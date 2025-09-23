Гімнастика для очей: чи справді вона коригує катаракту й короткозорість

Гімнастика для очей / © Credits

Які вправи виконувати, як вони працюють та чому гімнастика для очей не допомагає позбутися короткозорості, далекозорості чи астигматизму, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Гімнастика для очей — комплекс вправ, який допомагає розслабити очні м’язи після тривалого напруження, зменшити сухість очей, тренувати акомодацію, знижуючи ризик спазму. Яким чином?

Одна з найпоширеніших вправ, яку рекомендують офтальмологи, дуже проста — кліпання. Йдучи вулицею або виконуючи побутові справи, людина кліпає орієнтовно 15–20 разів за хвилину. Під час роботи за комп’ютером — від 3 до 7 разів на хвилину. Коли ми фокусуємо увагу на тексті чи зображенні, рефлекс моргання пригнічується. Це призводить до втоми очей, синдрому сухого ока та навіть тимчасового погіршення зору.

Часте кліпання забезпечує нормальне вироблення сльози — прозорої рідини, яка зволожує очі, захищає їх від пилу, алергенів та інших сторонніх часточок.

На близьких відстанях війчастий, або циліарний, м’яз скорочується і напружується. Форма кришталика — оптична сила — змінюється завдяки акомодації, тобто здатності ока фокусуватися на різних відстанях. За це відповідають війчастий м’яз і циннові зв’язки.

Друга найпоширеніша вправа для очей, розроблена Американською асоціацією оптометристів — 20:20:20, яка виконується під час тривалої зорової роботи. Кожні 20 хвилин необхідно щонайменше 20 секунд дивитися вдалечінь на предмети, розташовані на відстані 20 футів, тобто шести метрів.

Корисно також гуляти на вулиці та розглядати будівлі, дерева, людей тощо. Ідеально виділяти на прогулянку 30–60 хвилин щодня. Якщо такої змоги немає, можна, наприклад, виходити на кілька зупинок раніше дорогою на роботу чи з роботи.

У людей, які працюють за комп’ютером, багато пишуть або читають, може виникати функціональна короткозорість. Її ще називають псевдокороткозорістю. На відміну від справжньої міопії функціональна виникає через перенапруженість акомодації. В цьому разі вправи для очей будуть корисними лише в комбінації з корекцією зору окулярами або контактними лінзами та апаратною терапією.

Одна з причин короткозорості — подовження передньо-задньої довжини ока. Око стає довшим, ніж «закладено» оптичною силою рогівки і кришталика. Тому світлові промені збираються у фокус раніше, ніж треба, й перед сітківкою. У нормі вони мають збиратися на сітківці. Якщо за сітківкою — виникає далекозорість. За астигматизму світлові промені не збираються в одну точку на сітківці, а формують кілька фокусів чи розмиту пляму.

У такому разі гімнастика для очей безсила. Чому?

По-перше, подовжене око за короткозорості або коротше за далекозорості — це анатомічна особливість. По-друге, рогівка і кришталик заломлюють світло нормально, але око довше/ коротше, ніж потрібно, тому фокус падає не на сітківку.

За астигматизму рогівка або кришталик мають неправильну форму — не сферичну, а більш овальну чи нерівну.

Анатомічні особливості можна виправити лише окулярами, контактними лінзами чи лазерною корекцією зору.

Гімнастика для очей — кліпання, правило 20:20:20, рухи очима вгору-вниз, вліво-вправо, малювання очима цифр — корисна для всіх. Але вона не замінює консультацію у лікаря-офтальмолога і не може бути єдиним варіантом лікування за короткозорості, далекозорості чи астигматизму.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!