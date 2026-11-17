Сіль / © Associated Press

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Згідно з результатами нового дослідження, заміна звичайної кухонної солі на сіль, збагачену калієм, може запобігти майже мільйонам смертей у всьому світі.

Про це розповідає Нealthline.

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У солі, збагаченій калієм, частина хлориду натрію (кухонної солі) замінена на хлорид калію, що сприяє зниженню артеріального тиску.

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У дослідженні, опублікованому 4 листопада, науковці з Інституту Джорджа змоделювали потенційний вплив переходу 193 країн зі звичайної кухонної солі на збагачену калієм.

Вони виявили, що такий перехід може щороку запобігати майже 3 мільйонам смертей і понад 10 мільйонам нових випадків захворювань серця та нирок у всьому світі.

Оцінка кількості смертей, яким можна запобігти за допомогою замінника солі

Ліпін Хуан, докторка філософії (PhD) та співавторка дослідження, розповіла Healthline, що команда розпочала аналіз із поточних показників артеріального тиску, розподілених за статтю, віком і країною.

За її словами, дослідники оцінили, як повний перехід зі звичайної солі на її замінник вплине на споживання натрію і калію, рівень артеріального тиску та ризик виникнення захворювань.

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Команда змоделювала склад, який містить 75% хлориду натрію та 25% хлориду калію. У дослідженні було зроблено оцінку таких щорічних показників у всьому світі:

2,96 мільйона смертей, яких вдалося б уникнути за умови повної заміни солі;

1,85 мільйона смертей, яких вдалося б уникнути, замінивши лише ту сіль, яку люди використовують удома;

590 000 смертей, яких вдалося б уникнути, замінивши сіль, що вживається вдома, для людей із діагностованим підвищеним артеріальним тиском.

Автори зазначили, що модель ґрунтується на даних кількарічної давнини та низці припущень, а також наголосили, що будь-яка масштабна заміна солі потребуватиме багатьох років.

Що таке сіль, збагачена калієм

За даними Інституту Джорджа (The George Institute), у солі, збагаченій калієм, частина хлориду натрію (який міститься у звичайній кухонній солі) замінена на хлорид калію.

Відповідаючи на запитання про інші види солі — наприклад, кошерну або морську, — докторка Хуан зазначила, що вони можуть містити певні мікроелементи, «які мають репутацію корисних для здоров’я, проте, власне, вони однаково залишаються переважно хлоридом натрію».

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Дослідниця зауважила, що сіль, збагачена калієм, за смаком майже не відрізняється від звичайної кухонної солі. За її словами, невелика кількість людей із дуже чутливим смаковим сприйняттям, можливо, й відчують різницю.

Як сіль, збагачена калієм, знижує артеріальний тиск

Докторка філософії зазначила, що людям справді важко зменшити споживання солі. Однак є і простіший шлях — просто замінити частину хлориду натрію у звичній для нас солі на хлорид калію, оскільки збільшення споживання калію також сприяє зниженню артеріального тиску, пояснила вона.

За словами Ченг-Хань Чена, доктора медицини, сертифікованого інтервенційного кардіолога та медичного директора програми лікування структурних захворювань серця (який не брав участі в дослідженні), ці два мінерали відіграють протилежні ролі в організмі.

Якщо натрій спричиняє затримку рідини та підвищення артеріального тиску, то калій, навпаки, допомагає ниркам виводити натрій з організму, що сприяє зниженню тиску, розповів Чен виданню Healthline.

Згідно з результатами цього дослідження, опублікованими 2021 року, у людей, які вживали збагачену калієм сіль, ризик інсульту був на 14% нижчим, ризик серцево-судинних подій — на 13% нижчим, а ризик передчасної смерті — на 12% нижчим порівняно з тими, хто використовував звичайну сіль.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у своїх рекомендаціях 2025 року схвалила використання збагаченої калієм солі, зазначивши, що вона сприяє зниженню артеріального тиску та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Американська кардіологічна асоціація (AHA) зазначає, що замінники солі на основі калію можуть допомогти знизити тиск у деяких дорослих.

Артеріальний тиск починає покращуватися уже через тиждень після скорочення споживання натрію. Для досягнення повного ефекту зазвичай потрібно до 4 тижнів, зазначив доктор медицини.

Рекомендовані добові норми споживання натрію

«Загалом ми рекомендуємо обмежувати споживання натрію до 2300 міліграмів (мг) на добу, а в ідеалі — до 1500 мг. Більшість людей споживає понад 3000 мг натрію на день, що значно перевищує рекомендовану норму», — каже Чен.

ВООЗ рекомендує споживати менш ніж 2000 мг натрію на добу, а також радить отримувати щонайменше 3510 мг калію щодня.

За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), у Сполучених Штатах понад 70% споживаної солі надходить із перероблених продуктів та страв, приготованих у закладах громадського харчування.

Кому треба уникати солі, збагаченої калієм

Ліпін Хуан зазначила, що людям із хронічною хворобою нирок на пізніх стадіях варто уникати солі, збагаченої калієм.

За її словами, коли нирки функціонують неналежним чином, організм не може ефективно виводити надлишок калію. Це може призвести до гіперкаліємії — підвищеного рівня цього мікроелемента у крові, що своєю чергою підвищує ризик зупинки серця.

Згідно з оцінками дослідників, серед людей із 3–5 стадіями хвороби нирок перехід на замінники солі може запобігти приблизно 750 000 смертей на рік завдяки зниженню артеріального тиску, проте водночас може спричинити близько 100 000 смертей на рік через гіперкаліємію.

В Американській кардіологічній асоціації (AHA) радять людям із захворюваннями нирок, а також тим, хто приймає ліки, що впливають на рівень калію, проконсультуватися з лікарем перед використанням таких продуктів.

Докторка Хуан висловила сподівання, що ознайомившись із результатами дослідження, люди сприйматимуть такий перехід як простий крок, який можна зробити заради власного здоров’я.

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