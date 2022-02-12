Гранат: користь і шкода для здоров'я

Знаючи про його корисні властивості, потрібно зробити гранат частішим гостем на столі, бо він є джерелом важливих для організму речовин, особливо взимку.

Гранат вважається одним із найкорисніших фруктів для нашого здоров'я. Багато пишуть про те, що це хороше джерело аскорбінової кислоти, що він підіймає рівень гемоглобіну завдяки високому вмісту заліза. Але чи так це? Завдяки чому насправді гранат корисний?

Якщо говорити про вміст аскорбінової кислоти, то гранат, на жаль, не чемпіон: її від 4 до 10 мг, тоді як у апельсині — 60 мг, а в грейпфруті — близько 45 мг на 100 г. Заліза в гранаті — 1 мг, що не дуже багато. А ще з рослинних продуктів воно засвоюється погано. Але в гранаті є, наприклад, вітамін В6 — 25%, мідь — 16% і кобальт — 21% від добової потреби, які беруть участь у процесі кровотворення. І якщо гранат поєднувати з м'ясом, де заліза досить багато у добре засвоюваній формі, таке поєднання буде дуже корисним для підняття рівня гемоглобіну. А аскорбінова кислота та інші органічні кислоти, що містяться в гранаті, будуть стимулювати процеси травлення й поліпшувати засвоєння цих потрібних речовин.

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Ще гранат цінний своїми поліфенолами-антиоксидантами. Ці речовини відіграють роль природного щита для наших клітин, захищаючи їх від пошкоджень і хронічного запалення. Саме вони надають яскравий рубіновий відтінок насінню граната.

Наприклад, такий антиоксидант, як пунікалагін, поліпшує стан хрящової тканини, допомагає знизити запалення в суглобах і хрящах, а другий антиоксидант елагова кислота стимулює утворення колагену. Крім того, регулярне вживання продуктів, що містять антиоксиданти і гранатів зокрема, нормалізує кров'яний тиск, поліпшує кровообіг, уповільнює процес відкладення холестеринових бляшок на стінках судин, сприяє зміцненню імунітету.

Зерна граната містять фруктові кислоти, які корисні для травлення: поліпшують апетит і перистальтику, підтримують оптимальні умови для життєдіяльності корисної мікрофлори кишківника.

Гранат їдять свіжим. Зерна слугують смачною і корисною добавкою до різних страв з м'яса і птиці, салатів, гарнірів, йогуртів. Він є чудовим доповненням до десертів.

Багато хто любить пити гранатовий сік. Так, у свіжовичавленому соку буде концентрований набір вітамінів і антиоксидантів. Однак кількість соку не повинна бути великою. По-перше, в склянці соку великий вміст органічних кислот, що може подразнювати слизову шлунка. Це не корисно людям із захворюваннями травної системи. Крім того вони можуть псувати емаль зубів. А високий вміст простих вуглеводів не рекомендовано за цукрового діабету і надмірної маси тіла. У всіх випадках гранатовий сік рекомендується пити потроху — по 50-60 мл після їжі, розбавляючи водою, а випивши, прополоскати рот водою.

Так, гранат дійсно корисний фрукт. Однак, для більшості людей він залишається екзотичним. Його важко очистити від шкірки, а діставати крихітне насіння — заняття виснажливе, трудомістке, вимагає терпіння. Тому нам рідко хочеться діставатися до його соковитих зерен. Але що важливо — саме щільна шкірка, яка важко чиститься, дозволяє зберігати біологічну цінність гранатів досить довго. Знаючи про його корисні властивості, потрібно зробити гранат частішим гостем на столі, бо він є джерелом важливих для організму речовин, особливо взимку.

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