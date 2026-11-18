Двоє літніх людей на прогулянці / © Credits

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Вам не обов’язково доводити себе до поту, щоб підтримати здоровʼя мозку. Достатньо 10-хвилинної неспішної прогулянки — наприклад, спокійного кола навколо кварталу — щоб відчути піднесення, спокій і більшу зібраність.

Як отримати користь від ходьби для здоров’я мозку, розповідає Woman`s World.

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Що кажуть дослідження про вплив повільної ходьби на мозок

Невелике дослідження, опубліковане у виданні Imaging Neuroscience, вивчало, що відбувається, коли люди рухаються у дуже спокійному темпі протягом лише 10 хвилин. Як повідомляє Medical News Today, це призводить до миттєвого покращення настрою, підвищення пильності та прискорення реакції. Йдеться про темп, який можна порівняти з «повільним бігом» (або дуже повільною ходьбою) — приблизно 1,6 км за 16–32 хвилини (на біговій доріжці це відповідає швидкості близько 3,2 км/год). Якщо під час руху ви можете вільно підтримувати розмову — значить, ви обрали ідеальний темп.

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Чому повільні прогулянки творять дива

Може здатися, що для отримання реальної користі потрібно докладати значних зусиль, але це не так. Попередні дослідження свідчать, що помірна фізична активність позитивно впливає на нервові клітини, пов’язані з навчанням і настроєм. Іншими словами, такий легкий темп — це не просто «краще, ніж нічого», він справді приносить користь вашому мозку.

Вам не потрібен абонемент у спортзал, спеціальне взуття чи година вільного часу. Достатньо лише 10 хвилин і бажання вийти на вулицю. Головна перевага повільної прогулянки полягає в тому, що її дуже легко вписати у повсякденне життя.

Ось кілька варіантів, коли можна здійснити таку 10-хвилинну прогулянку:

після сніданку, перш ніж братися за список справ на день;

під час обідньої перерви (навіть якщо це просто прогулянка навколо місця для паркування); перед вечерею, щоб позбутися післяобідньої втоми;

або після вечері — як спосіб м’яко розслабитися (а також стабілізувати рівень цукру в крові!).

Не варто все ускладнювати. Вставте навушники, зателефонуйте другу або просто насолодіться тишею. Головне — рухатися: неквапливо, недовго і без жодного тиску щодо швидкості чи відстані.

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Коротко про користь повільних прогулянок для здоров’я мозку

Якщо ви відчуваєте «туман у голові», млявість або просто легкий смуток — дозвольте собі бути до себе добрішими. Неспішна прогулянка околицями може покращити ваш настрій і ясність розуму більше, ніж ви очікуєте.

Тож взувайте найзручніші черевики, виходьте на вулицю й подаруйте своєму мозку 10 хвилин легкого руху. Ви здивуєтеся, наскільки краще почуватиметеся, повернувшись додому.

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