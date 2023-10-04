Достатньо однієї склянки: напій, який знижує кров'яний тиск, ризик серцевого нападу та інсульту

Лише одна склянка фруктового соку на день може допомогти знизити смертельно високий кров'яний тиск, як показало дослідження.

Неправильне харчування, спосіб життя і стрес підвищують шанси людей на розвиток високого кров'яного тиску. Тому лікарі часто рекомендують пацієнтам з високим тиском змінити спосіб життя, скоротити споживання солі й алкоголю, додавати до меню більше фруктів та овочів і збільшити фізичні навантаження.

Нове дослідження, проведене в Університеті Торонто, показало, що щоденне вживання навіть невеликої кількості фруктового соку може допомогти знизити кров'яний тиск.

Дослідницька група з Торонто проаналізувала дані 93 попередніх досліджень, у яких розглядалися 12 різних солодких продуктів, щоб зрозуміти, як вибір дієти впливає на кров'яний тиск.

Напій, який знижує кров'яний тиск, ризик серцевого нападу та інсульту / Фото: Credits

Кров'яний тиск вимірюється двома цифрами: систолічний тиск – сила, з якою скорочується серце, коли воно перекачує кров по всьому тілу, – і діастолічний тиск – тиск під час фази спокою між ударами серця.

Ідеальним артеріальним тиском зазвичай вважається діапазон від 90/60 до 120/80 мм рт. ст., для людей старше 80 років прийнятним вважається рівень, нижчий за 150/90 мм рт. ст.

У звіті, опублікованому в журналі PLOS ONE, показано, що помірне споживання фруктових соків, які містять натуральні цукри, призводить до значного зниження систолічного артеріального тиску на 3,7 мм рт. ст. А ось вживання напоїв із додаванням цукру, як-от газовані напої, спричиняло підвищення артеріального систолічного тиску в середньому на 6,9 мм рт. ст.

Фото: Credits

Дослідники виявили, що невеликої склянки натурального фруктового соку достатньо, щоб ефект був помітний у довгостроковій перспективі. Благодійний вплив чистого фруктового соку на кров'яний тиск, ймовірно, зумовлений поживними речовинами та біосполуками, які містяться у фруктах. Водночас споживання цілісних фруктів, які також містять клітковину, приносить для організму ще більше користі.

Напій, який знижує кров'яний тиск, ризик серцевого нападу та інсульту / Фото: Credits

Тож якщо у вас немає відповідних протипоказань, пийте натуральні соки, а ще краще – їжте фрукти.

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