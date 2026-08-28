Як дожити до ста років: звички, які потрібно сформувати для тривалішого життя

Літня пара на тлі моря / © Credits

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Варто сформувати в себе невеликі, значущі звички, які допоможуть залишатися здоровими, почуватися якнайкраще та процвітати на кожному етапі життя.

До чого треба себе привчити заради довгого життя, розповідає Нealthline.

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Їжте багато здорової рослинної їжі

Вживання переважно рослинної їжі — це одна з практик, яку, зазвичай, поділяють люди, що живуть у «блакитних зонах». «Блакитні зони» — це частини світу, де люди загалом живуть довше та здоровіше, ніж в інших частинах світу.

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Дослідження пов’язують рослинну дієту зі зниженням ризику таких захворювань, як:

хвороби серця

діабет 2 типу

ожиріння

стеатотична хвороба печінки, пов’язана з метаболічною дисфункцією.

Під час дотримання рослинної дієти рекомендується вживати різноманітні продукти, зокрема:

фрукти

овочі

горіхи

насіння

цільнозернові продукти

квасолю.

Залишайтеся фізично активними

Не дивно, що фізична активність може зберегти ваше здоров’я та додати роки до вашого життя. Фактично, спосіб життя, який природним чином включає рух, є ще однією поширеною практикою серед населення «блакитної зони».

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти вам досягти таких переваг, як:

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запобігання збільшенню ваги

покращення настрою

зниження ризику розвитку хронічних захворювань

покращення якості сну та рівня енергії.

Більшість дорослих повинні прагнути щонайменше 150 хвилин фізичних вправ помірної інтенсивності або 75 хвилин енергійних вправ щотижня. Крім того, люди повинні практикувати вправи для зміцнення м’язів щонайменше два дні на тиждень.

Уникайте куріння

Куріння тісно пов’язане з хворобами та передчасною смертю. Відмова від куріння, якщо ви курите, може допомогти зменшити ризик розвитку небезпечного для життя захворювання.

Пам’ятайте, що ніколи не пізно кинути. Переваги відмови від куріння з’являються від кількох хвилин або годин до років після вашої останньої сигарети.

Розставте пріоритети щодо того, що робить вас щасливими

Відчуття щастя може допомогти збільшити ваше життя. Це може включати пошук чогось, що дає вам відчуття мети, або просто уповільнення, щоб романтизувати дрібниці у вашому житті.

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Дослідження виявило значний зв’язок між щастям і тривалістю життя. Однак автори дослідження зазначають, що це залежить від багатьох факторів, включаючи суб’єктивне самопочуття та турботу про ваше психічне здоров’я.

Виділення часу для справ, які приносять вам радість, і практика вдячності може допомогти підвищити ваш рівень оптимізму та щастя.

Уникайте хронічного стресу та тривоги

Хронічний стрес — це стрес, який виникає протягом тривалого періоду. Хронічний стрес може збільшити ризик розвитку захворювань, включаючи тривожні розлади, хвороби серця та депресію.

Якщо ви регулярно відчуваєте стрес або тривогу та виявляєте, що це заважає вашому повсякденному життю, подумайте про те, щоб поговорити з медичним працівником. Він може допомогти вам створити план лікування, який допоможе зменшити стресові фактори та забезпечити полегшення.

Щоденні форми зняття стресу є ще однією поширеною практикою серед мешканців Блакитної зони. Поради щодо зменшення стресу можуть включати:

регулярні фізичні вправи

ведення щоденника про ваші переживання або почуття

розмови з довіреним другом

усвідомленість або медитацію

проведення часу на свіжому повітрі

підтримання свого кола спілкування.

Дослідники повідомляють, що підтримка здорових соціальних мереж може допомогти збільшити тривалість життя та призвести до кращого здоров’я.

Міцне коло спілкування також може допомогти вам менш негативно реагувати на стрес, що, можливо, ще більше пояснює позитивний вплив на тривалість життя.

Надання підтримки іншим також може бути корисним. Окрім прийняття турботи від друзів та родини, обов’язково відповідайте їм тим самим.

Виробіть хороший режим сну

Сон має вирішальне значення для регулювання функції клітин та сприяння відновленню вашого організму.

У дослідницькій статті 2024 року повідомляється, що довголіття, ймовірно, пов’язане з регулярними режимами сну, такими як лягання спати та пробудження приблизно в один і той самий час щодня.

Тривалість сну також, здається, є фактором, причому як недостатній, так і надмірний сон шкідливий.

Занадто малий сон також може сприяти запаленню та збільшувати ризик розвитку діабету, серцевих захворювань та ожиріння. Все це пов’язано зі скороченням тривалості життя.

З іншого боку, надмірний сон може бути пов’язаний з депресією, низькою фізичною активністю та недіагностованими захворюваннями, що може негативно вплинути на тривалість життя.

Більшість дорослих повинні прагнути спати від 7 до 9 годин щоночі.

Поради щодо довголіття, які ви можете застосувати сьогодні

Різні фактори, включаючи культурні, екологічні та індивідуальні фактори, впливають на те, які зміни ви можете зробити, щоб добре старіти.

Різні фактори, включаючи культурні, екологічні та індивідуальні фактори, впливають на те, які зміни ви можете зробити, щоб добре старіти. Врахуйте свою особисту ситуацію та спосіб життя, щоб створити план здорового старіння з реалістичними та сталими цілями.

Нижче наведено кілька прикладів звичок, що сприяють довголіттю, які ви можете включити у своє повсякденне життя:

Прагніть з’їдати п’ять порцій рослинної їжі щодня.

Встановіть режим сну з регулярним часом відходу до сну та пробудження.

Виділіть 30 хвилин, щоб зайнятися хобі, яке приносить вам радість.

Зателефонуйте або відвідайте друга, якого ви давно не бачили.

Знайдіть вправу, яка вам подобається, і регулярно виділяйте для неї час. Ви навіть можете поєднати фізичні вправи зі спілкуванням, записавшись на заняття танцями або в групу бігу.

Практикуйте вдячність та усвідомленість протягом дня.

Які спільні звички мають люди, які живуть найдовше

Люди, які живуть у «блакитних зонах», зазвичай, живуть довше, ніж інші. Звички, поширені серед цих людей, включають:

розвиток підтримувальних соціальних та сімейних мереж

щоденні практики зняття стресу

вживання переважно рослинної їжі

контроль споживання калорій

уникнення або обмеження алкоголю

прийняття почуття мети

включення руху у своє повсякденне життя.

Чи збільшують фізичні вправи тривалість життя

Дослідження 2025 року виявило значний зв’язок між рівнем фізичної активності та тривалістю життя. Дослідники припускають, що якби всі дорослі були такими ж активними, як 25% населення, американці віком від 40 років могли б жити в середньому на 5,3 року довше.

Які продукти їдять люди в «блакитних зонах»

Хоча конкретні дієтичні фактори різняться, люди в «блакитних зонах» схильні харчуватися переважно рослинною їжею. Вони також можуть контролювати споживання калорій, що може включати періодичне голодування, та обмежувати споживання алкоголю.

Наскільки сон впливає на довголіття

Стаття 2025 року пов’язує менше семи годин сну з коротшою тривалістю життя, а достатній сон — з довшою тривалістю життя.

Однак варто зазначити, що деякі дослідження показують, що надмірний сон також може мати негативний вплив на здоров’я. Більшість дорослих повинні прагнути спати від 7 до 9 годин щодня.

Який найважливіший фактор для довгого життя

Не існує єдиної практики, яка б найбільше покращила тривалість життя. Натомість, впровадження кількох здорових звичок матиме найкращий вплив на тривалість вашого життя.

Огляд 2026 року показує, що якість сну та рівень фізичної активності можуть бути двома найважливішими факторами здорового старіння, що додатково підтверджується дієтою та психічним добробутом.

Довголіття може здаватися поза вашим контролем, але багато здорових звичок можуть призвести вас до похилого віку.

До них належать рослинна дієта, відмова від куріння, зменшення стресу, фізичні вправи та достатній сон.

У сукупності ці звички можуть покращити ваше здоров’я та направити вас на шлях до тривалого життя.

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