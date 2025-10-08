Для тих, хто хоче довго жити: лікарі назвали 5 простих щоденних звичок, які уповільнюють старіння

Молода жінка / © Credits

Довголіття — це не просто додавання свічок на іменинному торті, а я наявність енергії, життєвої сили та радості, щоб відсвяткувати кожен з днів народження.

Наука доводить, що прості, легкі для дотримання звички можуть допомогти вам почуватися молодшими, сильнішими та енергійнішими в будь-якому віці.

Woman`s World поговорив з експертами про прості зміни, які ви можете зробити сьогодні для здорового старіння і життя, сповненого можливостей.

Снідайте раніше

Ми розуміємо — іноді, коли ви прокидаєтеся, останнє, що ви хочете зробити, це почати свій день з їжі. Але нове дослідження показує, що це може бути саме те, що вам потрібно для вашого здоров’я. Ті, хто їсть раніше, мають кращу виживаність. Пізніший сніданок пов’язаний не лише з нижчою виживаністю, а й з погіршенням здоров’я, тривогою, депресією, втомою та проблемами з порожниною рота.

Дженніфер Браун, докторка медичних наук, сертифікована лікарка сімейної медицини та медицини ожиріння, пояснює, чому ранній сніданок пов’язаний з довшою тривалістю життя.

Ранній сніданок допомагає нам підтримувати нормальний циркадний ритм, що важливо для нашого здоров’я, каже Браун. Рано-вранці у нас підвищений рівень метаболізму та краща чутливість до інсуліну, тому раннє приймання їжі допомагає нам ефективніше метаболізувати її з меншими стрибками рівня глюкози.

Найкращий час для сніданку — протягом години після пробудження або до 8 ранку, а останна їжа за день має бути спожита до 18:00 для оптимального здоров’я, каже докторка Браун.

Їжте більше гострої їжі

Якщо ви любите трохи гостру їжі, вам пощастило! Дослідження показують, що така їжа не просто смачна — вона насправді може допомогти вам старіти повільніше.

У дослідженні виявили, що ті, хто їв гостру їжу 3–5 днів на тиждень, старіли повільніше, ніж ті, хто цього не робив. У середньому їхній загальний біологічний вік був приблизно на 0,7 року молодшим, а метаболічний — приблизно на 0,8 року молодшим.

Вам може бути цікаво, що таке біологічний і метаболічний вік та як вони порівнюються з вашим хронологічним віком, коли йдеться про здоров’я. Кавін Містрі, доктор медичних наук, академік-нейрорадіолог, пояснює це.

Хронологічний вік — це число у вашому паспорті, каже доктор Містрі. Біологічний вік — це те, скільки років насправді функціонують ваші клітини та системи. Він відображає метилювання ДНК, рівень запалення, довжину теломерів та здоров’я органів.

Ваш метаболічний вік перебуває у вашому біологічному віці.

Метаболічний вік — це певний зріз біологічного віку, додає доктор Містрі: «Він вимірює, наскільки добре працює ваш метаболізм порівняно з вашими однолітками. Повільніший метаболізм з високою інсулінорезистентністю робить вас „старшими“ за ваші роки. Гнучкий, ефективний метаболізм робить вас молодшими. Як біологічний, так і метаболічний вік є кращими предикторами ризику захворювань і смертності, ніж хронологічний вік».

Отже, який зв’язок між гострою їжею та уповільненням процесу внутрішнього старіння? Вважається, що капсаїцин, основна сполука в перці чилі, зменшує загальне запалення та пошкодження клітин, одночасно покращуючи метаболізм, каже доктор Браун. Ці фактори допомагають уповільнити старіння.

Докторка Браун має рекомендації щодо безпечного включення гострої їжі у ваш раціон.

Він радить починати з м’якших спецій і поступово збільшувати гостроту, якщо ви можете її витримати. Якщо гострота спецій занадто висока, поєднання їх з молочними або крохмалистими продуктами може зменшити печіння. Докторка також рекомендує уникати дуже гострої їжі натщесерце.

Підтримуйте стосунки

Довголіття — це не самотній вид спорту, каже доктор Містрі. Міцні соціальні зв’язки знижують смертність більше, ніж кидання курити. Приєднуйтеся до груп, плекайте дружні взаємини та інвестуйте в сімейні зв’язки. Спільнота регулює стрес, надає мету та буквально подовжує життя.

Віддавайте пріоритет фізичній активності

Активний спосіб життя знижує ризик падінь, сприяє самостійному життю та зменшує ризик багатьох проблем зі здоров’ям, як-от серцево-судинні захворювання та інсульт, каже докторка Браун.

Щодо фізичної активності, доктор Містрі спеціально рекомендує силові тренування. Після 50 років втрата м’язів прискорюється, каже він. Силові тренування стимулюють вироблення м’язового білка. Сильні м’язи — це як страхування довголіття. Вони допомагають вам залишатися мобільними, спалюють глюкозу та знижують ризик крихкості.

Починайте свій день із сонячного світла

Виходьте на вулицю вранці, каже доктор Містрі. Прокидайтеся і рухайтеся разом із сонцем. Це закріплює ваш циркадний ритм, покращує якість сну та оптимізує такі гормони, як мелатонін і кортизол. Добре налаштований годинник означає краще відновлення та довголіття.