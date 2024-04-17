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EVA запустила кампанію «Крокуй назустріч собі» за участі альпіністки Антоніни Самойлової, яка планує встановити новий рекорд Новини компаній

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EVA запустила кампанію «Крокуй назустріч собі» за участі альпіністки Антоніни Самойлової, яка планує встановити новий рекорд

Лінія магазинів EVA запустила кампанію «Крокуй назустріч собі». Її амбасадором стала відома альпіністка Антоніна Самойлова, яка за підтримки ритейлера у найближчі місяці планує встановити новий рекорд, втретє підкоривши Еверест.

Головна мета проєкту – надихнути українців стати власною точкою опори, почати робити кроки назустріч собі та своїм мріям, а також підкреслити важливість турботи про себе, щоб завжди мати ресурс допомагати тим, хто цього потребує.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Gradus Research, 77% українців відчувають стрес або сильну знервованість, 46% – втому та 44% – напруженість. При цьому лише 14% відзначили наявність мотивації та бажання діяти. Водночас, щоби подолати ворога, ми не можемо опускати руки, а маємо навчитися акумулювати власні ресурси, підтримувати фізичне та ментальне здоров’я, аби бути готовими до будь-яких викликів на шляху до омріяної Перемоги. Розуміючи емоційні випробування, які переживають українці, EVA запустила кампанію за участі Антоніни Самойлової, яка є уособленням сили українського духу на спортивній арені. 

«Ключовий принцип нашої роботи – бути надійним партнером та другом наших покупців. Понад два роки повномасштабної війни ми бачимо, як українці самовіддано підтримують ЗСУ, ветеранів та ветеранок війни, й всіх, хто як ніколи раніше потребує нашого включення. Водночас всі ми знаємо, що спочатку кисневу маску треба одягнути на себе, а потім – на ближнього. Ми розуміємо, що сьогодні знайти час на турботу про себе – виклик. Саме тому у рамках кампанії «Крокуй назустріч собі» та за участі Антоніни Самойлової ми сподіваємося подарувати українцям натхнення та мотивацію для досягнення цілей, яких вони прагнуть», говорить Ганна Гришина, директорка з маркетингу ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA).

Варто відзначити, що до свого третього сходження альпіністка готувалася 6 місяців, а її попереднє успішне підкорення вершини відбулося менш ніж рік тому – 24 травня 2023 року. І хоча Антоніна Самойлова розпочала свою спортивну кар’єру лише шість років тому, за плечима вона вже має чимало досягнень, як-от – сходження на Кіліманджаро, мексиканську гору Орісаба, азійську К2, Лобуче у Гімалаях та найвищий гірський масив Антарктики (Вінсон). Цього разу альпіністка сподівається додати ще одну спортивну перемогу у скарбничку українського народу, адже саме йому вона присвячує всі свої екстремальні експедиції, демонструючи витривалість, стійкість та непереможність українців не тільки альпіністській спільноті, а й усьому світу. 

«Я здійснюю свій третій підйом у одні з найтемніших часів в історії сучасної України. Проте подумки кожен мій крок присвячений українському народу, чий вогонь надії не згасити. І для мене велика честь нести із собою прапор нашої країни на вершину Евересту. Перемога у цій війні – наш спільний Еверест, але кожен із нас має і власні вершини, які, на перший погляд, можуть здаватися недосяжними. Тому якщо своїм вчинком я зможу надихнути хоча б одну людину, незважаючи ні на які зовнішні обставини, почати йти до своєї мети – це все не даремно», – поділилася Антоніна Самойлова

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