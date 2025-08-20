Епіретинальний фіброз: офтальмолог пояснив, чому на сітківці утворюється плівка

Епіретинальний фіброз / © Credits

Що таке епіретинальний фіброз, чому він виникає та чи завжди необхідна операція, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Епіретинальний фіброз — стан, за якого на сітківці утворюється плівка, або мембрана, подібна до целофану. Тому інколи хворобу ще називають «целофановою ретинопатією».

Виникає плівка над макулою — центральною частиною сітківки, яка відповідає за центральний зір. Спочатку мембрана тонка і прозора, але поступово вона потовщується, стягуючи сітківку. Ущільнена тканина натягує сітківку в макулі, деформуючи її. Це призводить до спотворення зору: прямі лінії здаються хвилястими або вигнутими, а дрібні об’єкти — розмитими.

Серед інших симптомів:

двоїння в очах, яке не зникає під час закриття одного ока;

затуманення;

відчуття пелени перед очима;

зниження гостроти зору.

Епіретинальний фіброз вважається віковим захворюванням, яке розвивається у людей після 50-60 років. Однак на його появу в будь-якому віці впливає:

діабетична ретинопатія — ураження сітківки на тлі цукрового діабету;

тромбоз центральної вени сітківки та її гілок;

хронічні офтальмологічні запалення (наприклад, увеїт, ретиніт, хронічний іридоцикліт);

відшарування сітківки або склоподібного тіла.

Як діагностується порушення?

Традиційний офтальмологічний огляд передбачає обстеження очного дна. Якщо плівка вже сформувалася, офтальмолог помітить характерний «целофановий» блиск. Щоб дізнатися ступінь пошкодження сітківки, виконують оптичну когерентну томографію (ОКТ) і тест із сіткою Амслера.

Під час тестування сіткою Амслера лінії мають бути чіткими і рівними. Хвилясті лінії або їхня відсутність свідчать про пошкодження макули. А динаміка змін під час проведення ОКТ дозволяє зрозуміти, чи треба робити операцію, а також спрогнозувати швидкість відновлення зору.

Лікування епіретинального фіброзу залежить від того, як швидко ущільнюватиметься плівка. За стабільною мембраною, яка не росте і не погіршує зір, спостерігають. Активний ріст плівки, зниження зору, викривлення предметів, проблеми з розрізненням дрібних деталей — показання до проведення вітректомії.

Під час операції хірург видаляє плівку з поверхні сітківки. Зір відновлюється протягом кількох місяців — частково або повністю, це залежить від початкового пошкодження макули. Проте в будь-якому разі бачити людина буде краще.

Виконують операцію під місцевою анестезією з мінімальним пошкодженням тканин ока. Зараз лікарі використовують малоінвазивні втручання завжди, коли це можливо, щоб максимально спростити процес післяопераційного відновлення.

На ранніх стадіях епіретинальний фіброз розвивається без будь-яких ознак. Згодом зір втрачає чіткість, прямі лінії викривляються, стають хвилястими, дрібні об’єкти розмиваються так, що їх неможливо розгледіти. У такому разі раджу не зволікати й одразу звернутися до офтальмолога, щоб вчасно почати лікування й уникнути таких ускладнень, як вторинний макулярний набряк, розрив макули, поступове руйнування або виснаження клітин сітківки.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!