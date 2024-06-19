Гострий холецистит: хірург пояснив, чому в жовчному міхурі утворюються камені

Близько 95% пацієнтів із гострим холециститом мають жовчні камені, про які навіть не здогадувалися. Інколи покращити самопочуття вдається за допомогою консервативного лікування, дієти. Але іноді необхідно провести операцію з видалення жовчного міхура.
Що таке гострий холецистит, які функції виконує жовч, чому в жовчному міхурі утворюються камені або застоюється жовч, детально розповів хірург, завідувач хірургічного відділення Mirum clinic Ігор Миколайович Ігнатов.
Функція жовчі
У нашій печінці постійно виробляється жовч. Звідти жовчними протоками вона потрапляє до жовчного міхура, де стає більш концентрованою, і згодом викидається у дванадцятипалу кишку – початковий відділ тонкого кишківника.
Жовч виконує кілька важливих функцій, наприклад:
- допомагає організму перетравлювати та засвоювати жири, а також вітаміни A, D, E, K;
- контролює рівень холестерину – надлишок холестерину сприяє утворенню жовчних каменів;
- регулює мікрофлору кишківника – мікрофлора забезпечує процеси травлення, обмін речовин, пригнічує потенційно патогенні мікроорганізми;
- стимулює рух калових мас через травний тракт.
Холецистит – це запалення жовчного міхура, яке виникає, коли відтік жовчі з жовчного міхура порушується – рідина виводиться частково або не виводиться зовсім (холестаз). Або коли кістозна протока, тобто головний отвір жовчного міхура, закупорюється жовчним каменем. У медицині такий стан називається жовчнокам’яною хворобою. Нерідко камені утворюються саме через часті застої жовчі.
Причини застою жовчі та утворення жовчних каменів
Серед можливих причин я виділяю:
- хронічний стрес, якого нам усім, на жаль, не бракує;
- зловживання алкогольними напоями, жирною, смаженою, гострою їжею – камені утворюються, якщо є надлишок холестерину;
- часті переїдання;
- дискінезія жовчних шляхів – недостатнє або надмірне скорочення жовчного міхура та жовчних протоків;
- паразитарна інфекція;
- порушення складу жовчі та зміна її властивостей;
- малорухливий спосіб життя;
- приймання деяких ліків;
- бактеріальна інфекція в системі жовчовивідних шляхів;
- утворення пухлин в печінці або підшлунковій залозі;
- порушення кровопостачання жовчного міхура, наприклад, на тлі цукрового діабету;
- складж жовчного міхура – скупчення холестерину, солей кальцію та пігментних кристалів;
- спадковість;
- вагітність, оскільки змінюється обмін речовин.
Про застій жовчі свідчить стійкий неприємний запах із рота, присмак гіркоти, тупий біль у правому підребер’ї, закрепи, сонливість, підвищена втомлюваність, свербіж шкіри.
Симптоми та лікування гострого холециститу
Близько 95% пацієнтів із гострим холециститом мають жовчні камені. Деякий час вони можуть мігрувати жовчними протоками, не завдаючи людині клопоту, окрім неприємного запаху з ротової порожнини, періодичного болю, закрепів та інших симптомів.
За гострого холециститу спочатку, як правило, виникає гострий, раптовий біль у верхній правій частині живота, який може тривати декілька хвилин або навіть годину. Коли людина робить глибокий вдих, він посилюється, захоплюючи спину та область під правою лопаткою.
Також спостерігається:
- нудота;
- блювота;
- лихоманка;
- здуття живота;
- рідкі, світлі випорожнення;
- підвищена температура тіла;
- пожовтіння шкіри та білків очей.
За появи одного чи кількох симптомів необхідно якомога скоріше звернутися до лікаря та пройти обстеження. Я не раджу приймати знеболювальні, збивати температуру або чекати покращення самопочуття. Якщо є закупорення проток, множинні камені, людині у терміновому порядку необхідно провести операцію з видалення жовчного міхура. Це звучить страшно, але насправді операція дозволяє уникнути більш серйозних ускладнень, як наприклад, пошкодження жовчних протоків, відмирання тканин у жовчному міхурі (гангрена) чи розрив жовчного міхура.
Наявність каменів у жовчному міхурі – причина звернутися до хірурга і запланувати операцію, не чекаючи на погіршення самопочуття. Запланована операція з видалення жовчного міхура та післяопераційна реабілітація проходять значно легше. Ви не тільки убезпечите себе від можливих ускладнень, а й покращите якість життя вже у найближчому майбутньому.
Жовчний міхур – це резервуар жовчі. Після його видалення функцію резервуара виконуватимуть жовчні протоки. Тобто жовч буде вироблятися, жири розщеплюватися, а їжа перетравлюватися без нападів гострого болю, нудоти, слабкості та інших неприємних симптомів.
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