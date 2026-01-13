Дослідження показало, які продукти роблять вас найщасливішими: і це не те, що ви думаєте

Вівсяне печиво та банан / © Credits

Реклама

Протягом багатьох років проводилися широкі дослідження впливу різних продуктів на фізичне здоров’я та їх вплив на організм. Однак деякі дослідники досліджували, як їжа може впливати на настрій та психічне здоров’я.

Нещодавнє дослідження зазначає, що дієта з високим вмістом ультраоброблених продуктів та рафінованих вуглеводів може збільшити ризик депресії. Інші дослідження показали, що ферментована клітковина в цільнозернових продуктах може покращити здоров’я кишкового мікробіому, що призводить до покращення настрою та зниження ризику розладів настрою.

Нещодавно розвинулася ціла галузь психіатрії, зосереджена на вивченні взаємозв’язку між харчовими звичками, дієтичними факторами та розладами психічного здоров’я. Це допомагає сформувати методи профілактики та лікування розладів психічного здоров’я.

Реклама

Про те, які продукти насправді впливають на наш настрій, розповідає Нealthline.

Дослідження показали, що певні продукти можуть допомогти підняти настрій людини та захистити її від депресії. Однак інші можуть негативно впливати на настрій та збільшувати ризик депресії.

Як їжа впливає на настрій

Існує багато доказів того, що солодощі та ультраоброблені продукти можуть негативно впливати на настрій і навіть збільшувати ризик депресії.

Дослідження показують зв’язок з кількох причин, включно з підвищеним ризиком запалення, високим вмістом цукру/низьким вмістом клітковини, що може негативно впливати на мікробіом.

Реклама

У довгостроковій перспективі, наприклад, через місяці чи роки, занадто багато таких продуктів може почати впливати на ваше психічне здоров’я.

Нещодавнє дослідження показало, що дієта з високим вмістом ультраоброблених продуктів та рафінованих вуглеводів може підвищити ризик розвитку депресії.

Інше дослідження показало, що більший вміст ультраоброблених продуктів, зокрема штучних підсолоджувачів та штучно підсолоджених напоїв, може призвести до підвищеного ризику депресії у деяких людей.

Люди, які замінюють ультраоброблені продукти у своєму раціоні більш цілісними та мінімально обробленими продуктами, як-от у середземноморській дієті, спостерігали зменшення депресії.

Реклама

Однак дослідження 2021 року показало, що люди, які вважають, що ультраоброблені продукти роблять їх щасливішими, схильні їсти більше.

Мікроби, що покращують настрій

Вчені досі намагаються точно визначити, які продукти можуть зробити людей найщасливішими. Однак на цей момент деякі експерти називають цільнозернові продукти головним кандидатом. Це пояснюється тим, що цільнозернові продукти мають деякі незначні докази потенційного покращення настрою.

Рослинна середземноморська дієта пов’язана з нижчими показниками депресії.

Примітно, що в цій дієті було включено омега-3 жирні кислоти, барвисті рослини, такі як ягоди, оливкову олію першого віджиму, листову зелень та пісні джерела білка. На додаток до цього, добавки з вітаміном D та риб’ячим жиром (особливо якщо в раціоні мало морських продуктів) допомагають як за депресії, так і під час тривоги.

Реклама

Ідея про те, що кишківник і мозок працюють у безперервному та двонаправленому зв’язку, існує ще від часів Стародавньої Греції. Сучасна візуалізація мозку змогла показати, що стимули кишечника можуть активувати певні ділянки мозку, які беруть участь в емоційній регуляції.

Важливо визнати роль, яку мікробіом відіграє у впливі на психічне здоров’я. Це означає, що дієта з високим вмістом клітковини, пробіотиків та пребіотиків також повинна покращувати наш психічний стан.

Цільнозернові продукти містять ферментовану клітковину, яку бактерії в кишечнику можуть перетравлювати. Ферментована клітковина може допомогти покращити здоров’я вашого мікробіому. Мікробіом — це сукупність мікробів, включаючи бактерії, віруси та грибки, які природним чином мешкають на поверхні та всередині нашого тіла.