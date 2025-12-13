Гвоздика: її користь для вашого здоровʼя / © Credits

Реклама

Видання Cleveland Clinic розповіло, що гвоздика — це сушені бутони квітів вічнозеленого дерева, яке росте у країнах Східної Африки та Південно-Східної Азії. Особливий аромат цієї спеції забезпечує евгенол, який у великих концентраціях міститься в олії гвоздики. Саме цей компонент може мати протизапальні та антибактеріальні властивості.

Хоча вживати гвоздику у звичайній кількості в їжі цілком безпечно, наукових доказів, що вона лікує хвороби, поки що недостатньо.

Потенційні переваги для здоров’я

Полегшує зубний біль і підтримує здоровʼя ясен. Гвоздична олія може допомогти полегшити зубний біль та запобігати запаленню ясен. Деякі люди наносять її безпосередньо на ясна, але лікарі радять бути обережними, адже олія може спричиняти печіння та подразнення.

Може знижувати рівень цукру у крові. Евгенол може впливати на рівень цукру у крові. Але людям із діабетом слід бути обережними, бо поєднання гвоздикових продуктів з ліками для зниження цукру може призвести до його небезпечно низького рівня.

Потенційна антиракова дія. У лабораторних дослідженнях евгенол та екстракти гвоздики показали протиракові властивості. Але концентрації у цих дослідженнях були надзвичайно високими та токсичними для людей. Для підтвердження ефекту від вживання спеції у звичайній їжі потрібно більше досліджень.

Полегшення свербіння шкіри. Деякі дослідження показують, що гвоздична олія може зменшувати свербіж, але її слід використовувати обережно, адже у деяких людей з’являється подразнення.

Допомога під час застуди. Парові інгаляції з гвоздикою можуть тимчасово полегшити закладеність носа, а традиційна медицина Сходу часто радить розжовувати гвоздику для полегшення болю у горлі та кашлю.

Ризики та побічні ефекти

Діти : гвоздична олія може бути токсичною та викликати проблеми з печінкою й судоми.

Вагітність та лактація: невідомо, як концентровані продукти впливають на мам і немовлят.

Згортання крові: евгенол може знижувати здатність крові згортатися, тому варто бути обережними тим, хто приймає антикоагулянти чи готується до операції.

Цукровий діабет: ризик різкого зниження цукру за приймання ліків для діабету.

Порада: вживати гвоздику як спецію в стравах і напоях безпечніше, ніж пити концентровану гвоздикову воду чи застосовувати олію без контролю лікаря.

Реклама

Гвоздика — це спеція з тисячолітньою історією, аромат якої здатний перетворити будь-яку страву на святкову. Вона може мати деякі корисні властивості, але пам’ятайте, справжній ефект для здоров’я дає збалансоване харчування та активний спосіб життя, а не чарівна спеція у чистому вигляді.