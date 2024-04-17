EVA запустила кампанію «Крокуй назустріч собі» за участі альпіністки Антоніни Самойлової, яка планує встановити новий рекорд

Головна мета проєкту – надихнути українців стати власною точкою опори, почати робити кроки назустріч собі та своїм мріям, а також підкреслити важливість турботи про себе, щоб завжди мати ресурс допомагати тим, хто цього потребує.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Gradus Research, 77% українців відчувають стрес або сильну знервованість, 46% – втому та 44% – напруженість. При цьому лише 14% відзначили наявність мотивації та бажання діяти. Водночас, щоби подолати ворога, ми не можемо опускати руки, а маємо навчитися акумулювати власні ресурси, підтримувати фізичне та ментальне здоров’я, аби бути готовими до будь-яких викликів на шляху до омріяної Перемоги. Розуміючи емоційні випробування, які переживають українці, EVA запустила кампанію за участі Антоніни Самойлової, яка є уособленням сили українського духу на спортивній арені.

«Ключовий принцип нашої роботи – бути надійним партнером та другом наших покупців. Понад два роки повномасштабної війни ми бачимо, як українці самовіддано підтримують ЗСУ, ветеранів та ветеранок війни, й всіх, хто як ніколи раніше потребує нашого включення. Водночас всі ми знаємо, що спочатку кисневу маску треба одягнути на себе, а потім – на ближнього. Ми розуміємо, що сьогодні знайти час на турботу про себе – виклик. Саме тому у рамках кампанії «Крокуй назустріч собі» та за участі Антоніни Самойлової ми сподіваємося подарувати українцям натхнення та мотивацію для досягнення цілей, яких вони прагнуть», – говорить Ганна Гришина, директорка з маркетингу ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA).

Варто відзначити, що до свого третього сходження альпіністка готувалася 6 місяців, а її попереднє успішне підкорення вершини відбулося менш ніж рік тому – 24 травня 2023 року. І хоча Антоніна Самойлова розпочала свою спортивну кар’єру лише шість років тому, за плечима вона вже має чимало досягнень, як-от – сходження на Кіліманджаро, мексиканську гору Орісаба, азійську К2, Лобуче у Гімалаях та найвищий гірський масив Антарктики (Вінсон). Цього разу альпіністка сподівається додати ще одну спортивну перемогу у скарбничку українського народу, адже саме йому вона присвячує всі свої екстремальні експедиції, демонструючи витривалість, стійкість та непереможність українців не тільки альпіністській спільноті, а й усьому світу.

«Я здійснюю свій третій підйом у одні з найтемніших часів в історії сучасної України. Проте подумки кожен мій крок присвячений українському народу, чий вогонь надії не згасити. І для мене велика честь нести із собою прапор нашої країни на вершину Евересту. Перемога у цій війні – наш спільний Еверест, але кожен із нас має і власні вершини, які, на перший погляд, можуть здаватися недосяжними. Тому якщо своїм вчинком я зможу надихнути хоча б одну людину, незважаючи ні на які зовнішні обставини, почати йти до своєї мети – це все не даремно», – поділилася Антоніна Самойлова.