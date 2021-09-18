Глікемічний індекс і глікемічне навантаження: чим вони відрізняються

Глікемічний індекс і глікемічне навантаження визначають, як окремі харчові продукти впливають на зміну рівня глюкози в крові. Це важлива інформація не тільки для людей із діабетом.

Глікемічний індекс і глікемічне навантаження — терміни, які використовуються в аспекті дієтичного харчування у разі діабету та інсулінорезистентності. Причини подібних порушень і захворювань слід бачити в негативних змінах способу життя на зміні поколінь. Сьогодні більшість з нас їдять продукти з високим ступенем переробки, ведуть сидячий спосіб життя, не займаються спортом, мало або погано сплять, і, більш того, ми перебуваємо в постійному стресі.

Глікемічний індекс і глікемічне навантаження — чи знаєте ви різницю між цими двома термінами, тому що це важлива інформація не тільки для людей із діабетом?

Що таке глікемічний індекс

Концепція глікемічного індексу була вперше розроблена доктором Девідом Дж. Дженкінсом і його колегами в 1980-1981 роках в Університеті Торонто (Канада). Вони працювали над пошуком оптимальної і найбільш корисної дієти для людей із діабетом. Ця концепція допомогла визначити глікемічний відповідь нашого організму на їжу, яку ми їмо, і створити таблиці, в яких певні продукти класифікуються як продукти з низьким, середнім і високим глікемічним індексом. Завдяки цьому тепер можна комплексно підходити до питання профілактики діабетичних ускладнень і лікування вуглеводних порушень.

Глікемічний індекс вказує на відсоток збільшення рівня глюкози в крові після вживання кількості їжі, що містить 50 г легкозасвоюваних вуглеводів. Виходячи з цього, можна класифікувати продукти таким чином:

з низьким глікемічним індексом (> 55);

із середнім глікемічним індексом (56-69);

з високим глікемічним індексом (≥ 70).

Якщо перекласти наведене вище визначення на більш зрозумілу мову: глікемічний індекс показує, який продукт збільшує рівень глюкози швидше порівняно зі споживанням тієї ж кількості вуглеводів, але в формі глюкози.

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Це означає, що під час споживання продуктів з високим глікемічним індексом рівень глюкози в організмі підвищується швидше, ніж якби ми вживали продукти з низьким глікемічним індексом.

Слід пам'ятати, що поняття "глікемічний індекс" в основному відображає якість споживаних вуглеводів, але не враховує їхню кількість у певному продукті харчування.

Що таке глікемічне навантаження

Виявляється, має значення не тільки якість, але і кількість споживаних вуглеводів. У 1997 році дослідники з Гарварду ввели поняття глікемічне навантаження для кількісної оцінки загального глікемічного ефекту певної порції їжі. Глікемічне навантаження можна описати простим рівнянням: "глікемічний індекс продукту множиться на кількість легкозасвоюваних вуглеводів, які містяться в ньому". Іншими словами, це глікемічний відповідь організму після вживання певної кількості їжі. Глікемічне навантаження позначається таким способом:

низьке — ≤ 10

середнє — 11-19

високе — ≥ 20

Глікемічне навантаження є важливим фактором в дієтичних програмах, спрямованих на усунення метаболічних порушень, зменшення інсулінорезистентності і втрати ваги.

Дослідження показали, що стійкі стрибки рівня цукру в крові і інсуліну можуть призвести до збільшення ризику діабету.

Чи мають значення глікемічний індекс і глікемічне навантаження їжі для здоров'я?

За роки — поряд із розвитком медицини — було накопичено безліч доказів того, що ці два параметри істотно впливають на наше здоров'я і якість життя, а також особливо важливі для хворих на цукровий діабет. Глікемічний індекс (далі ГІ) і навантаження є основою для планування дієтотерапії під час діабету. Дані середньострокових досліджень людей із діабетом показують, що заміна вуглеводів із високим глікемічним індексом на їжу з низьким покращує глікемічний контроль і знижує кількість епізодів реактивної гіпоглікемії.

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Інші дослідження, проведені на тваринах і людях, показують, що високе споживання вуглеводів із високим ГІ викликає велику резистентність до інсуліну в тканинах, ніж приймання вуглеводів із низьким ГІ. Це дозволяло зробити висновок, що обидва параметри безпосередньо пов'язані високим ризиком діабету 2 типу — як у чоловіків, так і у жінок.

Ще одні великі дослідження Гарвардського університету (Кембридж, Массачусетс) показують, що тривала дієта з високим глікемічним навантаженням значно збільшує ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань. Нагадаємо, в цей час вони є однією з найбільш частих причин смерті в усьому світі.

Дієта з низьким глікемічним індексом є важливою частиною профілактики ожиріння, діабету 2 типу, раку товстої кишки і навіть раку грудей.

Дієта з низьким ГІ є чудовою альтернативою здоровому харчуванню, якщо немає протипоказань для здоров'я травної системи (така дієта містить підвищену кількість харчових волокон). Рекомендуємо звернутися до дієтолога, який допоможе розвіяти сумніви щодо такого типу харчування. Особливо радимо відвідати фахівця за наявності зайвої ваги і схильності до цукрового діабету.

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