивного старіння. Дослідження показують, що люди, які ретельно дотримуються дієти MIND, значно знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 53%. А люди, які помірно дотримуються дієти MIND, знижують свій ризик на 35%.

Дослідження, проведене серед жінок з ожирінням, повідомило про покращення робочої пам’яті, вербального розпізнавання та уваги на дієті MIND порівняно зі стандартною контрольною дієтою. Але велике дослідження, в якому 604 літніх людей із сімейним анамнезом деменції були випадковим чином розподілені на групи, які дотримувалися дієти MIND або контрольної дієти з м’яким обмеженням калорій протягом трьох років, виявило когнітивні покращення в обох групах, але не виявило статистично значущої різниці між ними.

Чому найбільше випробування дієти MIND показало лише незначні покращення

Втрата ваги та підтримка дієтолога в обох групах, ймовірно, скоротили розрив, за словами дослідників, які проводили випробування.

Вони побачили покращення когнітивних функцій в обох групах, але група втручання з дієтою MIND мала дещо краще покращення когнітивних функцій, хоча й не суттєво. Обидві групи втратили приблизно 5 кілограмів за три роки, що свідчить про те, що саме втрата ваги могла сприяти когнітивним функціям у цьому випробуванні.

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Дженніфер Вентрелл, доцентка кафедр профілактичної медицини та клінічного харчування та провідний дієтолог у випробуванні, зазначила, що обидві групи отримали розширений коучинг від зареєстрованих дієтологів. Гарна новина полягає в тому, що це допомогло всім учасникам покращити середній показник, але, на жаль, завадило виявити суттєві відмінності між двома групами за цей відносно короткий проміжок часу. Середня втрата ваги досягла приблизно 5,5% від початкової маси тіла, перевищивши ціль дослідження в 3%.

Чи не занадто пізно починати дотримуватися дієти MIND у 60+ чи 70+ років

Ні. Дослідження 2025 року, проведене в Онкологічному центрі Гавайського університету, показало, що покращення дотримання дієти MIND у будь-якому віці пов’язане зі зниженням ризику деменції, зокрема серед людей, які почали її дотримуватися пізніше в житті.

Дослідження показало, що дієта MIND має сильніший та послідовніший зв’язок зі зниженням ризику деменції, ніж інші здорові дієти, до того ж ця закономірність спостерігається у п’яти расових групах. Люди, які покращили свою дотримання MIND протягом 10 років, включно з тими, хто спочатку не дотримувався дієти суворо, мали на 25% нижчий ризик деменції порівняно з тими, чиє дотримання знижувалося.

Результати дослідження підтверджують, що здорові харчові звички в середньому та пізньому віці та їхнє покращення з часом можуть запобігти хворобі Альцгеймера та пов’язаною з нею деменцією. Отриманий висновок обнадійливий — ніколи не пізно внести зміни.

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