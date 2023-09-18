Експертка з боротьби зі старінням розповіла про три продукти харчування, які можуть розгладити зморшки

Від того, як ми харчуємося, залежать не лише наше здоров'я та самопочуття, а й краса і молодість нашої шкіри.

Експертка з боротьби зі старінням розповіла про те, які три продукти треба обов'язково регулярно включати до свого раціону, щоб шкіра була сяйливою і без зморшок. Вживання цих трьох продуктів харчування підвищить вироблення колагену, а отже, ваша шкіра матиме кращий вигляд.

Ава показала у своєму ТікТок, що її мама їсть щодня, аби зберегти молодість.

Риба

Риба – чудове джерело білка й колагену. Доведено, що колаген допомагає уповільнити процес старіння і зменшити появу зморшок. Морський колаген з риби є одним із найефективніших типів колагену, який ви можете споживати.

Морські водорості

Продукти харчування, які можуть розгладити зморшки / Фото: Credits

Вона також рекомендувала регулярно їсти морські водорості, оскільки в них багато вітамінів, зокрема В12, і мінералів, які допомагають шкірі залишатися сяйливою.

Редька

Редька – приголомшливий продукт для детоксикації завдяки своїм протизапальним властивостям. Якщо у вас немає протипоказань до вживання редьки, вам варто додати її до свого меню.

Таким чином, якби ми хотіли приготувати обід із перелічених Авою продуктів для збереження молодості шкіри, ми б могли приготувати суп або салат із морськими водоростями, рибу як основну страву і салат із редьки як гарнір до неї.

Читайте також: