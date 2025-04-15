Гельмінт в оці: офтальмолог розповів, як уникнути зараження

Як гельмінт потрапляє в організм людини / © Credits

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Як гельмінт потрапляє в організм людини та зокрема око, якими симптомами дає про себе знати та як впливає на зорову систему, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Дирофіляріоз — це паразитарне захворювання, спровоковане круглими червами роду Dirofilaria. Ниткоподібний гельмінт може локалізуватися в будь-якому органі, зокрема — оці. Як він туди потрапляє?

Зазвичай гельмінти роду дирофілярія живуть у підшкірній клітковині собак та кішок. Посередником між твариною і людиною є комарі — комар кусає інфіковану тварину, разом із кров’ю до його організму потрапляють личинки гельмінта, які він передає людині під час наступного укусу. Пряме зараження від кішки чи собаки до людини неможливе.

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Погана новина — паразит може переміщатися від одного внутрішнього органу кровоносними судинами до іншого в пошуках кращих умов для існування або з рухом крові, досягаючи 15-30 см у довжину. Хороша — в людському організмі він не розмножується, тобто не відкладає личинки, як у випадку з тваринами.

Найчастіше про наявність гельмінта свідчать такі симптоми як:

відчуття стороннього тіла в оці або «ниткоподібного» руху в оці чи під повікою;

печіння;

свербіж;

набряк ока, пухлина;

почервоніння білків (склер);

нав’язливий головний біль;

зниження гостроти зору.

Найчастіше пацієнти звертаються до офтальмолога з відчуттям повзання в оці, яке не зникає ані після сну, ані після відпочинку.

Видаляють паразита через надріз під час хірургічної операції. Якщо його своєчасно не дістати, він може призвести до пошкодження рогівки, розвитку глаукоми, а у деяких випадках — і до часткової або повної втрати зору, зумовленої атрофією зорового нерва.

Піковий період активності комарів — травень-жовтень. У цей проміжок часу вони потрапляють до організму і починають повільно рости під шкірою чи слизовою оболонкою очей. Від моменту зараження до досягнення 5-10 см минає в середньому 6 місяців.

Профілактика захворювання передбачає:

обмеження прогулянок увечері або в дощову погоду;

використання репелентів і фумігаторів.

Репеленти маскують або змінюють природні людські запахи, що приваблюють комах, впливаючи на їхні органи нюху.

Фумігатори випаровують подібні речовини у закритих приміщеннях. Для цього їх попередньо потрібно підключити до розетки.

ставити на вікна москітні сітки;

знешкоджувати комарів у житлових приміщеннях, адже самка комара може за раз відкласти до 200 яєць, з яких комарі вилупляться за тиждень-півтора;

регулярну дегельмінтизацію домашніх улюбленців;

І, звісно, за появи дискомфорту, як от відчуття руху в оці, потрібно одразу звернутися до офтальмолога. В жодному разі не намагайтеся «витравити» паразита самостійно, бо це може звершитися повною і незворотною втратою зору.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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