Дієтологи рекомендують: 5 причин почати додавати до страв насіння чіа

Насіння чіа / © Associated Press

Ви коли-небудь замислювалися, як насіння чіа отримало статус суперпродукту? Дієтологи кажуть, що це не просто ажіотаж — ці крихітні насінини мають величезну поживну цінність. А завдяки їхньому м’якому смаку ви можете додавати їх до всього — від смузі до мафінів, не змінюючи смаку.

У чому головні переваги насіння чіа, розповідає Good Housekeeping.

Воно тихо підвищує поживність майже будь-чого, є чудовим джерелом клітковини, білка, омега-3, антиоксидантів та інших поживних речовин, які підтримують загальний стан здоров’я. Незалежно від того, розмішуєте ви його у стравах для сніданку чи запікаєте в закусках, насіння чіа є простою секретною зброєю для кращого травлення, зміцнення кісток і тривалої енергії.

Вживання насіння чіа

Навіть саме лише посипання забезпечує серйозне підвищення поживності страви. Дві столові ложки насіння чіа містять:

калорії: 138

білки: 4,7 г

жири: 8,7 г

вуглеводи: 11,9 г

клітковина: 9,8 г

кальцій: 179 мг

магній: 95 мг

марганець: 0,8 мг

фосфор: 244 мг

калій: 115 мг

Додавання насіння чіа до вашого раціону може принести користь вашому здоров’ю різними способами.

Підтримка вашого кишківника

Дві столові ложки чіа містять близько 10 грамів клітковини, що становить приблизно третину вашої щоденної потреби. Оскільки більшість з нас не отримує її достатньо, насіння чіа є смачним способом заповнити прогалину. Клітковина необхідна для відчуття ситості та задоволення. Це також допомагає підтримувати вашу травну систему щасливою і дієвою.

Дослідження як на людях, так і на тваринах показують, що насіння чіа може підтримувати здоров’я кишківника завдяки високому вмісту клітковини та впливу перетравленого білка.

Рослинний білок

Напевно, ви вже чули, наскільки важливим є білок. Правильне функціонування кожної клітини і тканин вашого тіла залежить від нього. Насіння чіа є повноцінним білком, а це означає, що воно забезпечує всі незамінні амінокислоти, необхідні вашому організму. Для тих, хто шукає рослинні джерела білка, чіа є фантастичною альтернативою сої, якщо ви маєте алергію.

Крім того, поєднання клітковини та білка є виграшним для стабільної енергії. Разом вони допомагають уповільнити швидкість, з якою цукор потрапляє у кров, що може підтримувати стабільніший рівень цукру в крові з часом та знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

Захист від вільних радикалів

Насіння чіа містить багато антиоксидантів, включно з токоферолами, фітостеролами, каротиноїдами та поліфенольними сполуками. Думайте про них як про захисну команду вашого організму, яка допомагає нейтралізувати вільні радикали, перш ніж вони можуть завдати шкоди вашим клітинам і збільшити ризик раку та інших захворювань.

Антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом, який може сприяти старінню і хронічним захворюванням.

Корисні жири для щасливого серця

Насіння чіа є найкращим джерелом рослинних омега-3 кислот, які допомагають підтримувати ваше серце щасливим і контролювати тригліцериди (тип жиру в крові). Його головна альфа-ліноленова кислота (ALA) також пов’язана з протизапальними перевагами. Дослідження показують, що ALA може зменшити ризик серцево-судинних подій з часом. Оскільки наш організм не може самостійно виробляти альфа-ліноленову кислоту, насіння чіа — чудовий спосіб насититися.

Поживні речовини для зміцнення кісток

Насіння чіа містить магній, фосфор, кальцій і калій — мінерали, які разом зміцнюють кістки та м’язи. Отримання достатньої кількості цих поживних речовин має вирішальне значення для побудови й підтримки міцності кісток з часом.

Як їсти більше насіння чіа

Завдяки своєму тонкому смаку насіння чіа напрочуд універсальне, і його легко додавати до різноманітних страв. Просто візьміть до уваги, що воно вбирає рідину, а це може вплинути на текстуру того, до чого ви їх додаєте. Навіть невелика кількість чіа має велике значення, особливо через високий вміст клітковини, тому починайте його вживання у нових рецептах зі столової ложки і водночас пийте багато води. Ось кілька простих способів додавати насіння чіа в їжу:

Овес на ніч: додайте насіння в овес, щоб ще збільшити кількість клітковини.

Смузі або йогурт: додайте ложку до улюбленої суміші для додаткового живлення.

Тости з авокадо: посипте зверху чіа, щоб отримати ситний хрумкіт, який доповнює кремове авокадо.

Чіа-пудинг: збийте насіння з молоком (молочним чи рослинним) і дайте йому загуснути до смачного пудингу. Посипте фруктовим або горіховим маслом для поживної закуски чи сніданку.

Хлібобулочні вироби: додайте чіа до млинців, кексів або хліба — вибагливі їдці ніколи про це не дізнаються.

Протеїнові шматочки або батончики: додайте насіння в наступну порцію домашніх протеїнових страв, щоб отримати легкий хрумкіт і додаткову кількість поживних речовин.

Підсумок

Насіння чіа маленьке, але потужне. Воно містить низку поживних речовин, які можуть принести користь вашому серцю, кісткам, кишківнику тощо. Ба більше, воно справді універсальне, і його можна додавати до смузі, пудингу, випічки та навіть салатів. Просто не забувайте пити водночас багато води, щоб допомагати вашій травній системі працювати.