Здоров’я і небезпека в одній тарілці: як на наш організм впливають баклажани

Дивовижний вплив вживання баклажанів на ваше здоров’я / © Associated Press

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Довгий час баклажани вважалися просто апетитним складником середземноморської кухні. Проте цей представник родини пасльонових має серйозний потенціал як для зміцнення здоров’я, так і для профілактики хронічних захворювань. Але за всіма перевагами не варто забувати і про потенційні ризики, особливо для людей з певними захворюваннями. Про все це розповіло видання Real Simple.

Барвистий світ баклажанів

Хоча найвідомішим є класичний фіолетовий баклажан, існує чимало інших сортів — білі, зелені, смугасті, а також мініатюрні декоративні плоди. Їхній смак може варіюватися від солодкуватого до гіркуватого, але саме від способу приготування залежить, чи зможете ви повною мірою насолодитися цим овочем. Запікання, тушкування, гриль, паста чи навіть рулетики з баклажанів — кулінарна фантазія тут майже безмежна.

Поживна скарбниця

Баклажани — це низькокалорійна, але надзвичайно поживна їжа. У 100 г баклажанів лише 25 калорій, але цілий коктейль корисних речовин: вітаміни групи B, вітамін C, вітамін K, калій, магній, марганець і клітковина. Найцікавіше — це антоціани (зокрема насунін), хлорогенова кислота та інші поліфеноли, які надають овочу потужних антиоксидантних властивостей.

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Основні переваги баклажанів для здоров’я

Потужний захист від запалення

Антоціани та хлорогенова кислота, які містяться переважно у шкірці та м’якоті баклажана, допомагають нейтралізувати активні форми кисню — шкідливі молекули, які викликають хронічні запальні процеси, передчасне старіння та підвищений ризик серцево-судинних захворювань і раку.

Здоров’я травної системи

Баклажани багаті як нерозчинною, так і розчинною клітковиною. Остання хоча і становить лише близько 20% загального вмісту клітковини, відіграє ключову роль у зниженні рівня «поганого» холестерину, регуляції рівня цукру в крові та підтримці мікробіому кишківника.

Контроль рівня цукру в крові

Завдяки здатності розчинної клітковини сповільнювати всмоктування вуглеводів баклажани стають корисним продуктом для людей із предіабетом або діабетом II типу. Поліфеноли, зокрема насунін, додатково покращують чутливість до інсуліну.

Зниження артеріального тиску

Калій, якого багато в баклажанах, допомагає розслабити кровоносні судини і знизити тиск. Він також протидіє натрію, який накопичується через вживання солоної їжі, та сприяє його виведенню з організму.

Прискорення метаболізму

Марганець, хоча і вживається у мікродозах, є надважливим для правильного обміну жирів і вуглеводів. Він також сприяє синтезу ферментів та антиоксидантному захисту.

Профілактика серцево-судинних хвороб

Антиоксиданти у складі баклажанів (вітаміни А, С, β-каротин, поліфеноли) знижують ризики серцевих хвороб, зменшують окиснювальний стрес і запалення. Регулярне вживання запечених баклажанів покращує функцію лівого шлуночка серця.

Захист мозку і покращення настрою

Насунін зменшує окисне пошкодження нейронів, а фітонутрієнти стимулюють нейропластичність, покращують пам’ять, концентрацію і навіть знижують тривожність.

Підтримка дихальної системи

Баклажани — чудове джерело вітамінів A і C, які зміцнюють слизові оболонки та підтримують імунітет. Їхній протизапальний ефект особливо корисний людям із зайвою вагою чи супутніми хронічними недугами.

Гарна шкіра

Екстракти баклажанів дедалі частіше використовують у косметиці. Вітаміни, вода, антиоксиданти — все це сприяє зволоженню, омолодженню та захисту шкіри від шкідливого впливу довкілля.

Застереження

Попри безліч переваг, вживання баклажанів підходить не всім. Як і всі пасльонові, баклажани містять соланін — речовину, яка може спричиняти загострення запальних процесів у людей з ревматоїдним артритом або аутоімунними захворюваннями. Також варто бути обережними людям із хворобами нирок, адже баклажани містять оксалати — сполуки, які можуть провокувати утворення каменів.

Не треба забувати і про можливість алергічних реакцій. Вони зустрічаються рідко, але можуть проявлятися у вигляді висипань, набряків або респіраторних симптомів.

Як вживати більше баклажанів

Приготуйте баклажанову пасту з часником та оливковою олією — ідеальне намащення на тост.

Запечіть баклажани зі свіжими томатами, базиліком і сиром фета.

Додайте баклажани до овочевого рагу або пасти.

Приготуйте рулетики з баклажанів із горіховою пастою чи м’яким сиром.

Баклажани — це не просто кулінарна насолода, а й справжній еліксир здоров’я, якщо підходити до них обдумано. Тож дозвольте цьому яскравому овочу частіше з’являтися на вашій тарілці, і ваш організм точно скаже вам «дякую».