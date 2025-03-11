Екологічне харчування: що це та його користь для здоровʼя

У сучасному світі вибір продуктів стає не лише питанням смаку та користі для здоров’я, а й важливим чинником, який впливає на стан планети.

Видання Real Simple розповіло про 8 найкращих продуктів для навколишнього середовища та 8 найгірших, а також поділилося тим, як зробити свідомий вибір продуктів.

Вплив на навколишнє середовище та здоров’я

Існує список продуктів, від яких не те що потрібно відмовитися, а радше розуміти, коли ви їх купуєте та споживаєте, як це відображається на нашій планеті. Їхній аналіз враховує не лише землекористування, викиди на фермах, споживання кормів і енергію, а й витрати на транспортування, перероблення та пакування. Висновок простий: їжа, яка вирощується стійкими методами, приносить користь як людині, так і навколишньому середовищу.

Найменш екологічні продукти: їхнє споживання варто зменшити

Червоне м’ясо: яловичина та баранина

Червоне м’ясо займає перше місце за викидами парникових газів. Виробництво кілограма яловичини виділяє до 60 кілограмів парникових газів і потребує понад 3406 л води. А вживання двох порцій червоного м’яса на тиждень може підвищити ризик серцево-судинних захворювань на 3–7%.

Риба

Надмірний вилов риби є однією з найбільших загроз для морського життя. Комерційний вилов виснажує запаси риби швидше, ніж вони можуть відновлюватися, а це порушує екосистему океану. Замість цього можна обирати та споживати продукти з високим вмістом Омега-3 і низьким вмістом ртуті.

Сир

Виробництво сиру тісно пов’язане з діяльністю молочних корів, які виділяють значну кількість метану – потужного парникового газу. Хоча молочний жир не завжди підвищує ризик серцевих захворювань, заміна невеликої частини насичених жирів на ненасичені може знизити цей ризик. Кращим вибором є сири, як-от фета, брі, камамбер і моцарела, виробництво яких має менший екологічний вплив.

Шоколад

Вирощування какао-бобів часто спричиняє вирубку тропічних лісів та значні викиди CO₂. Крім того, виробництво шоколадних виробів супроводжується використанням цукру та молока, а це теж має свій екологічний відбиток. Рекомендовано обирати темний шоколад, який крім користі для здоров’я, може мати менший негативний вплив на планету.

Продукція міжнародного рівня

Свіжі фрукти та овочі багаті вітамінами, але часто транспортуються на великі відстані. Продукти, такі як авокадо, банани та виноград, вирощені в інших країнах, перевозяться літаком, а це збільшує викиди парникових газів. Кращим варіантом є вибір сезонних продуктів, вирощених на місцевих фермах, це сприяє зниженню негативного впливу на навколишнє середовище.

Кава

Виробництво кави супроводжується викидами близько 15 кілограмів CO₂-еквівалента на кілограм продукту. Проте вживання 3–5 стандартних чашок кави щодня може знижувати ризик розвитку хронічних захворювань.

Пальмова олія

Пальмова олія є складником більш ніж половини пакованих продуктів і косметики. Її виробництво часто супроводжується вирубкою тропічних лісів, забрудненням ґрунту та води, а також високими викидами CO₂. Найкращий вибір – продукти з маркуванням про сталий підхід до виробництва.

Тростинний цукор

Близько 80% цукру у світі виробляється з цукрової тростини, а це завдає значної шкоди екосистемам через вирубку лісів, використання пестицидів і надмірне споживання води (близько 34 л на кожну чайну ложку). Рекомендовано обирати сертифікований цукор.

Найекологічніші продукти

Водорості

Водорості – це справжній скарб океану. Вони є багатими джерелами поживних речовин, містять незамінні жирні кислоти, вітамін С, йод і антиоксиданти. Морські водорості, які виробляють половину кисню на Землі, вирощуються без застосування пестицидів, це робить їх надзвичайно стійким і корисним продуктом.

Бобові та квасоля

Квасоля, сочевиця, горох і нут здатні поглинати азот з повітря та покращувати ґрунт. Вони є чудовим джерелом клітковини, білка та вітамінів групи В, це робить їх важливою частиною здорового раціону.

Листова зелень

Шпинат, рукола, капуста та інші види листової зелені багаті вітамінами A, C, E та K, а також антиоксидантами, які допомагають захищати організм від хронічних захворювань. Крім того, листова зелень є одним із найекологічніших продуктів завдяки низькому споживанню ресурсів під час вирощування.

Гриби

Гриби вирощуються з мінімальним використанням води та енергії. Для виробництва 0,5 кг шампіньйонів потрібно лише 7,5 л води, це набагато менше, ніж у випадку інших свіжих продуктів. Багатство видів, їхній чудовий смак і поживність роблять гриби відмінним вибором для екологічного харчування.

Крупи та зернові культури

Пшениця, жито та інші зернові мають низький викид парникових газів – близько 1,4 кг CO₂-еквівалента на кілограм продукту. Вирощування зернових вимагає меншої кількості води (близько 522 л на 0, кг) порівняно з виробництвом м’яса, це робить їх екологічно вигідним вибором.

Горіхи

Горіхи потребують мінімальної обробки та мають значно нижчий вуглецевий слід у порівнянні з тваринними джерелами білка. Однак деякі види, як-от мигдаль, споживають багато води, тому кращим вибором можуть стати волоські горіхи, арахіс і фундук.

Коренеплоди

Цибуля, морква та картопля – це не лише смачні та універсальні продукти, але й екологічні "суперзірки". Вони мають низьку калорійність, багаті клітковиною та антиоксидантами, а їхнє вирощування має мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Паростки

Паростки – справжній друг екологічного фермерства: вони не потребують пестицидів, зменшують ерозію ґрунту та забезпечують необхідні поживні речовини, такі як вітамін С, вітамін К і калій. Легкість вирощування паростків робить їх чудовою ідеєю для тих, хто хоче виростити свіжу зелень вдома всього за п’ять-шість днів.

Екологічне харчування – це свідомий вибір, який сприяє збереженню планети та підтримці здоров’я. Знання про екологічний вплив продуктів дозволяє робити обґрунтований вибір: зменшувати споживання продуктів із високим вуглецевим слідом, таких як червоне м’ясо, риба з надмірного вилову, сир, шоколад, а також імпортних продуктів і водночас збільшувати вживання екологічно чистих та стійких продуктів, таких як водорості, бобові, листова зелень, гриби, зернові, горіхи, коренеплоди та паростки.

Цей підхід дозволяє не лише підтримувати здоров’я, але й робити внесок у збереження природи. Адже кожен обраний продукт – це крок до здоровішої планети, де харчування стає інструментом для змін на краще.

Ми також писали про те, як зберігати продукти у холодильнику та що куди класти.

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