Гіпертонія і глаукома: офтальмолог розповів, чи є взаємозв’язок і що робити

Глаукома є однією з найпоширеніших причин сліпоти у світі. Без належного та своєчасного лікування зоровий нерв поступово відмирає, порушуючи зв’язок між очима та мозком, де й формується зображення, що й призводить до порушення зору.

Чи впливає підвищений артеріальний тиск на розвиток глаукоми, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Гіпертонія – це стійке підвищення артеріального тиску. У здорової людини артеріальний тиск становить приблизно 120/80 мм рт. ст. За гіпертонії, наприклад, 140/90 мм рт. ст. і вище.

Зв’язок глаукоми з гіпертонією складний, не завжди лінійний і активно вивчається, але відомо, що підвищення артеріального тиску може тимчасово підвищувати внутрішньоочний тиск (ВОТ). Яким чином?

Зовнішня захисна оболонка ока, тобто склера, містить епісклеральну тканину, в якій розташовані вени. Вони забезпечують відтік крові від рогівки, райдужки та циліарного тіла. Припускають, що на тлі підвищення артеріального тиску зростає епісклеральний венозний тиск, і відтік водянистої вологи порушується.

Водяниста волога постійно виробляється та відтікає – забезпечує живлення кришталика та рогівки, підтримуючи нормальний внутрішньоочний тиск. Якщо її відтік сповільнюється, тиск у внутрішньоочній камері ока зростає.

Інший можливий механізм – утворення і накопичення надлишкової водянистої вологи внаслідок підвищення тиску в циліарному тілі.

Простіше кажучи, за підвищеного артеріального тиску змінюється робота судин ока, що може погіршувати відтік водянистої вологи і підвищувати внутрішньоочний тиск. Також гіпертонія порушує роботу судин, а саме їхню здатність звужуватися та розширюватися за потреби. Деякі автори припускають, що в довготривалій перспективі вона негативно впливає на кровопостачання зорового нерва.

Однак треба зважати, що гіпотонія, (стійке зниження артеріального тиску), особливо вночі, сприяє розвитку нормотензивної глаукоми. За гіпертонії кровотік зазвичай посилюється (але не завжди), за гіпотонії послаблюється, але в обох випадках нормальний кровотік порушується.

Нормотензивна глаукома – це підтип первинної відкритокутової глаукоми, за якої внутрішньоочний тиск ніби перебуває в межах норми, проте зоровий нерв недостатньо кровопостачається.

Цей стан часто діагностується на пізніх стадіях, оскільки симптоми можуть бути непомітними до появи значних дефектів зору. Лікування зазвичай спрямоване на покращення кровообігу та зниження подальшого пошкодження зорового нерва, який підтримує зв’язок між оком і мозком. Зображення формується у потиличній частині мозку, а якщо бути точними – у зоровій корі, наші очі – провідники даних або своєрідні "біологічні камери".

Тому, якщо у вас підвищений чи знижений тиск, лікар радить щороку перевіряти зір, навіть якщо вас нічого не турбує. Зоровий нерв відмирає поступово, спочатку пошкоджуються його окремі волокна, що призводить до втрати бокового (периферійного) зору. Це найважливіший симптом розвитку глаукоми, який не можна ігнорувати.

Вчасно діагностована глаукома лікується за допомогою крапель, які зменшують внутрішньоочний тиск, чи лазерної терапії. У складних випадках проводиться трабекулектомія або імплантація дренажних пристроїв.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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