Грип чи ГРВІ: лікарка пояснила, як розрізняти хвороби та до яких ускладнень вони можуть призвести 

Пневмонія, захворювання серцево-судинної та нервової системи можуть бути ускладненнями неправильно або несвоєчасно пролікованого грипу чи ГРВІ.

Що таке грип та ГРВІ, якими симптомами вони проявляються та чим відрізняються, розповіла лікарка-гастроентерологиня, терапевтка Клініки МЕДІКОМ Анна Васкес Абанто.

Симптоми грипу та ГРВІ

Грип та ГРВІ – це вірусні захворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Однак грип викликають віруси грипу двох основних типів – А і В, кожен з яких має свої штами та варіанти. У межах типів віруси генетично споріднені.

Збудником ГРВІ, гострої респіраторної вірусної інфекції – понад 200 вірусів, що належить до різних вірусних родин.

Як розрізнити ці захворювання?

Симптоматична картина грипу:

різкий початок – зранку людина почувалася добре, а ввечері вже нездужає;

стрімке підвищення температури тіла вище 38 градусів;

сильний м’язовий та головний біль;

слабкість, озноб, сонливість.

Біль у горлі, закладеність носа, кашель з’являються на 2-4 день хвороби.

Класичні ознаки ГРВІ:

повільний розвиток;

незначне підвищення температури тіла до 37-37,5 градуса (рідко температура піднімається вище 38 градусів і тримається впродовж доби);

біль у горлі;

кашель;

нежить, закладення носа.

Чхання найчастіше є, але необов’язково. Сильний головний та м’язовий біль може з’являтися, якщо виникають ускладнення.

Причини виникнення грипу та ГРВІ

Єдина причина виникнення грипу та ГРВІ – це інфікування вірусами, які передаються від людини до людини під час розмови, чхання, кашлю тощо. Також можливе контактне зараження: наприклад, на дверну ручку потрапили мікрочастинки вірусу, ви взялися за неї рукою, якою потім доторкнулися до носа, рота чи очей. Переохолодження, небажання носити шапку, звичка мити голову перед виходом з дому взимку ніяк не пов’язані з розвитком цих хвороб.

У холодну пору року ми хворіємо більше не через ослаблення імунної системи, а тому що холодне й сухе повітря порушує захисні функції носової порожнини. Через це вірус не гине на слизовій оболонці, як мало би бути, а прилипає до нього, ділиться і проникає глибше – у горло, верхні дихальні шляхи, бронхи, легені, середнє вухо.

Інша можлива причина – нові штами вірусів, з якими не може впоратися неспецифічний імунітет. Тоді вмикається набутий, клітини якого виробляють антитіла (білки) до нового вірусу та формують клітинну пам’ять, щоб у разі повторного інфікування швидко його знешкодити.

Профілактика грипу та ГРВІ

Загальні рекомендації передбачають:

дотримання гігієни рук – мийте їх теплою проточною водою з милом після відвідування громадської вбиральні, супермаркету, лікарні, де ви контактуйте з різними видами поверхонь. Можна використовувати антисептик на основі спирту;

уникнення великого скупчення людей (за можливості) та контакту з людьми, які занедужали;

провітрювання робочої кімнати чи кабінету щогодини;

вологе прибирання принаймні раз на день.

Профілактикою грипу є щорічна вакцинація, яка, на відміну від вживання цибулі та часнику, справді посилює імунітет – активує клітини лімфоцити і збільшує вироблення антитіл до вірусу. Побутує міф, що після вакцинації людина не занедужає. Насправді ефективність вакцини залежить від кількох факторів – інкубаційного періоду інфекції, загального стану здоров’я, імунної відповіді організму, якості вакцини, часу проведення вакцинації тощо.

Правильна і своєчасна вакцинація гарантує, що в разі інфікування грипом ви перехворієте легше та без серйозних ускладнень. Але жодна вакцина не забезпечує абсолютного захисту.

Від ГРВІ вакцинуватися неможливо, оскільки існує понад 200 вірусів, не пов’язаних між собою. Тому за появи характерних симптомів необхідно звернутися до лікаря, щоб уникнути серйозних ускладнень, серед яких – отит, пневмонія, менінгіт, гостра серцева чи дихальна недостатність, набряк головного мозку.

Своєю чергою грип без належного лікування теж може призводити до розвитку бронхіту, запалення міокарда, інфаркту, риніту, синуситу, отиту, ураження нервової системи, а також пневмонії.

Анна Васкес Абанто

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