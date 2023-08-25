Фіброми, папіломи, висячі родимки: лікар-офтальмолог розповів, чому їх варто перевіряти

Поява новоутворень на повіках – це завжди додатковий привід для хвилювань: чому з’явилося, як видалити, до якого лікаря записатися на консультацію? Найчастіше вони є доброякісними та не потребують втручання, бо завдають лише естетичного дискомфорту.

Чому на повіках з’являються фіброми, папіломи, ліпоми та інші новоутворення, навіщо їх перевіряти і як безпечно видалити, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Види новоутворень на повіках

Шкіра – найбільший орган, який постійно оновлюється: непрацездатні клітини кератиноцити, які в народі відомі, як ороговілі лусочки, відлущуються, звільняючи місце для нових і працездатних. Також шкіра є частиною видільної системи, тому будь-які висипання чи новоутворення – це не тільки естетичні дефекти, а й симптоми порушень певної системи організму.

Досить часто на повіках з’являються папіломи – безболісні новоутворення до 1-2 см кулястої шишкоподібної форми, які припіднімаються над шкірою на тонкій рухомій ніжці. Інколи зустрічаються плоскі на широкій ніжці. Основна причина появи папілом – вірус папіломи людини (ВПЛ), носіями якого є понад 80% сексуально активних людей. Як правило, впродовж 12-15 місяців після інфікування, ВПЛ самостійно видаляється із організму. Але якщо імунна система ослаблена хворобами, зокрема, й хронічними, людина має гормональній дисбаланс, шкідливі звички, на повіках (шиї, статевих органах, під пахвами), можуть з’являтися папіломи.

Другий тип новоутворень – висячі родимки, які нависають над поверхнею епідермісу, звідки й походить назва. За своєю суттю це скупчення меланоцитів, клітин, що виробляють меланін. Вони можуть бути в тон шкіри або темнішими, що є нормою. Найчастіше з’являються висячі родимки при гормональному збою (вагітність, годування грудьми, менопауза), вірусі папіломи людини та надмірному впливі ультрафіолету.

Третій тип новоутворень – фіброма. Це гладенький вузлик у тон шкіри, який утворюється із фіброзної та сполучної тканини. Росте повільно, досягаючи діаметру до 2 см, як і папіломи. Серед причин, які сприяють появі фібром, я виділяю порушення гормональної та/ або ендокринної функції, дефіцит вітамінів, надмірний вплив ультрафіолету на шкіру.

Четвертий тип новоутворень – ліпома, яку в народі ще називають жировиком. Візуально вони нагадують невеличку, м’яку гульку, яка утворюється внаслідок порушення обмінних процесів. Точних причин, які провокують виникнення ліпом, сучасна наука не знає. Припускають, що вони генетично зумовлені і можуть з’являтися у місцях травмування шкіри. Відомо, що множинні ліпоми можуть викликати хвороби Маделунга або Деркума, синдром Гарденера, спадковий множинний ліпоматоз.

Також на повіках можуть виникати мілії, або міліуми. Це білі вугрі, всередині яких міститься кератин, тобто білок і ороговілі клітини шкіри. Вони крихітні й безболісні, але виразні й множинні. На їхню появу впливає спадковий фактор, гормональні порушення, ультрафіолет, порушення роботи сальних залоз, використання непідходящої косметики, яка закупорює пори.

Коли йти до лікаря і до якого?

У більшості випадків всі вищеописані новоутворення є доброякісними і не завдають власникам проблем, окрім естетичного дискомфорту. Мілії взагалі можуть зникати із плином часу. Але, якщо у вас зненацька з’явилися якесь новоутворення на повіках, його треба перевірити, щоб дізнатися, із чим ви маєте справу – папіломою, фібромою чи жировиком. Візуально вони відрізняються між собою, але сплутати їх легше, аніж здається. А потім пересвідчитися, що, наприклад, ваша фіброма точно доброякісна.

Категорично не можна:

1. видаляти новоутворення в домашніх умовах: зсікати, проколювати, видавлювати.

По-перше, ви ризикуєте отримати рубець, бо шкіра на повіках тонка і чутлива. По-друге, занести інфекцію. По третє, пошкодити слізну залозу, що призведе до порушення сльозовиділення, а це вже офтальмологічна проблема;

2. наносити на повіки косметику, яка підсушує та відбілює шкіру – глину, вітамін С, ретиноїди, фруктові кислоти. Косметика не усуне проблему, але може змінити зовнішній вигляд новоутворення, що ускладнить подальшу діагностику;

Як правило, новоутворення не з’являються на шкірі просто так. За ними стоїть порушення роботи сальних залоз, імунодефіцит, гормональний дисбаланс, дефіцит вітамінів тощо. Тому я раджу розглядати проблему комплексно: перевірити новоутворення у лікаря-офтальмолога, зробити профілактичний чекап організму, переглянути режим сну і харчування.

Чому перевіряти новоутворення потрібно в офтальмолога? Бо повіки – це шкірні складки, які захищають передню поверхню очних яблук від травмування, тобто виконують захисну функцію. Зволожують рогівку та кон’юнктиву, перешкоджаючи їхньому пересиханню. Якщо під час процедури видалення родимки чи жировика через повіку буде пошкоджено якісь структури ока, в майбутньому можна прийти до офтальмолога з порушенням зору, запаленням. Тому новоутворення, які з’являються на повіках, під очима, на нижній лінії росту вій потребують офтальмологічної діагностики і правильного лікування: лазерна чи радіохвильова терапія, кріотерапія, діатермія, хірургічне висічення тощо.

Як я вже казав вище, у більшості випадків люди позбавляються від фібром, жировиків чи висячих родимок із естетичних міркувань. Але якщо новоутворення болить, чешеться, пече, ви постійно його травмуєте до лікаря потрібно звернутися якомога скоріше.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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