Екзема: чого не можна робити, якщо ви маєте це захворювання

Вибір догляду за шкірою, сприятливого для екземи, – це справді непроста задача. Оскільки цей стан свідчить про ослаблення зовнішнього шару шкіри, яка стає надзвичайно чутливою, важливо забезпечити їй додатковий захист.

Видання Real Simple розповіло про 8 речей, яких ніколи не слід робити, якщо у вас екзема, ці поради можуть допомогти зменшити загострення та полегшити симптоми.

Приймання гарячого душу

Хоча гарячий душ з парою здається неймовірно привабливим, особливо взимку, для людей з екземою це є абсолютним табу. Гаряча вода має грубий вплив на шкіру, подразнює та пошкоджує її вже ослаблений бар’єр. Хоча гарячий душ може тимчасово заспокоїти свербіж, це короткочасне полегшення лише поглиблює проблему. Якщо ж ви все-таки відчуваєте нездоланну спокусу, спробуйте спершу змастити шкіру олією, щоб трохи захистити її та обмежте час перебування під гарячою водою.

Довге перебування під душем

Не лише температура води, а й тривалість перебування під душем може негативно вплинути на шкіру з екземою. Надмірний вплив води, особливо гарячої, змиває олії, які так необхідні для підтримки здорового шкірного бар'єра. Рекомендується обмежити час приймання душу до 10 хв або навіть менше, щоб мінімізувати шкоду для шкіри.

Жорстке відлущування шкіри

Відлущування може здатися природним кроком у догляді за сухою шкірою, але якщо у вас екзема, жорстке відлущування може погіршити стан. Фізичні скраби або хімічні засоби можуть посилити подразнення. Краще звертайте увагу на потреби власної шкіри: якщо відчуваєте сухість, замість агресивного відлущування, краще зволожити її ніжним, зволожувальним мийним засобом.

Зволоження

Після використання м’якого мийного засобу не забувайте про зволоження. Шкіра з екземою вимагає ретельного догляду, тому регулярне нанесення зволожувального крему – обов’язковий крок. Ви не можете контролювати свої гени, але можете контролювати рутину догляду за шкірою. Обирайте засоби, призначені для чутливої шкіри, без активних інгредієнтів, ароматизаторів, барвників, спирту чи ефірних олій та використовуйте їх як вранці, так і ввечері.

Недостатнє зволоження повітря

Сухе повітря може значно погіршити стан шкіри з екземою. Особливо у холодні місяці, коли вітер і низька вологість збільшують сухість, використання зволожувача повітря може стати справжнім порятунком. Встановіть зволожувач у домі чи офісі, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості, яка сприяє збереженню здорового стану шкіри навіть під час сну.

Надмірний стрес

Стрес є невіддільною частиною нашого життя, але для людей з екземою він може стати спусковим механізмом для загострення. Запальні процеси, такі як акне, псоріаз і екзема, часто спалахують під впливом стресу. Зниження рівня стресу – це не завжди легка задача, але додавання ритуалів зняття стресу до вашого щоденного розкладу може суттєво допомогти. Чи то йога, медитація, прогулянки на природі чи інтенсивне кардіо – знайдіть свій спосіб, який допомагає знижувати рівень кортизолу та подарує відчуття спокою.

Ігнорування використання сонцезахисного крему

Хоча багато людей з екземою бояться використовувати сонцезахисні засоби через можливе загострення, захист від сонця є надзвичайно важливим для всіх. Рекомендується використання сонцезахисного крему широкого спектра дії на основі мінеральних компонентів із SPF 30 або вище. Основними інгредієнтами таких засобів є діоксид титану та оксид цинку, які створюють фізичний бар’єр, захищають шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів.

Ігнорування алергенів

Звучить очевидно, але уникання відомих алергенів – ще один важливий аспект догляду за шкірою з екземою. Алергени, такі як пил, пилок, шерсть домашніх тварин або певні харчові продукти, можуть значно загострити стан. Особливо, якщо контактувати з ними у великих кількостях або протягом тривалого часу, це може призвести до нових спалахів екземи. Обирайте засоби для догляду, шукайте гіпоалергенні формули та уникайте продуктів із додаванням потенційних подразників.

Догляд за шкірою під час загострення екземи вимагає особливої уваги та турботи. Кожен крок – від приймання душу до вибору зволожувальних засобів і уникання алергенів – може мати значний вплив на стан шкіри. Прислухайтеся до порад експертів: уникайте гарячих і довгих душів, жорсткого відлущування та надмірного впливу стресу, не забувайте про регулярне зволоження як шкіри, так і повітря, та обов’язково застосовуйте сонцезахисний крем.

Пам’ятайте, що ваша шкіра – це не лише поверхневий захист, але й дзеркало внутрішнього стану. Дбайливий підхід до щоденного догляду дозволить зберегти її здоров’я та зменшити загострення екземи.

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