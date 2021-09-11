Добавки Е в продуктах: які з них дійсно шкідливі

Добавки Е в продуктах: які з них дійсно шкідливі

Нумо викривати хитрі маркування виробників продуктів харчування.

Е-добавки можуть зустрічатися в різних продуктах харчування, з якими ми маємо справу щодня. Важливо знати, які з них безпечні, а яких потрібно уникати.

В наші дні їжа значно змінилася за якістю. Величезна конкуренція на ринку харчового виробництва призвела до масового розширення асортименту продуктів харчування. Виробники все частіше конкурують один з одним у боротьбі за покупця і створення унікального продукту. Сучасні харчові склади мають більш тривалі терміни зберігання, вирізняються яскравим смаком, набувають різних консистенцій і кольору. І все це завдяки різним консервантам, які мають свій унікальний номер, що починається з букви "Е".

Список Е – як купити здорову їжу?

Почнемо з того, що добавки E – це різноманітна група компонентів, де кожна речовина має унікальну технологічну функцію. Деякі з них є барвниками, інші мають антиоксидантні властивості.

Е-добавка з кількістю від 100 до 199 – барвники.

E-добавка від 200 до 299 – консерванти.

Е-добавка від 300 до 399 – антиоксиданти та регулятори кислотності.

Е-добавка від 400 до 499 – емульгатори, розпушувачі, желювальні агенти.

E від 500 до 599 – допоміжні речовини.

Е від 600 до 699 – підсилювачі смаку.

Е від 900 до 999 – підсолоджувачі.

Е від 1000 до 1999 – стабілізатори, консерванти, загусники.

Існують також натуральні консерванти, яких у теорії не варто боятися:

E200 (сорбінова кислота). Для зберігання лимонаду, соку, вина, сидру, зубної пасти, рідини для полоскання рота.

E236 (мурашина кислота). Для зберігання рибних консервів, фруктових соків, маринованих огірків.

Е270 (молочна кислота). Для зберігання сиру, йогурту, кефіру та інших молочних продуктів.

Візьміть за правило: чим коротший склад продукту, тим ліпше. Якщо він містить велику кількість хімічних маркувань або добавок Е, подумайте про те, а чи не ліпше пошукати більш здорову заміну.

Як виробники продуктів харчування, так і установи, які контролюють їхню діяльність, а також наукові інститути згодні з тим, що харчові добавки, які використовуються відповідно до чинних правил, не представляють загрози для здоров'я споживачів. Для того, щоб добавка була дозволена для харчових продуктів, вона повинна пройти оцінку безпеки для здоров'я Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA).

Е-добавки – які нам загрожують?

Більшість добавок дозволені до використання в харчовій промисловості і по суті не становлять загрози для здоров'я людини. До прикладу, та ж добавка під номером Е300, яка є аскорбіновою кислотою, – вітамін С, безумовно корисна для організму. Тим не менш поряд з корисними і нешкідливими домішками існують і ті, які можуть завдати шкоди, зокрема у разі постійного вживання. Нижче наведемо список найбільш небезпечних добавок, яких слід уникати, або як мінімум вживати дуже рідко.

Аспартам (Е 951): солодка газована вода, ненатуральний йогурт, пластівці для сніданку, жувальні гумки. Потенційна шкода: високо канцерогенна добавка, може призвести до порушення хімії мозку.

Глутамат натрію (Е621): продукти швидкого приготування. Потенційна шкода: нудота, запаморочення, прискорене серцебиття.

Еритрозин (Е127): консервовані фрукти, вишня, печиво, ковбаси. Потенційна шкода: алергічна реакція, загострення гастриту, подразнення кишечника.

Гуміарабік (Е414): кондитерські вироби (особливо какао і шоколад), желе і топінги, жувальна гумка, безалкогольні напої, пиво, дитяче харчування. Потенційна шкода: висип, кропив'янка, може посилювати симптоми астми.

Сахарин (Е954): підсолоджувачі, напої, магазинні соки. Потенційна шкода: може подразнювати травний тракт.

Фосфорна кислота (Е338): солодка газована вода, енергетичні напої, консерви. Потенційна шкода: демінералізує кістковий матрикс.

Діамантовий зелений (S) (Е421): соуси, желе, морозиво, сухарики. Потенційна шкода: може викликати симптоми алергії та анемії.

Тартразин (Е102): в газованих напоях зі смаком апельсина, в продуктах швидкого приготування, цукерки, консерви, соуси, штучному меді та гірчиці. Потенційна шкода: алергічні реакції, також може викликати гіперактивність у дітей.

Окремо варто відзначити барвники, яких також необхідно уникати або як мінімум вживати максимально рідко, особливо дітям:

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E104 (жовтий хинолин): може викликати шкірну алергічну реакцію.

E124 (червоний): надає стимулювальну дію, може викликати алергію. Прийнятна добова доза цього барвника становить не більше 4 мг/кг тіла.

Е131 (синій, темно-блакитний): широко не використовується, у багатьох країнах заборонено, але все ще можна зустріти в деяких напоях і м'ясні вироби. Може викликати кишкові розлади та алергію.

Список Е – відомі замінники цукру

У багатьох словосполучення "замінник цукру" асоціюється з чимось корисним, наприклад, фруктозою або стевією, які рекомендуються до щоденного вживання. Проте зараз йтиметься про цукрозамінники, чий вплив на організм може призвести до сумних наслідків. Запам'ятайте кілька компонентів і намагайтеся їх уникати:

E951, або аспартам. У 180 разів солодший звичайного цукру, знайти можна в напої без цукру, дієтичних молочних продуктах, фруктових соках і десертах, а також безалкогольному пиві, джемах, мармеладі, гірчиці, желе і навіть у рибних консервах. Існують неоднозначні аналізи, які показали певний зв'язок між регулярним вживанням аспартаму і розвитком раку, а також захворювань нервової системи.

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Е954, або сахарин. Знайти його можна в аналогічних продуктах, описаних вище. Дослідження показали, що сахарин може викликати ожиріння і діабет, крім того, стати причиною порушення нормальної флори кишечнику. Також передбачається, що сахарин сприяє розвитку хвороби Альцгеймера.

Вважається, що деякі харчові добавки сприяють появі харчової алергії, значно знижують імунітет людини і підвищують частоту виникнення гіпертонії, а також ожиріння з діабетом. Тому перед придбанням того або того продукту варто витратити кілька хвилин для прочитання етикетки зі складом.

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