Гранат: як цей фрукт і його сік зміцнюють ваше здоров’я

Гранат / © Associated Press

Реклама

Видання Truemeds розповіло, що гранат підтримує серце, зміцнює імунітет, знижує ризик хронічних захворювань і навіть сприяє красі шкіри. У цій статті ми розповімо, чим корисний гранат і його сік, як правильно вживати цей фрукт, які є обмеження та чому він вартий місця у вашому щоденному раціоні.

Унікальність гранату

Гранат походить із Близького Сходу та Середньої Азії, але сьогодні його вирощують у багатьох країнах світу з теплим кліматом. Сезон свіжих плодів триває з вересня по листопад, проте завдяки гарному зберіганню їх можна знайти у магазинах аж до січня.

Їстівна частина граната — це соковиті зернятка, яка приховані під товстою шкіркою. Вони містять:

Реклама

вітамін С — для імунітету та здоров’я шкіри,

вітамін К — для судин і кісток,

калій — для роботи серця та м’язів,

залізо — для кровотворення,

харчові волокна — для гарного травлення,

антиоксиданти, які захищають клітини від старіння.

Ці зерна можна їсти свіжими, додавати у салати, десерти чи робити з них натуральний сік.

Користь гранату

Бореться із запаленням. Антиоксиданти граната допомагають зменшувати запальні процеси, а це особливо важливо для профілактики хронічних хвороб. Стабілізує тиск. Регулярне вживання соку знижує ризик гіпертонії та підтримує еластичність судин. Полегшує біль за артриту. Гранат зменшує дискомфорт у суглобах завдяки протизапальним властивостям. Захищає серце. Знижує рівень «поганого» холестерину та запобігає розвитку атеросклерозу. Допомагає за анемії. Завдяки залізу покращує кровотворення та бореться з втомою. Підтримує травну систему. У народній медицині гранат використовували проти розладів травлення, а чай із його листя вважався лікувальним. Має протимікробну дію. Сік і зерна граната знищують бактерії та грибки, захищають організм, зокрема ротову порожнину. Підтримує роботу мозку. Гранат може покращувати пам’ять і знижувати ризик нейродегенеративних хвороб. Сприяє чоловічому здоров’ю. Вживання соку може допомогти за еректильної дисфункції завдяки поліпшенню кровообігу. Підсилює імунітет. Гранат — потужний природний захист від вірусів і бактерій.

Зручний формат користі

Гранатовий сік — чудова альтернатива. Він зберігає більшість корисних властивостей. Однак важливо обирати 100% натуральний продукт без цукру. Пакетовані напої з ароматизаторами не принесуть користі, а лише додадуть калорій.

Як правильно відкрити гранат

Відріжте «корону» зверху. Зробіть кілька неглибоких надрізів по шкірці. Розкрийте фрукт на частини. Легенько вибийте зерна ложкою чи виберіть руками.

Побічні ефекти

Хоча гранат вважається безпечним, є нюанси:

у деяких людей може бути алергія,

надмірна кількість іноді викликає дискомфорт у шлунку,

сік може знижувати тиск, тому людям із гіпотонією варто бути обережними.

Перед регулярним вживанням у лікувальних цілях краще проконсультуватися з лікарем.

Реклама

Гранат — це справжнє джерело антиоксидантів та біоактивних сполук. Він допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, зміцнює імунну систему та уповільнює процеси старіння.

Додати гранат у свій раціон — це просто та смачно. Ви можете насолоджуватися зернами як перекусом, прикрашати ними страви чи пити натуральний сік. Цей фрукт не лише подарує вам заряд енергії та свіжості, а й подбає про здоров’я серця, мозку та імунітету.