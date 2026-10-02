Як досягти бажаного рівня споживання білка та клітковини: 4 поради від дієтолога

Яйця з оселедцем / © Credits

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Білок і клітковина відіграють важливу роль у збалансованому харчуванні, проте забезпечувати їхній належний рівень постійно може бути непросто, особливо в напружені дні.

Сертифікований дієтолог ділиться з Нealthline чотирма практичними стратегіями, які допомагають йому зробити ці поживні речовини невід’ємною частиною щоденного раціону.

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Для доктора Джареда Мічама — сертифікованого дієтолога, фітнес-фахівця і викладача — задоволення потреб організму полягає не стільки в ретельному відстеженні поживних речовин, скільки у створенні стабільного режиму, який базується на продуктах, багатих на білок і клітковину, та різноманітності харчування.

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Ось що їсть доктор Мічам протягом типового дня і що ви можете застосувати з його підходу, щоб зробити білок і клітковину постійними складниками власного раціону.

Складайте раціон, орієнтуючись на білки та клітковину

Підхід доктора Мічама починається з вибору продуктів, які природним чином містять білок, клітковину та інші поживні речовини, а не зі спроб досягти конкретних кількісних показників у кожному прийманні їжі.

Як дієтолог, він розглядає білок і клітковину як фундамент свого щоденного харчування та способу життя загалом, а не як цілі, за якими треба свідомо полювати.

На сніданок він зазвичай їсть ¾ склянки вівсяних пластівців (у сухому вигляді) з 2 столовими ложками арахісової пасти та 30 грамами сироваткового протеїну, розведеного водою. Після силового тренування він може влаштувати другий сніданок, який складається з чотирьох яєчних білків, двох цілих яєць і склянки ягід.

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На обід поєднує джерела білка (курку, рибу, нежирну яловичину або свинину) з такими продуктами, як сочевиця, чорна квасоля, батат, кіноа чи бурий рис. Також він додає різноманітні овочі.

Споживання вуглеводів варіюється залежно від рівня активності, але такі продукти, як вівсянка, бобові, ягоди, насіння, кіноа та овочі, стабільно забезпечують організм клітковиною та енергією, необхідними для тренувань і відновлення. Розмір порцій фахівця зумовлений його статурою, високим рівнем активності та цілями в силових тренуваннях, тому обсяг споживаної ним їжі може перевищувати потреби інших людей.

Отже, варто запозичити саму концепцію: включати джерело білка та багаті на клітковину рослинні продукти до кожного приймання їжі, а потім коригувати розмір порцій відповідно до власного апетиту, рівня активності та потреб організму.

Розподіляйте споживання білка та клітковини протягом дня

Доктор Мічам також не покладається на одне приймання їжі як основне джерело білка чи клітковини. Натомість він отримує ці поживні речовини кілька разів протягом дня.

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Він каже, що типовий прийом їжі може забезпечити щонайменше 6 грамів клітковини, а це гарантує, що навіть у найгірший день можна отримати щонайменше 30 грамів клітковини.

З білком ситуація аналогічна. Дієтолог зазначає, що отримує близько 30 грамів білка під час кожного приймання їжі, а їсть він щонайменше п’ять разів на день. Разом це становить приблизно 150 грамів або більше на добу.

Проте це його особистий показник, а не мета, якої обов’язково мають досягати всі.

Універсальнішою стратегією є саме розподіл поживних речовин. Якщо ви отримуєте більшу частину білка під час вечері або споживаєте майже всю добову норму клітковини з однієї великої порції салату, подумайте, як можна додати менші порції цих продуктів раніше протягом дня.

Сніданок із вмістом білка, фрукти чи цільнозернові продукти в першій половині дня, а також бобові та овочі на обід допоможуть поступово забезпечити організм необхідними речовинами замість того, щоб намагатися надолужити втрачене ввечері.

Зробіть свій раціон простим і зручним для повторення

Споживання достатньої кількості білка та клітковини не вимагає щоденного готування нових складних страв, насичених поживними речовинами. Доктор Мічем обирає звичні продукти, які можна комбінувати та чергувати протягом тижня.

Серед його постійних джерел білка — риба, курятина, пісна яловичина, індичка, свинина, яйця та сироватковий протеїн. Щодо клітковини, то він регулярно вживає бобові, зокрема квасолю, батат, кіноа, ягоди, листову зелень, горіхи та насіння.

Така сталість раціону особливо допомагає в напружені дні. Замість того, щоб щоразу вигадувати нові страви, визначте кілька джерел кожного поживного нутрієнта, які вам до вподоби та які ви реально можете завжди мати напохваті.

Що їсти

Фахівець радить застосовувати такий самий підхід і тим, хто прагне збільшити споживання поживних речовин.

Найкраща порада для забезпечення належного рівня клітковини — включити до раціону сочевицю, чорну квасолю, ягоди, авокадо, а також сирі горіхи й насіння. Якщо додавати один або два з цих продуктів до кожного приймання їжі, ви майже напевно досягнете своєї норми споживання клітковини.

Цей самий принцип можна застосувати й до білка. Якщо у вашому раціоні вже є його джерело, а ви потребуєте більше поживних речовин для задоволення індивідуальних потреб, змінити розмір порції може бути простіше, ніж додати ще один продукт.

Щоб отримати більше білка, не потрібно витрачати більше часу на приготування. Готування 20 грамів риби потребує стільки ж часу, скільки й 30 грамів, тож не варто надто перейматися цим: просто обирайте якісне джерело білка для кожного приймання їжі та займайтеся своїми справами.

І якщо під час їжі ви не отримали достатньо поживних речовин, це не повинно зіпсувати весь день, адже це не останнє ваше приймання їжі. Воно необов’язково має бути ідеальним чи вимагати купу часу й енергії — достатньо, щоб воно було повноцінним. Ми завжди можемо покращити ситуацію наступного разу. Просто харчуйтеся якнайкраще і живіть далі.

Дізнайтеся, коли варто приділити особливу увагу своєму раціону

Постійне споживання недостатньої кількості білка чи клітковини іноді може проявлятися у змінах самопочуття чи функціонування організму, хоча такі ознаки можуть мати й інші причини.

Доктор Мічем зазначає, що до можливих ознак дефіциту білка належать:

втрата м’язової маси

зниження сили хвату

уповільнене загоєння ран

набряки

зміни стану волосся, шкіри або нігтів

Споживання клітковини також впливає на роботу травної системи.

У людей, які не отримують достатньо клітковини, можуть спостерігатися такі симптоми, як періодичне здуття живота та закрепи, твердий кал або кал грудками (з недостатнім об’ємом), а також часте відчуття голоду або різкий занепад сил, що часто супроводжується втомою після їди.

Ці симптоми необов’язково свідчать про необхідність збільшення кількості білка чи клітковини, оскільки їх можуть спричиняти й інші чинники. Якщо вони мають стійкий характер або викликають занепокоєння, варто звернутися до медичного працівника чи сертифікованого дієтолога, щоб з’ясувати причину.

Раціон дієтолога розрахований на дуже активний спосіб життя, тому необов’язково копіювати розмір його порцій чи кількість споживаного ним білка.

Натомість його підхід пропонує простішу схему:

формуйте раціон на основі білків і клітковини

розподіляйте ці поживні речовини рівномірно протягом дня

тримайте напохваті кілька перевірених продуктів, щоб не перевантажувати себе зайвими клопотами

Що стабільнішим є ваш розпорядок, то менше вам доведеться замислюватися над дотриманням ідеальних показників під час кожного приймання їжі.

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