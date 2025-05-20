Гаряча йога: модний тренд або потужна терапія для тіла та розуму / © www.credits

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У сучасному світі новим витком популярності стала гаряча йога — інтенсивна практика, яка відбувається у спеціально нагрітих приміщеннях і обіцяє не лише гнучкість, а й детоксикацію, спалення калорій, покращення психічного стану та навіть омолодження шкіри, про це розповіло видання Medical News Today.

Та чи справді вона така ефективна та безпечна, як здається на перший погляд? У цій статті ми розглянемо, що таке гаряча йога, її основні види, користь для жіночого здоров’я, можливі ризики, та на що слід звернути увагу початківцям. Також розберемося, чим гаряча йога відрізняється від звичайної йоги та пілатесу, і кому вона підходить.

Що таке гаряча йога

Гаряча йога — це загальна назва для занять йогою, які проходять у спеціально підігрітих студіях з температурою від 26°C до 40°C та підвищеною вологістю. Така атмосфера імітує клімат Індії — батьківщини йоги — та створює умови для інтенсивнішого потовиділення та розігріву м’язів.

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Важливо знати: гаряча йога не дорівнює бікрам-йозі. Бікрам — це окремий стиль, який включає визначену послідовність з 26 поз та 2 дихальних вправ, виконується за 40,5°C та 40% вологості. Але зараз через певні репутаційні аспекти навколо засновника Бікрам-йоги, більшість студій використовують більш загальну назву «гаряча йога».

Які види гарячої йоги існують

Бікрам-йога

Віньяса-гаряча йога — динамічна, з плавними переходами між позами.

Мокша-йога — гармонійна та екологічно орієнтована школа.

Форрест-йога — фокус на емоційне зцілення та силу центру.

Гаряча Інь-йога — глибоке розтягування у повільному темпі.

Ф’южн-гаряча йога — мікс із кардіо, пілатесу, балету.

Також існує «тепла» йога — менш інтенсивний варіант для початківців, за температури 26–30°C.

Чим корисна гаряча йога

Покращує гнучкість. Тепле середовище дозволяє м’язам розігрітись швидше, це зменшує ризик травм та сприяє глибшому розтягуванню.

Розвиває силу. Позування у гарячій йозі триває довше, ніж у традиційній. Наприклад, утримання пози планки зміцнює як м’язи кора, так і м’язи ніг.

Підтримує здоров’я кісток. Регулярна гаряча йога підвищує щільність кісткової тканини у жінок у пременопаузі.

Спалює більше калорій. Через температуру та тривале перебування у складних позах — витрати енергії значно вищі, ніж у звичайній хатха-йозі.

Зменшує рівень стресу та тривожність . Йога знижує рівень кортизолу — гормону стресу. Гаряча йога у цьому ще ефективніша завдяки фізичному очищенню через піт.

Покращує роботу серцево-судинної системи. Тренування у спекотному середовищі активізує серце та дихання, подібно до легкого кардіо.

Очищає шкіру. Інтенсивне потовиділення очищує пори, покращує кровообіг, що може позитивно вплинути на тон і пружність шкіри.

Гаряча йога та психічне здоров’я

Окрім фізичних переваг, гаряча йога сприяє внутрішньому балансу. Під час занять людина занурюється у практику настільки глибоко, що думки про проблеми відходять на задній план. Це свого роду медитація у русі. Практика покращує сон, концентрацію та підвищує впевненість у собі.

Кому не варто практикувати гарячу йогу

Перед початком занять варто порадитися з лікарем, особливо якщо у вас:

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серцево-судинні захворювання

проблеми з тиском

діабет

тепловий удар у минулому

вагітність

Увага: надмірне тепло може викликати зневоднення чи тепловий шок. Обов’язково пийте достатньо води до, під час та після занять.

Що потрібно знати новачкам

Одяг: обирайте легку спортивну форму, яка не вбирає вологу. Бавовна — не найкращий варіант.

Рушник і килимок: піт може робити поверхню слизькою — рушник на килимок значно покращить зчеплення.

Не соромтеся робити паузи: якщо стало погано — краще сісти, відпочити, відновити дихання.

Починайте з низькотемпературних занять: якщо ви не звикли до спеки, краще почати з класів при 26–30°C.

Чи можна займатися гарячою йогою вдома

Так! Для цього знадобляться:

інфрачервоний обігрівач

зволожувач повітря

невелике, закрите приміщення

спеціальний килимок та рушник

Але домашня гаряча йога вимагає уважності та обережності — ви самі відповідаєте за температуру та безпеку.

Гаряча йога — не заміна традиційної, а її доповнення. Вона може підходити тим, хто хоче інтенсивніших занять, більшого потовиділення, глибших розтяжок і швидшого прогресу. Але не варто відмовлятися від звичайної практики, особливо у дні, коли вам потрібно більше спокою та м’якого підходу.

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Якщо ви любите активність, не боїтеся спеки та хочете покращити тіло та настрій — гаряча йога може стати вашою новою улюбленою практикою. Але головне — не забувайте про безпеку, гідратацію та поступовість. Як і у всьому — слухайте своє тіло.