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Гострий холецистит: хірург пояснив, чому в жовчному міхурі утворюються камені

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Гострий холецистит: хірург пояснив, чому в жовчному міхурі утворюються камені

Фото: Credits

Близько 95% пацієнтів із гострим холециститом мають жовчні камені, про які навіть не здогадувалися. Інколи покращити самопочуття вдається за допомогою консервативного лікування, дієти. Але іноді необхідно провести операцію з видалення жовчного міхура.

Що таке гострий холецистит, які функції виконує жовч, чому в жовчному міхурі утворюються камені або застоюється жовч, детально розповів хірург, завідувач хірургічного відділення Mirum clinic Ігор Миколайович Ігнатов.

Функція жовчі

У нашій печінці постійно виробляється жовч. Звідти жовчними протоками вона потрапляє до жовчного міхура, де стає більш концентрованою, і згодом викидається у дванадцятипалу кишку – початковий відділ тонкого кишківника.

Жовч виконує кілька важливих функцій, наприклад:

  • допомагає організму перетравлювати та засвоювати жири, а також вітаміни A, D, E, K;
  • контролює рівень холестерину – надлишок холестерину сприяє утворенню жовчних каменів;
  • регулює мікрофлору кишківника – мікрофлора забезпечує процеси травлення, обмін речовин, пригнічує потенційно патогенні мікроорганізми;
  • стимулює рух калових мас через травний тракт.

Холецистит – це запалення жовчного міхура, яке виникає, коли відтік жовчі з жовчного міхура порушується – рідина виводиться частково або не виводиться зовсім (холестаз). Або коли кістозна протока, тобто головний отвір жовчного міхура, закупорюється жовчним каменем. У медицині такий стан називається жовчнокам’яною хворобою. Нерідко камені утворюються саме через часті застої жовчі.

Причини застою жовчі та утворення жовчних каменів

Серед можливих причин я виділяю:

  • хронічний стрес, якого нам усім, на жаль, не бракує;
  • зловживання алкогольними напоями, жирною, смаженою, гострою їжею – камені утворюються, якщо є надлишок холестерину;
  • часті переїдання;
  • дискінезія жовчних шляхів – недостатнє або надмірне скорочення жовчного міхура та жовчних протоків;
  • паразитарна інфекція;
  • порушення складу жовчі та зміна її властивостей;
  • малорухливий спосіб життя;
  • приймання деяких ліків;
  • бактеріальна інфекція в системі жовчовивідних шляхів;
  • утворення пухлин в печінці або підшлунковій залозі;
  • порушення кровопостачання жовчного міхура, наприклад, на тлі цукрового діабету;
  • складж жовчного міхура – скупчення холестерину, солей кальцію та пігментних кристалів;
  • спадковість;
  • вагітність, оскільки змінюється обмін речовин.

Про застій жовчі свідчить стійкий неприємний запах із рота, присмак гіркоти, тупий біль у правому підребер’ї, закрепи, сонливість, підвищена втомлюваність, свербіж шкіри.

© Credits
Фото: Credits

Симптоми та лікування гострого холециститу

Близько 95% пацієнтів із гострим холециститом мають жовчні камені. Деякий час вони можуть мігрувати жовчними протоками, не завдаючи людині клопоту, окрім неприємного запаху з ротової порожнини, періодичного болю, закрепів та інших симптомів.

За гострого холециститу спочатку, як правило, виникає гострий, раптовий біль у верхній правій частині живота, який може тривати декілька хвилин або навіть годину. Коли людина робить глибокий вдих, він посилюється, захоплюючи спину та область під правою лопаткою.

Також спостерігається:

  • нудота;
  • блювота;
  • лихоманка;
  • здуття живота;
  • рідкі, світлі випорожнення;
  • підвищена температура тіла;
  • пожовтіння шкіри та білків очей.

За появи одного чи кількох симптомів необхідно якомога скоріше звернутися до лікаря та пройти обстеження. Я не раджу приймати знеболювальні, збивати температуру або чекати покращення самопочуття. Якщо є закупорення проток, множинні камені, людині у терміновому порядку необхідно провести операцію з видалення жовчного міхура. Це звучить страшно, але насправді операція дозволяє уникнути більш серйозних ускладнень, як наприклад, пошкодження жовчних протоків, відмирання тканин у жовчному міхурі (гангрена) чи розрив жовчного міхура.

Наявність каменів у жовчному міхурі – причина звернутися до хірурга і запланувати операцію, не чекаючи на погіршення самопочуття. Запланована операція з видалення жовчного міхура та післяопераційна реабілітація проходять значно легше. Ви не тільки убезпечите себе від можливих ускладнень, а й покращите якість життя вже у найближчому майбутньому.

Жовчний міхур – це резервуар жовчі. Після його видалення функцію резервуара виконуватимуть жовчні протоки. Тобто жовч буде вироблятися, жири розщеплюватися, а їжа перетравлюватися без нападів гострого болю, нудоти, слабкості та інших неприємних симптомів.

Ігнатов Ігор Миколайович / ©
Ігнатов Ігор Миколайович

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