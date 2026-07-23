Як запах шоколаду може покращити тренування і втамувати голод та які ще аромати можуть допомогти

Шоколад / © Associated Press

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Хоча точний механізм залишається незрозумілим, дослідники підозрюють, що певні запахи викликають фізіологічні зміни, які можуть вплинути на фізичну працездатність.

Як повідомляє Нealthline, нові дослідження свідчать, що навіть просте вдихання аромату до та під час тренування може допомогти людям покращити ефективність вправ, не з’їдаючи водночас жодного шматочка шоколаду.

Що показало дослідження

Під час попереднього дослідження було виявлено, що здорові молоді чоловіки виконали значно більше повторень під час тренування на розгинання ніг після вдихання аромату темного шоколаду, ніж після вдихання аромату воду, який слугував контролем в експерименті. Учасники, які піддалися впливу аромату темного шоколаду, також повідомили, що відчували менше голоду.

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Запах молочного шоколаду також підвищив працездатність, хоча й меншою мірою і, схоже, викликав іншу психологічну реакцію.

Це дослідження доповнює зростання кількості інших робіт, які свідчать про те, що запахи можуть впливати на спортивні результати через складну взаємодію між мозком, апетитом і сприйняттям.

Їхні висновки, які свідчать про значне покращення результатів за вживання темного шоколаду, добре узгоджуються з іншими висновками в науковій літературі, де зниження апетиту та посилення відчуття ситості пов’язуються з кращою продуктивністю.

Існує також дослідження про вплив запахів, зокрема м’яти, аміаку, лаванди та цитрусових, на спортивні результати.

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Однак експерти наголошують, що нове дослідження треба розглядати як цікавий перший крок, а не як остаточний доказ. Дослідження було відносно невеликим за масштабом, у ньому брали участь лише молоді чоловіки, які займаються силовими тренуваннями, та оцінювалася ефективність під час виконання одного виду вправи після нічного голодування.

Як проводилося дослідження

Щоб з’ясувати, чи можуть запахи шоколаду вплинути на виконання вправ, дослідники залучили 23 здорових чоловіків, які регулярно займалися силовими тренуваннями.

Кожен учасник пройшов три лабораторні сеанси, по одному з кожним із трьох різних запахів: 90% чорного шоколаду, 60% молочного шоколаду та контроль сеанс із водою. Сеанси були розділені щонайменше чотирма днями, і всі тестування проводилися після нічного голодування, яке тривало щонайменше 10 годин.

Перед тренуванням учасники вдихали один із підготовлених зразків запаху протягом 30 секунд у кілька часових проміжків, оцінюючи свій голод, ситість, бажання їсти та наскільки приємним їм здався аромат. Потім вони виконували повторювані вправи на розгинання ніг, доки не виснажувалися. Перед кожним новим підходом вони знову нюхали призначений запах.

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Результати показали чіткі відмінності між трьома ароматами.

Учасники, які піддалися впливу 90% запаху темного шоколаду, виконали в середньому на 18 повторень більше. Запах молочного шоколаду викликав на дев’ять повторень більше, ніж у контрольної групи. Дослідники також виявили, що учасники виконували приблизно одну додаткову серію вправ після вдихання аромату темного шоколаду порівняно з молочним або з контрольною групою.

Дослідники також виявили, що запахи мають помітний вплив на відчуття ситості та напруженості.

Перед фізичними вправами запах темного шоколаду постійно зменшував відчуття голоду, бажання їсти та передбачуване споживання їжі, водночас збільшуючи відчуття ситості порівняно як з молочним шоколадом, так і з контрольною групою.

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З іншого боку, молочний шоколад не мав такого самого ефекту придушення апетиту. Натомість учасники постійно оцінювали його аромат як приємніший, ніж у темного шоколаду чи контрольної групи.

У цьому дослідженні темний шоколад, вочевидь, діє за рахунок зниження апетиту та посилення почуття ситості, водночас молочний, здається, працює завдяки приємним відчуттям.

Точні механізми, за допомогою яких аромат може підвищити продуктивність, залишаються незрозумілими. Автори припускають, що це може бути пов’язано з реакцією ендокринної системи, яка випереджає фактичне споживання їжі — фізіологічною реакцією організму на вигляд, запах або смак їжі. Дослідники стверджують, що запахи, зокрема шоколаду, можуть викликати фізіологічні зміни, які впливають на результативність.

Дослідження має низку важливих обмежень, які не дозволяють зробити остаточні висновки, зокрема його невеликий об’єм та обмежену вибірку чоловіків, які мають досвід занять важкою атлетикою. Однак результати достатньо цікаві, щоб вимагати проведення додаткових досліджень.

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Відтворення результатів в інших групах населення, як-от люди похилого віку та люди з різними параметрами тілобудови або тренувальними звичками, зараз підтримується, як і глибші дослідження механізмів, враховуючи, що вони виявили значне покращення продуктивності розгинання ніг.

Як темний шоколад і запахи можуть впливати на результати тренувань

Темний шоколад протягом багатьох років привертає увагу науковців завдяки сполукам, відомим як флавоноїди — природним рослинним хімічним речовинам, які містяться в какао та інших рослинах, пов’язаних з різними перевагами для здоров’я.

Хоча вживання темного шоколаду та його запах — це зовсім різні відчуття, його відомі переваги для здоров’я роблять його цікавим об’єктом вивчення того, чи можуть самі лише запахи впливати на продуктивність.

Темний шоколад широко вивчався з погляду його користі для здоров’я, і ​​дослідження показують, що флавоноїди можуть відігравати певну роль у покращенні здоров’я мозку, судин і потенційно навіть знижувати ризик діабету 2 типу.

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Психологічні ефекти, зазначені в цьому дослідженні, зокрема відчуття ситості порівняно з молочним шоколадом, підтверджуються деякими попередніми дослідженнями. Однак користь для здоров’я від темного шоколаду традиційно пов’язана з його вживанням, а не з вдиханням його аромату.

Ці висновки також вписуються у ширшу галузь спортивної науки, яка досліджує, як різні аромати впливають на фізичну результативність.

Які ще запахи впливають на фізичну активність

Огляд 19 проаналізованих досліджень показав, що деякі поширені запахи мають помірний вплив на результати. Однак вони значно варіюються залежно від запаху та виду фізичних навантажень.

Перцеву м’яту в деяких експериментах пов’язують із покращенням результатів у спринті, бігу та відтисканнях.

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Аміак, запах якого добре знайомий багатьом відвідувачам деяких тренажерних залів через його використання в нюхальних солях, пов’язують з підвищеннням пильності.

Лаванду досліджували на предмет її заспокійливих властивостей і потенційного впливу на відновлення організму та рівень тривожності.

Цитрусові можуть покращувати самопочуття під час фізичної активності.

Але як щодо цього важливого питання: чи справді запах шоколаду допоможе вам виконати кілька додаткових повторень?

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Наразі експерти зазначають, що практичний висновок полягає радше в обережній цікавості, а не в новій рекомендації щодо тренувань.

Якщо приємний і характерний запах допомагає вам працювати ефективніше або просто покращує самопочуття, це цікавий напрямок, який варто дослідити.

Вдихання ароматів м’яти, цитрусових або шоколаду є безпечним порівняно з деякими іншими методами, і як було доведено, ці запахи сприяють підвищенню як суб’єктивної, так і фактичної продуктивності. Важливо підкреслити, що це покращення залишається незначним і ви не подвоїте свою результативність лише завдяки вдиханню ароматів.

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