Гострий мед: модні ліки від кашлю, закладеності носа й болю в горлі

В разі закладеного носа, болю в горлі або постійного кашлю багато людей використовують ложечку меду, який полегшує симптоми. Та чи знаєте ви, що вживання невеликої кількості натурального підсолоджувача може значно прискорити процес одужання.

Гострий мед – останній тренд TikTok. Та виявляється, це не просто модний наїдок, а досить ефективні ліки, користь яких підтверджують лікарі.

Цей мед має безліч переваг для здоров'я: крім полегшення симптомів застуди, він допомагає травленню, захищає ваше серце і навіть підіймає настрій. Експерти пояснили Womans World, що таке гострий мед, як його приготувати вдома та в чому користь цієї солодко-гострої суміші.

Що таке гострий мед

У TikTok останнім часом з'являється багато публікацій із тисячами переглядів того, як приготувати гострий мед та як його використовувати як доповнення до креветок, курятини, крилець, суші й навіть яєць. Ресторани також підтримують цю тенденцію.

Гострий мед готують із меду й перцю чилі, пластівців червоного перцю, каєнського перцю або гострого соусу, наприклад, табаско. В Інтернеті є безліч варіацій рецептів, деякі люди додають третій інгредієнт, наприклад, яблучний оцет або лимонний сік для солодкої кислинки, щоб збалансувати смаки меду й перцю. Та незалежно від того, як ви додасте меду гостроти, ця комбінація – чудова приправа, яку можна тримати напохваті. Але крім лоскотання смакових рецепторів, гострий мед має користь для здоров'я з далекосяжними наслідками.

Чому гострий мед такий корисний

Кожен із двох основних інгредієнтів гострого меду має унікальні властивості. Мед містить комбінацію біологічно активних сполук, мінералів, пробіотиків, ферментів та антиоксидантів, які можуть зробити дуже багато для зміцнення нашого здоров'я. Біоактивні речовини можуть включити ген, який дозволяє нам посилити нашу вроджену здатність виробляти антиоксиданти та зменшувати запалення. Крім того, пробіотики необхідні для хорошого здоров'я кишківника і мають вирішальне значення для здорової імунної системи.

Перець чилі містить капсаїцин – природний компонент, який надає перцю гостроти. Крім зігрівального ефекту, капсаїцин також є антиоксидантом, пояснює терапевтка й фахівчиня з кулінарної медицини Жаклін Албін, докторка медичних наук, доцентка та директорка програми кулінарної медицини в Південно-західному медичному центрі UT в Далласі, штат Техас.

Коли перець чилі поєднується з медом, виходить потужна суміш, яка допоможе зберегти здоров'я. Дослідження показали, що і мед, і капсаїцин мають або противірусні, або антибактеріальні властивості. А антиоксиданти в їжі мають протизапальну дію, тому вони можуть допомогти нейтралізувати окислювальний стрес – тип вільних радикалів, які викликають пошкодження клітин.

Як гострий мед лікує застуду й віруси

Хоча ці два інгредієнти містять сполуки, які можуть покращити ваше здоров'я загалом, вони дійсно допомагають заспокоювати симптоми інфекцій саме верхніх дихальних шляхів, як-от біль у горлі, хронічний кашель і закладеність носа. Ось яким чином гострий мед сприяє процесу одужання.

Гострий мед заспокоює кашель. За даними дослідження BMJ Evidence-Based Medicine, мед знижує частоту й важкість кашлю. Дослідження навіть передбачає, що мед може перевершувати антибіотики, краще забезпечуючи доступну та менш дорогу альтернативу рецептурним лікам від інфекцій верхніх дихальних шляхів.

А коли ви додаєте перець, багатий на капсаїцин, ви лише збільшуєте користь. Дослідження OTO Open показало, що коли люди приймали пероральний спрей з капсаїцином чотири рази на день, за два тижні у них спостерігалося зниження хронічного кашлю на 75%. Вчені підозрюють, що капсаїцин може перезапустити надмірно чутливі нерви кашльового рефлексу, блокуючи їхні збої та викликаючи хронічний кашель.

Гострий мед заспокоює біль у горлі. Одним із найпоширеніших і найдратівливіших симптомів вірусної або бактеріальної інфекції верхніх дихальних шляхів є постійне першіння, сухість і біль у горлі. Мед має природний знеболювальний ефект, каже доктор Майкл Фенстер, посилаючись на дослідження, опубліковане у Бразильському журналі оториноларингології. Дослідники виявили, що люди, які полоскали горло медовим розчином, а потім пили його кожні 6 годин протягом 10 днів, відчували значно менший біль у горлі, ніж ті, хто цього не робили, зменшивши свою потребу у знеболювальних. Це завдяки ранозагоювальним властивостям меду, а також його зволожувальному та обволікальному ефекту.

Капсаїцин також є природним болезаспокійливим засобом, його часто використовують як інгредієнт у кремах для місцевого застосування за болів у суглобах і м'язах. Але вживання перцю може дати такі самі заспокійливі результати. Ось як це працює: молекули капсаїцину знижують чутливість рецепторів, які передають больові сигнали до мозку, пригнічуючи біль у горлі. Крім того, капсаїцин може зменшити запалення, яке спричиняє біль.

Вірус застуди або грипу, бронхіт, фарингіт та інфекції носових пазух можуть спричинити подразнення й запалення горла. Біль у горлі найчастіше виникає через запалення. Лаурі Райт, докторка філософії, RDN, доцентка й директорка програм харчування в Коледжі громадської охорони здоров'я Університету південної Флориди в Тампі, Флорида, вважає, що поєднання меду й гострого перцю має протизапальні властивості, які можуть зменшити набряк і полегшити біль.

Гострий мед очищує закладеність носа. Якщо ви коли-небудь кусали гострий перець під час нежитю і відчули, що ваші носові пазухи очистилися, вам варто подякувати капсаїцину. Але мед також може допомогти, коли йдеться про усунення закладеності носа. Запалення слизової оболонки носової порожнини, відоме як синусит, обмежує потік повітря, ускладнюючи дихання й виведення слизу. Поєднання опухлих і запалених тканин, а також накопиченого слизу – ось що викликає відчуття закладеності носа. Протизапальний мед допомагає зняти набряк, а також розріджує слиз, тому його легко видалити.

Ще три корисні властивості гострого меду

Гострий мед може зробити більше, ніж просто полегшити симптоми застуди. Ось чому ви, можливо, захочете зробити його частиною свого щоденного раціону після закінчення сезону хвороб.

Гострий мед покращує травлення. За словами доктора Фенстера, такі продукти, як мед, є потужними допоміжними речовинами, котрі допомагають підтримувати здоров'я нашого кишкового мікробіома. Дослідження показали, що мед може діяти як симбіотик, який містить як пробіотики, колонії активних корисних бактерій, так і пребіотики, джерела їжі, як-от певні типи клітковини, які допомагають здоровим бактеріям рости в кишківнику.

Мед також містить олігосахариди, вуглеводи, що складаються з окремих цукрів, які потрапляють до кишківника і допомагають живити здорові кишкові біоми. Здоровий мікробіом призводить до кращого травлення. Кишківник пов'язаний з імунною системою та є її частиною. Таким чином, здоровий кишківник допомагає імунній системі працювати краще.

Капсаїцин також може позитивно змінити мікробіом кишківника, показує дослідження, опубліковане в журналі Molecules. Він збільшує кількість корисних бактерій і зменшує кількість бактерій, які можуть спричинити запалення. Однак якщо у вас чутливий шлунок або проблеми зі шлунково-кишковим трактом, як-от виразка, синдром подразненого кишківника (СПК) чи запальне захворювання кишківника (ЗЗК), перед вживанням гострого меду ви повинні проконсультуватися з лікарем, адже його гострота може спричинити біль у животі.

Гострий мед зберігає ваше серце здоровим. Найважливіші інгредієнти гострого меду допомагають запобігти серцево-судинним захворюванням. За даними Американської кардіологічної асоціації, фенольні кислоти та флавоноїди меду допомагають покращити рівень холестерину і зменшити ризик серцевих захворювань. Він знижує загальний рівень холестерину та "поганий" холестерин ЛПНЩ, одночасно підвищуючи "хороший" холестерин ЛПВЩ. Дослідження Університету Торонто показало, що мед знижує рівень тригліцеридів – жиру в крові, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Капсаїцин перцю чилі також захищає серце. Дослідження, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що люди, які їдять перець чилі регулярно, понад чотири рази на тиждень, на 33% менш схильні до розвитку смертельних захворювань серця, ніж ті, хто рідко чи ніколи не їв гострий перець. Дослідники вважають, що капсаїцин допомагає зменшити запалення та інші шкідливі процеси, пов'язані з утворенням жирових бляшок в артеріях.

Гострий мед піднімає настрій. Дослідження в галузі психіатрії показують, що капсаїцин викликає викид ендорфінів і дофаміну, двох гормонів гарного самопочуття, які підіймають настрій. Згідно з дослідженням Frontiers in Aging, мед також покращує настрій. Він знижує рівень тривоги й депресії, частково стимулюючи вивільнення серотоніну, що піднімає настрій.

Як приготувати гострий мед

Самостійне приготування гострого меду дає можливість вибрати, наскільки солодким чи гострим ви хочете його зробити.

Рецепт гострого меду

Інгредієнти:

1–1½ склянки меду

3–5 свіжих перців чилі

Приготування:

Налийте мед до каструлі середнього розміру та додайте перець. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменште вогонь і варіть близько 2 хвилин, періодично помішуючи. Дайте меду охолонути та видаліть шматочки перцю. Якщо в меді є насіння перцю, процідіть його, щоб видалити насінини. Зберігайте гострий мед у герметичній банці в холодильнику.

Як використовувати гострий мед, щоб полегшити симптоми застуди

Для полегшення застуди, вірусу чи інфекції верхніх дихальних шляхів найкраще випити гострий мед зі склянкою теплого чаю. Такий мед добре поєднується з трав'яними чаями, як-от ромашка або чай з куркумою та імбиром, щоб заспокоїти біль у горлі.

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