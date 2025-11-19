- Дата публікації
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 2 хв
Гарбуз або чіа: яке насіння корисніше для вашого здоровʼя
Маленьке, але неймовірно потужне, насіння гарбуза та чіа вже давно отримало статус суперфуда.
Воно підтримує серце, кістки, травлення та загальний тонус організму, проте робить це по-різному. Видання Martha Stewart спробувало розібратися, яке ж насіння підходить саме вам і як його краще вживати.
Гарбузове насіння
Відоме ще як «пепітас», багате на білок, цинк та здорові жири. Воно містить Омега-3 (альфа-ліноленова кислота) та Омега-6, а також мононенасичені жири, які допомагають підтримувати серце та нормальний тиск.
Окрім того, гарбузове насіння — це джерело магнію, фосфору, заліза та селену. Ці мінерали підтримують роботу м’язів, нервової системи та імунітет. А амінокислота триптофан у поєднанні з магнієм і цинком допомагає краще спати.
Антиоксиданти, такі як вітамін Е та флавоноїди, зменшують запалення, а насіння зі шкіркою містить ще й близько 5 г клітковини на 28 г, що також підтримує травлення.
Вживання:
Посипати ґранолу, йогурт або салат;
Додати у ґранолові батончики, випічку, супи чи хумус;
Подрібнити у кремоподібну «масу» для тостів або соусів;
Смажити з приправами для хрусткого перекусу.
Чіа
Насіння чіа не менш потужне, аніж гарбузове. Воно розбухає у рідині до 12 разів свого розміру та додає стравам текстури та корисної клітковини. Чіа багате на кальцій, магній, фосфор, селен та марганець, все, що підтримує кістки, метаболізм і антиоксидантний захист.
Чіа також містить Омега-3, яке корисне для серця. Варто пам’ятати, щоб організм краще засвоїв поживні речовини, насіння треба подрібнювати.
Використання:
Готувати «пудинг» з йогурту чи рослинного молока;
Додавати у смузі, щоб надати густоти;
Замінювати яйця у випічці (1 ст. л подрібненої чіа та 2 ст. л води);
Робити свіжі джеми чи топінги для сніданку;
Посипати на вівсянку чи мюслі.
Що корисніше
Все залежить від ваших цілей:
Потрібна клітковина та кальцій — чіа стане лідером;
Більше білка та здорових жирів для енергії — обирайте гарбузове;
Ідеальний варіант — чергувати їх або поєднувати в одній страві, щоб отримати максимальну користь.
Насіння — це маленькі, але потужні «супергерої» у вашому раціоні. Додавайте їх щодня, експериментуйте зі смаком і текстурою, і ваше тіло віддячить енергією, міцними кістками та здоровим серцем.