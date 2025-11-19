Гарбуз або чіа: яке насіння корисніше для вашого здоровʼя / © Credits

Воно підтримує серце, кістки, травлення та загальний тонус організму, проте робить це по-різному. Видання Martha Stewart спробувало розібратися, яке ж насіння підходить саме вам і як його краще вживати.

Гарбузове насіння

Відоме ще як «пепітас», багате на білок, цинк та здорові жири. Воно містить Омега-3 (альфа-ліноленова кислота) та Омега-6, а також мононенасичені жири, які допомагають підтримувати серце та нормальний тиск.

Окрім того, гарбузове насіння — це джерело магнію, фосфору, заліза та селену. Ці мінерали підтримують роботу м’язів, нервової системи та імунітет. А амінокислота триптофан у поєднанні з магнієм і цинком допомагає краще спати.

Антиоксиданти, такі як вітамін Е та флавоноїди, зменшують запалення, а насіння зі шкіркою містить ще й близько 5 г клітковини на 28 г, що також підтримує травлення.

Вживання:

Посипати ґранолу, йогурт або салат;

Додати у ґранолові батончики, випічку, супи чи хумус;

Подрібнити у кремоподібну «масу» для тостів або соусів;

Смажити з приправами для хрусткого перекусу.

Чіа

Насіння чіа не менш потужне, аніж гарбузове. Воно розбухає у рідині до 12 разів свого розміру та додає стравам текстури та корисної клітковини. Чіа багате на кальцій, магній, фосфор, селен та марганець, все, що підтримує кістки, метаболізм і антиоксидантний захист.

Чіа також містить Омега-3, яке корисне для серця. Варто пам’ятати, щоб організм краще засвоїв поживні речовини, насіння треба подрібнювати.

Використання:

Готувати «пудинг» з йогурту чи рослинного молока;

Додавати у смузі, щоб надати густоти;

Замінювати яйця у випічці (1 ст. л подрібненої чіа та 2 ст. л води);

Робити свіжі джеми чи топінги для сніданку;

Посипати на вівсянку чи мюслі.

Що корисніше

Все залежить від ваших цілей:

Потрібна клітковина та кальцій — чіа стане лідером;

Більше білка та здорових жирів для енергії — обирайте гарбузове;

Ідеальний варіант — чергувати їх або поєднувати в одній страві, щоб отримати максимальну користь.

Насіння — це маленькі, але потужні «супергерої» у вашому раціоні. Додавайте їх щодня, експериментуйте зі смаком і текстурою, і ваше тіло віддячить енергією, міцними кістками та здоровим серцем.