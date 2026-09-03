Як не "втратити розум" після 40 років: корисні поради

Як не втратити розум після 40 років / © Associated Press

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Деменція не виникає раптово, за день, коли людина вперше забуває знайоме ім’я. Вважається, що процеси, які зрештою можуть призвести до когнітивного спаду, запускаються за 15–20 років до появи помітних симптомів. Тому 40, 50 і 60 років можуть стати своєрідним «вікном можливостей» — часом, коли ще можна вплинути на майбутнє мозку. Про це розповіло видання The Washington Post.

Дослідження показують, що регулярна фізична активність у середньому віці значно знижує ризик деменції. Важливими також залишаються сон, харчування, соціальні контакти та постійна інтелектуальна активність.

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Три головні звички

Фізична активність — одна з найперспективніших інвестицій у здоров’я мозку. Регулярні тренування впливають на збереження ділянок мозку, відповідальних за пам’ять і виконавчі функції. Причому йдеться не лише про спортзал, підходять ходьба, плавання, велосипед, танці чи активні прогулянки.

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Не менш важливим є харчування. Довготривалі дослідження показують переваги раціону, багатого на рослинні продукти та з меншою кількістю ультраобробленої їжі. Такий підхід корисний не лише для мозку, а й для серцево-судинної системи та метаболічного здоров’я, а вони тісно пов’язані з когнітивними функціями.

Третій пункт — сон. Під час глибокого сну мозок активніше позбувається продуктів обміну, зокрема білків, які пов’язують із хворобою Альцгеймера. Хронічне недосипання чи постійно збитий режим можуть заважати цьому процесу. Тож стабільний графік сну — не примха, а частина довгострокової турботи про мозок.

Мозку потрібні нові виклики

Здорове старіння — це не лише про те, що ми їмо та скільки рухаємося. Мозку необхідно регулярно отримувати нові завдання. Вивчення іноземної мови, гри на музичному інструменті, опанування нового ремесла, читання, письмо, творчість, відвідування музеїв і спілкування з іншими людьми створюють постійне інтелектуальне навантаження. Так формується так званий когнітивний резерв — здатність мозку краще протистояти віковим змінам завдяки розвиненим нейронним зв’язкам.

Дуже важливим є соціальне життя. Розмови, дружба, спільні заняття і нові знайомства одночасно залучають пам’ять, увагу, мовлення та емоційне сприйняття. Саме тому ізоляція може бути несприятливою для когнітивного здоров’я.

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Що ще має значення

На здоров’я мозку впливають і фактори, які легко недооцінити. Серед них — високий рівень холестерину, підвищений тиск, діабет, куріння, надмірне вживання алкоголю, ожиріння, депресія, недостатня фізична активність і втрата слуху.

Особливо важливо контролювати серцево-судинні показники. Мозок потребує стабільного кровопостачання, тому те, що добре для серця, часто добре і для когнітивного здоров’я.

Водночас важливо памʼятати, що профілактика не має вікової межі. Навіть якщо здорові звички з’являються після 60 чи 70 років, вони однаково можуть підтримувати роботу мозку.

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