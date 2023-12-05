Дієтологи назвали 7 продуктів, у яких вітаміну С більше, ніж у апельсинах

Зазвичай вважається, що апельсини є одним із продуктів з високим вмістом вітаміну С, але дієтологи відзначають, що існує набагато більше продуктів, які містять таку ж його кількість, якщо не більшу.

Коли ви шукаєте продукти з високим вмістом вітаміну С, перше, про що думаєте, це цитрусові, але насправді продуктів набагато більше. І деякі з них містять не меншу кількість цього життєво важливого вітаміну. Про те, які продукти містять велику кількість вітаміну С, розповідає Woman&Home.

Сезон застуди та грипу вимагає від нас збільшення споживання вітаміну С, оскільки ця поживна речовина допомагає підтримувати правильну роботу нашої імунної системи. В середньому апельсині міститься близько 82 мг вітаміну С, але інші продукти (в основному фрукти та овочі) містять стільки ж чи навіть більше. Додавання до раціону більшої кількості цих продуктів з високим вмістом вітаміну С — чудовий спосіб підвищити його рівень, оскільки їх легко знайти, вони доступні за ціною і, як правило, є смачними основними продуктами багатьох страв.

Як пояснює дієтологиня Ксукса Мілроуз, наш організм не може зберігати достатньо вітаміну протягом тривалого часу, тому нам необхідно переконатися, що ми отримуємо постійну щоденну дозу цієї речовини з їжею. Ось яким продуктам слід віддавати перевагу.

Броколі

Брокколі / Фото: Credits

Броколі — чудовий спосіб включити до свого раціону вітамін С, вона містить його в кількості близько 90 мг на 100 г, що на 10 мг більше, ніж у середньому апельсині. Лікар Адам Саєді рекомендує готувати овочі на пару в мікрохвильовій печі, оскільки це забезпечує найвищу концентрацію вітаміну С.

Якщо ви хочете ще більше підвищити ефективність броколі, лікар Саєді пояснює, що додавання екстракту насіння гірчиці до овочів збільшить засвоєння сульфорафану, протизапальної сполуки, що міститься в броколі. Отже, ще однією великою перевагою цього овоча є те, що він також є одним із продуктів з високим вмістом клітковини, який також знижує стрес.

Болгарський перець

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Ще один суперкорисний овоч – болгарський перець, який містить величезну кількість вітаміну С. Найбільшим джерелом є жовтий перець (183 мг на 100 г у вареному вигляді), за ним іде червоний (171 мг на 100 г), а потім зелений (74 мг на 100 г).

Жовтий перець середнього розміру містить понад 180 мг вітаміну С, що в чотири рази перевищує добову дозу, що рекомендується, пояснює лікар Саєді. Але немає необхідності турбуватися про те, що в нашому організмі занадто багато вітаміну С, додає він, оскільки наш організм природним чином виводить надлишки, коли ми йдемо до туалету.

Капуста кейл

Капуста кейл / Фото: Credits

Незалежно від того, чи ви є фанатом капусти чи ні, не можна заперечувати численні переваги, які ця листова зелень дає нам: 93 мг вітаміну С на 100 г. Це на 13 мг більше, ніж у стандартному апельсині, що робить її одним з кращих продуктів із високим вмістом вітаміну С.

З тієї ж причини вона також чудово підходить для догляду за здоров'ям кишечника взимку, а оскільки капуста багата на життєво важливий вітамін К, вона також може допомогти поліпшити здоров'я кісток.

Полуниця

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У полуниці є що любити — вона не тільки один із найкращих суперпродуктів для схуднення, але й чудове джерело вітаміну С, стандартна порція містить 98 мг вітаміну С на склянку ягід.

Полуниця багата на вітамін С, а також клітковиною та антиоксидантами. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, тим самим захищаючи клітини від окислювального стресу та пошкоджень, пояснює дієтологиня та тренерка зі здоров'я Лара Бакл.

Ще одна перевага полуниці полягає в тому, що вона є природним афродизіаком, а отже чудовою їжею для підвищення вашого лібідо.

Цвітна капуста

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Як і броколі, цвітна капуста обов'язково має бути в раціоні, якщо ви хочете захистити свій імунітет, наситивши організм достатньою кількістю вітаміну С. У 265 г цвітної капусти, що відповідає вазі одного невеликого качана, міститься майже 128 мг вітаміну С.

Також немає значення, як ви готуєте цвітну капусту. Незалежно від того, смажите ви її, готуєте на пару, чи розминаєте в пюре — ви зможете насолодитися всіма перевагами цього багатого на поживні речовини і універсального овоча.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста / Фото: Credits

У брюссельській капусті більше вітаміну С, ніж в апельсинах — 85 мг на 100 г. Враховуючи, що така невелика порція містить велику кількість вітаміну С, ця капуста, безумовно, є суперпродуктом, коли йдеться про захист нашого здоров'я взимку та допомогу нам у отриманні більшої кількості клітковини у нашому раціоні.

Більш того, ці маленькі зелені овочі не тільки є одним із продуктів з високим вмістом вітаміну С, але й сповнені антиоксидантів. Паростки містять холін, який, за словами Саєді, необхідний для нашої пам'яті, настрою та контролю м'язів. Лікар стверджує, що харчова речовина холін також допомагає захистити наш мозок від хвороби Альцгеймера, знижуючи рівень гомоцистеїну, нейротоксину, що викликає деменцію.

Ківі

Ківі / Фото: Credits

Цей волокнистий зелений фрукт, що містить 92,7 мг вітаміну С на 100 г, є ще однією чудовою альтернативою апельсинам для підвищення рівня вітаміну С. Хоча, можливо, це не так дивно, як і апельсини, ківі – це цитрусовий фрукт.

Однак він корисний не тільки цим, оскільки має протизапальні властивості, які, згідно з дослідженням, можуть допомогти запобігти серйозним захворюванням, таким як рак і діабет.

Однак будьте обережні: ківі у вигляді соку може стати одним із продуктів, що викликають здуття живота, оскільки високий рівень цукру і кислотність поєднуються з низьким вмістом клітковини, що ускладнює його перетравлення.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування, змінювати систему харчування або приймати вітаміни та добавки.

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