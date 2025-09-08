Гігієна сну: чи все ви робите правильно / © Credits

Часто ми схильні звинувачувати стрес, кофеїн або навіть «нічого конкретного», але справжньою причиною може бути порушення гігієни сну, про це розповіло видання Kettering Health.

Гігієна сну — це сукупність звичок і умов, які сприяють якісному відпочинку. Це не лише про зручну подушку чи правильну температуру у кімнаті, а й про щоденні ритуали, які допомагають тілу та мозку перемкнутися у режим відновлення.

Середньостатистичному дорослому необхідно мінімум 7 годин якісного сну на добу. І якщо вам постійно не вдається цього досягти, варто звернути увагу на власні вечірні звички.

Важливість сну

Сон — це не «пасивний відпочинок», а активний процес відновлення. Під час сну:

мозок переробляє отриману за день інформацію;

тіло відновлює клітини, зміцнює імунітет;

знижується рівень стресових гормонів;

регулюється робота серцево-судинної системи.

Недосипання може спричиняти серйозні проблеми, від дратівливості та поганої концентрації до серцевих хвороб, інсульту, діабету та депресії.

Правильна гігієна сну

Харчування

Уникайте важкої вечері перед сном. Шлунку доводиться працювати вночі, а це заважає повноцінному відпочинку.

Відмовтеся від кави та енергетиків після обіду. Кофеїн зберігає збуджувальний ефект до 6 годин.

Вечірній перекус може бути легким, наприклад, йогурт, тепле молоко, банан або горіхи.

Рух протягом дня

Регулярні фізичні вправи допомагають швидше заснути та покращують якість сну.

Важливо: не тренуйтеся за 2-3 години до сну, адже тіло ще буде у тонусі.

Вечірні ритуали

Наш мозок любить сигнали. Якщо ви щовечора робите ті самі дії, наприклад, вмиваєте обличчя, чистите зуби, читаєте кілька сторінок книги, організм поступово налаштовується на сон.

Навколишнє середовище

Температура у спальні має бути 18–20°C.

Кімната повинна бути темною та тихою. Якщо це складно зробити, використовуйте блекаут штори та вушні затички.

Легкий фоновий шум, наприклад, вентилятор або білий шум, можуть бути кращим вибором, ніж засинання під телевізор.

Мінімізування використання гаджетів

Світло від екранів смартфонів і ноутбуків гальмує вироблення мелатоніну — гормону сну. Намагайтеся відкладати телефон мінімум за годину до відпочинку.

Маленькі кроки — великі результати

Не намагайтеся змінити все за один вечір. Почніть із найпростішого, лягати та вставати в один і той самий час, навіть у вихідні. Потім поступово додавайте інші корисні звички.

Пам’ятайте: якщо ви вже кілька тижнів дотримуєтеся правил гігієни сну, але все одно маєте труднощі із засинанням, варто звернутися до сомнолога чи лікаря-невролога. Інколи проблема криється у прихованих розладах сну, наприклад, апное, безсоння тощо.

Сон — це не розкіш, а необхідність для здоров’я та краси. Достатній відпочинок зробить вас енергійними, підвищить настрій, допоможе підтримувати вагу та навіть покращить стан шкіри. Тож піклуватися про гігієну сну, означає інвестувати у себе.