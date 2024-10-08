Двоїться в очах: офтальмолог розповів про причини й наслідки порушення

Двоїння в очах може бути ознакою катаракти, астигматизму, косоокості, неврологічних проблем, які потрібно лікувати. Без терапії порушення може призвести до погіршення зору, постійного головного болю, гіпертривожності та соціальної ізоляції.

Як розпізнати та лікувати диплопію, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Види та симптоми диплопії

Двоїння в очах, або диплопія – стан, за якого людина бачить не одне чітке зображення, як має бути, а подвоєне. Картинки накладаються одна на одну вертикально, горизонтально, по діагоналі або під кутом.

Чому це відбувається?

Зорові осі очей не збігаються в однакових точках, світлові промені заломлюються по-різному через косоокість, астигматизм, анізометропію (наприклад, далекозорість різного ступеня на обох очах). Відтак мозок отримує по два різні зображення з кожного ока, які не може скласти докупи.

Диплопія буває:

1. монокулярною – зображення продовжує двоїтися, якщо заплющити одне око;

2. бінокулярною – зір стає чітким, сфокусованим, коли людина заплющує одне око – праве чи ліве, байдуже яке. Це означає, що очі не спроможні працювати разом як парний орган.

За видом подвоєння виділяють:

горизонтальну диплопію – два зображення розташовуються на одній лінії в полі зору праворуч і ліворуч;

вертикальну диплопію – два зображення розташовуються одне над одним;

косу диплопію – зображення подвоюються під кутом.

Двоїння – основний симптом порушення, який може доповнюватися:

зоровою втомою, спровокованою перенапруженістю м’язів;

нездатністю сфокусуватися;

дезорієнтацією в просторі;

головним болем;

запамороченням.

Двоїння може з’являтися час від часу, а може завдавати людині дискомфорту постійно.

Причини виникнення диплопії

Монокулярну диплопію можуть спровокувати:

катаракта – офтальмологічна хвороба, за якої мутніє кришталик, природна лінза ока;

– офтальмологічна хвороба, за якої мутніє кришталик, природна лінза ока; кератоконус – деформація рогівки;

астигматизм – порушення, зумовлене неправильною формою рогівки або/та кришталика.

Бінокулярна диплопія виникає внаслідок:

паралічу очних м’язів;

косоокості;

неврологічних порушень – розсіяного склерозу, інсульту;

травм органів зору;

хірургічного лікування глаукоми.

Вертикальна та горизонтальна диплопія розвиваються зазвичай на тлі:

пошкодження м’язів, які відповідають за вертикальний рух очей;

порушення роботи м’язів, які контролюють горизонтальні м’язи;

паралічу черепного нерва;

міастенії – хронічного аутоімунного захворювання, яке призводить до слабкості скелетних м'язів.

Також диплопія може розвиватися на тлі судинних хвороб, запальних процесів, пухлин очного яблука або мозку, черепно-мозкових травм, цукрового діабету.

Лікування диплопії

Лікування диплопії залежить насамперед від причини, яка її спровокувала, адже диплопія – це не самостійне порушення.

Якщо причиною є косоокість, залежно від її виду пацієнтам призначаються звичайні або призматичні окуляри, контактні лінзи, хірургічне лікування або інʼєкції ботулотоксину. Якщо причина – катаракта, проводиться операція, під час якої помутнілий кришталик замінюється на штучний. Якщо кератоконус – підбирають окуляри, жорсткі контактні лінзи, рогівку укріплюють за допомогою крослінкінгу, імплантують спеціальні рогівкові кільця. На пізніх стадія рогівка пересаджується (кератопластика). Все залежить від стадії захворювання та індивідуальних особливостей пацієнта.

Поява двоїння – серйозний привід звернутися до офтальмолога, оскільки постійна диплопія призводить до порушення глибини та якості зору, головного болю, перенапруження м’язів очей. За деякий час людині стає складно виконувати звичну для неї роботу – працювати за комп’ютером, читати, водити автомобіль, пересуватися містом без супроводу, що призводить до виникнення депресивних станів і соціальної ізоляції.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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