Хірургічне лікування косоокості: лікар-офтальмолог розповів про особливості коригування

Двоїстість зображень, зорова перевтома, труднощі під час роботи та читання, втрата об’ємності зображень і глибини сприйняття можуть бути симптомами косоокості як у дітей, так і в дорослих. Вона може бути вродженою і набутою.

Чому виникає косоокість, якою буває та як коригується хірургічними способом, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Види та причини виникнення косоокості

Косоокість, або страбізм – це порушення положення очей, яке характеризується відхиленням однієї із зорових ліній від спільної точки фіксації на певному об’єкті чи предметі. Що це означає?

В нормі світлові промені проходять крізь зіницю, кришталик і склоподібне тіло та потрапляють точно на сітківку. Далі за участі зорового нерва картинка з правого та лівого ока обробляється і "зливається" в одне об’ємне повномірне зображення. Людина отримує всю потрібну інформацію про навколишній світ і вільно орієнтується у просторі.

За косоокості руховий м’яз одного ока скорочується (працює) сильніше, а руховий м’яз з протилежного боку скорочується набагато слабше. Через відсутність правильного положення очей мозок не може сформувати єдине чітке зображення, бо очі не фокусуються одночасно на одному предметі чи об’єкті. Тому він автоматично відключає більш слабке око з процесу оброблення візуальної інформації. В деяких випадках воно стає "лінивим". У медицині цей стан називається амбліопією.

Косоокість буває:

збіжна, коли очі відхиляються від зорової осі всередину;

розбіжна, коли очі відхиляються від зорової осі назовні;

співдружня, коли косоокість частково або повністю повʼязана з короткозорістю чи далекозорістю;

паралітична, коли косоокість виникає від порушення іннервації мʼязів.

Розвиватися захворювання може в будь-якому віці після перенесення інфекційних хвороб, черепно-мозкових травм, інсульту, ботулізму, травм очей тощо. У дітей косоокість можуть спровокувати багато станів. Серед них – дитячий церебральний параліч та інші порушення роботи центральної нервової системи, ретинобластома (вроджена пухлина ока).

Також нерідко косоокість супроводжує такі особливості будови ока, як астигматизм, короткозорість чи далекозорість. Фактором ризику є сімейна історія косоокості.

Хірургічне лікування косоокості: показання і протипоказання

Косоокість залежно від виду корегується за допомогою окулярів, зокрема призматичних, м’яких контактних лінз, плеоптики, оклюзії. Плеоптика (апаратне лікування) дозволяє увімкнути "ліниве" око, яке мозок відключає від аналізу й оброблення візуальної інформації. Оклюзія, навпаки, – тимчасово вимкнути око, яке має вищу гостроту зору. Або ж вимикати очі по черзі, якщо вони мають однакову гостроту. Під час цього методу лікування одне око закривають спеціальною наклейкою.

Інший метод лікування – хірургічне втручання, під час якого очний м’яз або посилюють, або послаблюють, щоб досягнути м’язового балансу.

Якщо косоокість не коригується окулярами та не піддається іншим методам лікування, проводиться рецесія (переміщення) внутрішнього прямого мʼяза ока, що працює сильніше, тобто операція на його послаблення, і резекція (вкорочення) зовнішнього прямого мʼяза ока, що працює слабкіше, тобто операція на його посилення.

Хірургічне лікування косоокості не потребує госпіталізації, проводиться під місцевою анестезією, але виконується в кілька етапів. Перший етап проводиться на двох мʼязах одного ока (один мʼяз послаблюють, а мʼяз з протилежного боку посилюють). Через деякий час, зазвичай через місяць, оцінюють положення очей – якщо зберігається певний кут косоокості, проводять другий етап на другому оці. Кількість втручань визначається індивідуально під час лікування, оскільки визначити це наперед у конкретного пацієнта практично неможливо.

Після операції пацієнт має обов’язково наступного дня завітати до клініки на огляд. І протягом 3-4 тижнів закрапувати очі спеціальними краплями.

Показаннями до хірургічного втручання є:

неакомодаційна косоокість, коли виправити порушення зору за допомогою лінз та окулярів неможливо;

астенопія, або зорова перевтома;

диплопія – порушення бінокулярного зору, яке призводить до двоїстості зображень;

вимушений поворот голови внаслідок косоокості.

Перед операцією пацієнт проходить загальне обстеження організму, щоб можна було виключити хвороби й патології, за яких хірургічна корекція заборонена. До абсолютних протипоказань належать некомпенсовані неврологічні, ендокринні, серцево-судинні порушення, вагітність і грудне вигодовування. До відносних – низький зір на оці, яке косить (менше ніж 0,1-0,2), через високу ймовірність рецидиву косоокості після лікування.

Сама операція безболісна, після її проведення пацієнт може повертатися до звичного життя. Головне – дотримуватися післяопераційних порад і закрапувати очі краплями.

Також хочу нагадати: якщо ви маєте астигматизм, короткозорість і далекозорість, щороку перевіряйте зір в офтальмолога. Це дозволить своєчасно діагностувати та скорегувати косоокість, яка в деяких випадках може супроводжувати ці захворювання.

Бережіть себе і свій зір!

Читайте також: