Гіпертонічний криз: лікарка розповіла, коли і чому потрібно викликати швидку

За відсутності своєчасної медичної допомоги гіпертонічний криз може призвести до інсульту, інфаркту міокарда, набряку легень та інших серйозних ускладнень.

Що таке гіпертонічний криз, чому він виникає, якими симптомами проявляється та яку домедичну допомогу потрібно надати, розповіла завідувачка консультативно-діагностичного і терапевтичного відділення стаціонару Клініки МЕДІКОМ Наталія Миколаївна Овчиннікова..

Причини гіпертонічного кризу

Гіпертонічний криз – це спонтанне підвищення артеріального тиску вище 180/120 мм рт. ст. Зазвичай він виникає у людей, які мають гіпертонію. Тому що стійке підвищення артеріального тиску (гіпертонія) збільшує навантаження на серцево-судинну систему.

Але також треба враховувати важливий момент: якщо у людини нормальний тиск 100/70, то підвищення тиску до 140/90 для неї буде високим. І це також буде гіпертонічний криз.

Серед інших причин я виділяю:

тахікардію (прискорене серцебиття) – тахікардія збільшує навантаження на серце і погіршує кровообіг, що може сприяти посиленню гіпертонії;

цукровий діабет – судини стають менш еластичними, пошкоджуються, виникають супутні порушення обміну речовин;

ниркову недостатність – руйнується баланс рідини та електролітів, що призводить до надмірного об’єму крові і підвищення артеріального тиску;

ендокринні порушення, наприклад, гіпертиреоз, який викликає тахікардію та підвищує тиск. Причина – надлишок гормонів щитоподібної залози;

черепно-мозкові травми – можуть вражатися мозкові центри контролю артеріального тиску;

ураження мозку – геморагічний інсульт або ішемічний (інфаркт мозку), за яких змінюється мозковий кровообіг, порушується судинний тонус;

прееклампсія (розвиток гіпертонії після 20 тижня вагітності) й еклампсія (ускладнення прееклампсії, яке характеризується судомними нападами) вагітних;

різке припинення антигіпертензивної терапії, яка підтримує артеріальний тиск в межах норми.

Якщо пацієнт пропускає приймання антигіпертензивних препаратів, палить, вживає алкоголь або стресує, ризик гіпертонічного кризу зростає у 1,5-2 рази. Паління та алкоголь підвищують артеріальний тиск.

Симптоми гіпертонічного кризу

Про розвиток гіпертонічного кризу може сигналізувати:

сильний головний біль;

запаморочення;

нудота;

блювання;

біль у грудях;

задишка, відчуття важкості в грудях;

прискорене серцебиття;

порушення слуху та зору – шум або закладеність у вухах, тимчасова глухість, поява блискавок, мерехтінь, плям;

носова кровотеча;

судоми;

слабкість у кінцівках;

надмірне потовиділення;

втрата свідомості;

червоні плями на шкірі.

Якщо у людини виникає гіпертонічний криз І типу, самопочуття погіршується різко. Якщо ІІ типу, симптоми проявляються повільно, але інтенсивніше.

Як правило, виникає комбінація кардіологічних, неврологічних та загальних ознак, наприклад, головний біль, порушення зору, задишка, тремор, слабкість у ногах та руках.

Допомога за гіпертонічного кризу

За появи симптомів гіпертонічного кризу необхідно якомога то викликати невідкладну медичну допомогу. У випадку гіпертонічного кризу ІІ типу, який розвивається повільно, пацієнти нерідко обирають варіант "трошки почекати". Я закликаю так не робити, оскільки це може призвести до інсульту, інфаркту міокарда, ниркової недостатності, набряку легень, енцефалопатії та інших серйозних ускладнень.

Що робити поки швидка їде?

1. Спробуйте зайняти напівлежачу позу.

2. Дихайте: повільний глибокий вдих – повільний видих.

3. Якщо є змога, відчиніть вікно, щоб дихати свіжим повітрям.

4. Намагайтеся розслабитися. Це, звісно, нелегко, але вкрай важливо, бо хвилювання стимулює вивільнення адреналіну та кортизолу – гормонів, які звужують судини, збільшують частоту серцевих скорочень та підвищують і без того високий артеріальний тиск.

Якщо гіпертонічний криз виникає в іншої людини, допоможіть їй зайняти зручне положення. Викличте швидку та залишайтеся поряд до її приїзду. Розмовляйте з людиною, не панікуючи, наскільки це можливо, принесіть води, відчиніть вікно. Дуже важливо надати максимальну підтримку.

Що робити не можна?

Самостійно знижувати артеріальний тиск, бо це призведе до зниження кровопостачання внутрішніх органів. Лікар швидкої знижує його повільно, а не різко.

Займати горизонтальне положення – збільшується ризик набряку мозку.

Їхати до лікарні до приїзду невідкладної медичної допомоги.

Гіпертонічний криз – це серйозний стан, який не можна ігнорувати. За появи навіть кількох, не надто виражених симптомів, потрібно негайно звернутися за професійною допомогою.

Овчиннікова Наталія Миколаївна

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