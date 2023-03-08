Гідна заміна: які продукти можна купувати замість дорогих суперфудів

Проросла пшениця, фісташки, авокадо та свіжа чорниця позиціонується як суперкорисні продукти. Переваг у них і справді багато, але є одна вада — ціна.

Виявляється, можна отримати необхідну дозу вітамінів та корисних мікроелементів, не купуючи дорогих продуктів. Кожному із суперфудів можна знайти доступну заміну.

Про те, чим можна замінити недешеві, але корисні продукти, дієтолог розповів The Sun.

Чим замінити фісташки

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Останнім часом шанувальники здорового способу життя божеволіють від фісташок, оскільки вони багаті білком, клітковиною та антиоксидантами. Але, як і більшість дивопродуктів, вони дорогі.

Тому дієтолог пропонує замінити їх арахісом. Натуральний несолоний арахіс містять достатню кількість білка, необхідного для нарощування та підтримки м'язів. Ви також отримаєте мінерали, такі як залізо для енергії та вітамін Е для здорової шкіри.

Чим замінити паростки пшениці

Молоді пагони пшениці містять зелений антиоксидантний пігмент, званий хлорофілом, а також вітаміни C і E. З нього зазвичай роблять сік, заморожені таблетки і навіть порошки. Хороша новина полягає в тому, що ви можете отримати хлорофіл, а також вітаміни С та Е, просто приготувавши на пару свіжу або заморожену броколі та подаючи з повсякденними стравами.

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Вживання броколі дає додаткову перевагу в тому, що ви їсте, а не п'єте ці поживні речовини, що допомагає вам відчувати насичення.

Чим замінити свіжу лохину

Лохина багата на клітковину, яка допомагає хорошим бактеріям у нашому кишківнику, а також зміцнює здоров'я мозку. Але це не єдина ягода із потужними корисними властивостями. Наприклад, полуниця насичена вітаміном С, який створює та підтримує колаген у нашій шкірі. Крім того, ягоди зберігають свої корисні властивості, коли вони заморожені, тому купуйте замість свіжої лохини суміш заморожених ягід, щоб отримати подвійну користь за розумнішою ціною.

Чим замінити сік асаї

Голлівудські знаменитості люблять сік асаї, але Національний інститут охорони здоров'я в Америці стверджує, що жодні незалежні дослідження, опубліковані в наукових журналах, не показують, що цей напій може сприяти зниженню ваги.

Хоча це не скасовує той факт, що сік асаї може допомогти знизити кров'яний тиск та рівень холестерину. Суть у тому, що асаї містять вітамін С та мінеральний калій, що може частково пояснити зв'язок з артеріальним тиском.

Хороші новини полягають у тому, що апельсиновий сік для цієї мети теж підійде, і коштує він значно дешевше.

Чим замінити зелений чай

Суперпоживні речовини зеленого чаю, відомі як флавоноїди, допомагають знизити ризик хвороби Альцгеймера та пов'язаної з нею деменції, але чорний чай також містить ці рослинні сполуки. Чашки чаю на день буде достатньо.

Чим замінити охолоджене філе лосося

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Як жирна риба лосось є джерелом корисних жирів Омега-3, які пов'язані зі здоров'ям серця та покращенням пам'яті. Усі прагнуть купити лосось, бажано дикий та незаморожений. Але виявляється, що життєво важливі олії не руйнуються в процесі консервування, тому ви не жертвуватимете здоров'ям серця, якщо відмовитеся від свіжого лосося і купите консервований.

Також варто знати, що деякі омега-3 можуть переходити з лосося до навколишнього жиру, тому використовуйте весь вміст банки.

Чим замінити какао

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З'єднання, що містяться в какао, звані флаванолами, можуть допомогти знизити ризик інсульту, а також покращити кровотік.

Але ви можете насолоджуватись перевагами цього інгредієнта у всіх його формах. Стандартний темний шоколад із вмістом какао 70%, який ви можете купити у більшості супермаркетів, ймовірно, є найбільш економічним вибором.

Чим замінити буряковий фреш

Буряк природно багатий на нітрати, які наш організм перетворює на оксид азоту, тим самим збільшуючи приплив крові та кисню. Деякі дослідження показали, що буряковий сік може допомогти велосипедистам крутити педалі швидше та довше.

Для решти нас користь для наших кровоносних судин може бути отримана від простого додавання буряків до наших звичайних страв.

Чим замінити авокадо

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Авокадо багатий на вітамін К, який необхідний нам для побудови міцних кісток. Ви також отримуєте клітковину для здоров'я кишечника, корисні жири для здоров'я серця, а також жовтий пігмент лютеїн, який, як вважається, приносить користь нашим очам.

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І якщо авокадо неприємно дивує нас цінником, то крес-салат, який також містить вітамін К, клітковину і лютеїн, є йому доступною альтернативою. Крім того, ви можете почати вирощувати його на підвіконні. Тільки не забудьте збризкати ваш салат невеликою кількістю оливкової олії, це допоможе засвоєнню вітаміну К.

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